Funny Video: शादी में महिला ने दिया 1100 रुपये का लिफाफा.... मेकअप, कपड़े के हिसाब के बाद शख्स पर ही हो गया 10000 रुपये का कर्जा! देखें वायरल वीडियो

Funny Video: क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपके घर के फंक्शन में कोई रिश्तेदार या दोस्त आया और उसने लिफाफे में चंद रुपये दे दिए हो और जानकर बस अपनी कॉपी में लिख लिया हो. अगर हां, तो इस तरह की चीज करने में ही भलाई है. किसने शादी में कम पैसे दिए या कम उनसे शिकायत करने की बजाए चुपचाप आपनी डायरी में ही लिख लीजिए वरना आप पर हजारों रुपये की चपत भी लग सकती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो सीख दे रहा है कि अगर कोई महिला लिफाफे में पैसे कम देती है तो शिकायत के लिए न जाए वरना आप पर ही भारी पड़ सकता है.

1100 रुपये के लिफाफे से 10000 रुपये का कर्ज!

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक शख्स अपनी बेटी से पूछता है कि किसने कितने पैसे दिए जिसमें जवाब मिला कि रेनू आंटी ने 1100 रुपये का लिफाफा दिया है. ये सुनकर शख्स तुरंत उनके घर जाता है और वहां जाकर खुद 10 हजार रुपये का कर्जदार बनकर आ जाता है. शख्स ने जानकारी दी कि 1100 रुपये का तो सिर्फ कार्ड का डिब्बा था और 2000 रुपये प्लेट थी जिस हिसाब से चार लोगों के 8000 रुपये हुए और कुल 9100 रुपये का हिसाब जोड़ दिया. इसके बाद महिला ने ऐसा आकड़ा लगा दिया कि शख्स पर 10000 रुपये का कर्जा ही हो गया.

ऐसे जोड़ा हिसाब

वीडियो में दिखाया गया कि सभी फंक्शन के उनका खर्चा 10000 रुपये आया क्योंकि ड्रेस कोड तय कर रखा था और इतने के कपड़े आ गए. मैचिंग की ज्वेलरी भी थी तो 2000 की ज्वेलरी आई. बाहर से मेकअप के 4000 रुपये जोड़े, 2000 रुपये के जूते-चप्पल और 1100 शगुन के हुए, ऐसे में कुल मिलाकर पूरा हिसाब 19100 रुपये हुआ और उसमें से 9100 रुपये को घटाया तो बचे 10 हजार रुपये. ऐसे में महिला ने युवक से कहा कि 10 हजार रुपये देकर जाइए.

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया गया है जो भले ही एक मनोरंजन के लिए है लेकिन सच्चाई भी है कि आजकल शादी और अन्य फंक्शन में आने वाले पर भी अच्छा खासा खर्च पड़ जाता है.