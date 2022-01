नई दिल्ली: सोशल मीडिया (Social Media) पर आए दिन कुछ न कुछ वायरल (Viral Video) होता रहता है. कुछ दिन पहले एक शख्स का पैराग्लाइडिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो पैराग्लाइडिंग करा रहे गाइड से कह रहा था भाई लैंड करा दे. ऐसा ही एक और इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला पैराग्लाइडिंग करा रहे गाइड से कह रही है भइया मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे उतार दो. इतना ही नहीं वो महिला अपनी शादी और पति के बारे में भी गुस्से में बोलती है.

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि महिला पैराग्लाइडिंग करते हुए आसमान में उड़ रही है. इस दौरान वो सेल्फी स्टिक से वीडियो भी रिकॉर्ड करती दिख रही है. पैराग्लाइडिंग करते हुए महिला को अचानक डर लगता है. पैराग्लाइडिंग शुरू होते ही वो चीखने लगी कि प्लीज मुझे उतार दो, इस दौरान महिला के साथ में मौजूद गाइड हौसला देने की कोशिश करता है, लेकिन महिला चिल्लाती रहती है और कहती है कि प्लीज उतार दो.

यहां देखें वीडियो

Pl beware when sending your wives on paraglide trips…j..truth comes out pic.twitter.com/RSoYRxmPaJ

— Maj Gen Sudhakar Jee, VSM (R) (@sudhakar_jee) January 17, 2022