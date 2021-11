Funny Videos: बच्चे से पहले ही कुत्ता करने लगा ऐसी हरकत, देखकर आप भी कहेंगे- गजब है

Funny Videos: लोगों को जानवर घर में पालने का शौक होता है. आजकल तो यह सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है कि छोटे बच्चे के साथ उसका एक दोस्त होना ही चाहिए. कुछ लोग इसके लिए तोता पालते हैं और बिल्ली लेकिन अभी भी इंसान के दोस्तों में सबसे ऊपर की पोजिशन पर कुत्ता ही होता है. कुत्तों की न जाने कितनी वैरायटी हो गई है और फिल्मों के सहारे हमें बहुत सारे क्यूट कुत्ते पसंद आने लगे हैं.

एक कुत्ता अपने घर में एक बच्चे की तरह रहता है. घर के लोग भी उसे फैमिली मेंबर्स की तरह मानते हैं. उसे अपने बच्चे की तरह डाइनिंग टेबल पर बैठाते हैं और खाना खिलाते हैं. इतना ही नहीं, मालिक अपने बच्चें को भी साथ में ही रखता है. बच्चा और वह कुत्ता बिल्कुल दोस्त की तरह रहते हैं. वक कुत्ता कार में घूमने जाता है, बच्चे के साथ ही रहता है. किसी परिवार की स्टोरी का एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ है.

देखें वीडियो-

Mom & dad are trying to get their baby to say "mama" & "more". Instead, they burst out laughing when their dog says it first. That's one smart puppy!

