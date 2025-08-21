Funny Video: मुंबई में बारिश के पानी को निकालने आया स्पाइडरमैन, सड़क पर वाइपर लेकर कूदा और यूं की सफाई!

Mumbai Spider-Man: सोशल मीडिया पर इन दिनों मुंबई का एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कोई असली स्पाइडर-मैन नहीं बल्कि पोशाक पहने एक शख्स बारिश से जूझती सड़कों पर पानी हटाता नजर आ रहा है. जहां कॉमिक्स और फिल्मों का स्पाइडर-मैन जाल फेंककर हीरो बनता है, वहीं मुंबई का यह देसी स्पाइडर-मैन हाथ में पोछा और वाइपर लेकर लोगों को हंसाने वाला हीरो बन गया.

वीडियो में स्पाइडर-मैन कर क्या रहा था?

इस वीडियो में स्पाइडर-मैन की ड्रेस पहने एक आदमी बारिश के बाद भरी सड़कों से पानी साफ करता दिखाई देता है. वह वाइपर की मदद से सड़क पर जमा बारिश के पानी को हटाता है. वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, “बहुत पानी खाली करना है अभी.” यह क्लिप सोशल मीडिया पर करीब 20 लाख बार देखा जा चुका है. जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोग कमेंट्स और मीम्स से भर गए. किसी ने इसे “रीयल स्पाइडरमैन ऑफ मुंबई” कहा तो किसी ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, “घर से दूर पानी हटाता स्पाइडर-मैन.” वहीं, एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, “बाल्टी लेकर करोगे तो ज्यादा सूट करेगा.”

मुंबई में बारिश की क्या स्थिति है?

हर साल की तरह इस बार भी मुंबई की सड़कों पर भारी बारिश से जलभराव हो गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने और बारिश की चेतावनी भी जारी की है. ऐसे माहौल में जहां लोग ट्रैफिक और पानी से परेशान हैं, वहीं स्पाइडर-मैन का यह फनी अंदाज थोड़ी राहत और मुस्कान लेकर आया है. मुंबई में बारिश को लेकर अक्सर शिकायतें होती रहती हैं, लेकिन इस बार स्पाइडर-मैन का यह नया रूप देखकर लोगों को कॉमिक रिलीफ मिला. एक तरफ परेशानी, दूसरी तरफ हंसी... यही बैलेंस इस वीडियो को खास बनाता है. लोग कह रहे हैं कि मुंबईकर मुश्किल वक्त में भी हंसने का तरीका ढूंढ लेते हैं.