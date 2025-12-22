Advertisement
सोचिए सुबह मुंबई में नाश्ता और दोपहर दुबई में लंच, अरब सागर के नीचे दौड़ेगी ऐसी ट्रेन जो हवाई जहाज से भी होगी तेज

सोचिए सुबह मुंबई में नाश्ता और दोपहर दुबई में लंच, अरब सागर के नीचे दौड़ेगी ऐसी ट्रेन जो हवाई जहाज से भी होगी तेज

Underwater Train Project: मुंबई में नाश्ता और दुबई में लंच, वह भी सिर्फ दो घंटे में. भारत और यूएई के बीच प्रस्तावित अंडरवॉटर सुपरफास्ट ट्रेन प्रोजेक्ट कैसे यात्रा, व्यापार और भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है, जानिए पूरी जानकारी.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 22, 2025, 03:42 PM IST
सोचिए सुबह मुंबई में नाश्ता और दोपहर दुबई में लंच, अरब सागर के नीचे दौड़ेगी ऐसी ट्रेन जो हवाई जहाज से भी होगी तेज

Futistic Underwater Train Project: अगर कोई आपसे कहे कि आप मुंबई में नाश्ता करें और सिर्फ दो घंटे बाद दुबई में लंच कर लें, तो यह साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है. लेकिन एक बेहद महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इस कल्पना को हकीकत में बदलने की तैयारी में है. यह प्रोजेक्ट भारत और यूएई के बीच यात्रा और व्यापार दोनों का तरीका पूरी तरह बदल सकता है.

यह अंडरवॉटर ट्रेन प्रोजेक्ट आखिर है क्या?

सोशल मीडिया पर वायरल एक इंस्टाग्राम वीडियो में इस परियोजना की झलक दिखाई गई है. वीडियो के मुताबिक, ‘डीप ब्लू एक्सप्रेस’ नाम की यह ट्रेन अरब सागर के नीचे से होकर भारत और यूएई को जोड़ेगी. बताया जा रहा है कि यह ट्रेन 600 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो कई विमानों से भी ज्यादा तेज होगी.

यह भी पढ़ें: अंडरवियर में खिड़की से कूद गया शख्स, चौथी मंजिल की साइनबोर्ड से यूं लटका! पत्नी ने कैसे खोला धोखे का राज?

यात्रियों का अनुभव कितना अलग होगा?

वीडियो के मुताबिक, इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को हाइपरसोनिक स्पीड का अनुभव मिलेगा. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि टनल की दीवारों में पैनोरमिक खिड़कियां बनाई जाएंगी. इसका मतलब यह है कि यात्री समुद्र की सतह से करीब 200 मीटर नीचे सफर करते हुए शार्क, व्हेल और मछलियों के झुंड को तैरते हुए देख सकेंगे. यह सफर दुनिया के सबसे लंबे अंडरवॉटर एक्वेरियम जैसा महसूस होगा.

क्या यह प्रोजेक्ट सिर्फ यात्रियों के लिए है?

यह अंडरवॉटर टनल सिर्फ पैसेंजर ट्रेन के लिए नहीं बनाई जा रही है. वीडियो के अनुसार, इसका दूसरा बड़ा उद्देश्य कच्चे तेल और पानी का ट्रांसपोर्ट भी है. इस टनल के जरिए दुबई से भारत तक क्रूड ऑयल भेजा जाएगा और भारत से दुबई तक मीठा पानी पहुंचाया जाएगा. इससे दोनों देशों की बड़ी समस्याओं का एक साथ समाधान हो सकता है. इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 50 अरब डॉलर से ज्यादा बताई जा रही है, जो इसे दुनिया की सबसे महंगी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में शामिल करती है. वीडियो के मुताबिक, इससे 50 हजार से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी, मुंबई को ग्लोबल हब बनने में मदद मिलेगी और भारत-यूएई के बीच यात्रा खर्च करीब 60 प्रतिशत तक कम हो सकता है.

 

 

यात्रा का समय कितना कम हो जाएगा?

फिलहाल मुंबई से दुबई की फ्लाइट में औसतन 3 से 3.5 घंटे लगते हैं. लेकिन इस अंडरवॉटर ट्रेन के शुरू होने के बाद यही दूरी सिर्फ दो घंटे में तय की जा सकेगी. वीडियो में दावा किया गया है कि 2030 तक यह सपना हकीकत बन सकता है. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि मुंबई से दुबई सिर्फ दो घंटे में, वह भी हवाई जहाज से तेज अंडरवॉटर ट्रेन से. लोगों से पूछा गया कि अगर यह ट्रेन कल शुरू हो जाए, तो क्या वे पहली राइड लेना चाहेंगे. इस सवाल ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा छेड़ दी है.

यह भी पढ़ें: रईसी हो तो ऐसी... अमीरों की गली में कचरे के ढेर से निकला लग्जरी बैग, कीमत सुनकर हिल गई लड़की!

हालांकि अंडरवॉटर रेल लिंक की लॉन्च डेट अभी तय नहीं हुई है, लेकिन भारत और यूएई के बीच इस परियोजना को लागू करने को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है. अगर यह प्रोजेक्ट जमीन पर उतरता है, तो यह दुनिया की सबसे क्रांतिकारी ट्रांसपोर्ट योजनाओं में से एक साबित हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

underwater train UAE Viral Video

