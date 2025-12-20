मौत के मुंह से वापस लौटा गजराज! दलदल में फंसे हाथी को लोगों ने ऐसे खींचा बाहर, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

इंसान और बेजुबान जानवरों के बीच का रिश्ता भरोसे और करुणा पर टिका होता है. जब कोई जानवर मुसीबत में होता है, तो इंसान कई बार अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी मदद के लिए आगे आता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने यही भरोसा फिर जगा दिया. इस वीडियो में एक विशालकाय हाथी दलदल में बुरी तरह फंसा हुआ दिखता है. कीचड़ में गर्दन तक धंसा यह गजराज मौत के बेहद करीब था. लेकिन तभी कुछ जांबाज लोग और वन्यजीव बचावकर्मी फरिश्ता बनकर पहुंचे और घंटों की मेहनत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

दलदल बना मौत का जाल

‘द डोडो’ द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हाथी दलदल में पूरी तरह फंसा हुआ है. कीचड़ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि हाथी जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही नीचे धंसता चला जाता. उसकी सांसें तेज थीं और शरीर थक चुका था. आसपास मौजूद लोगों को अंदाजा था कि अगर समय रहते मदद नहीं मिली, तो यह दलदल हाथी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है. हालात बेहद डरावने थे.

रस्सियों के सहारे जिंदगी की जंग

हाथी को बचाने के लिए स्थानीय लोग और शेल्ड्रिक वाइल्डलाइफ ट्रस्ट के रेस्क्यू वर्कर आगे आए. उन्होंने हाथी के शरीर के चारों ओर मोटी रस्सियां और पट्टे बांधे, ताकि उसे धीरे-धीरे बाहर खींचा जा सके. यह काम बेहद जोखिम भरा था, क्योंकि हाथी का भारी वजन और दलदल का दबाव किसी भी वक्त हादसा करा सकता था. फिर भी बचावकर्मी लगातार कीचड़ हटाते रहे और हाथी को संभालते रहे.

कई घंटे बाद मिली जीत

कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वह पल आया, जब हाथी ने जमीन पर मजबूत पकड़ बनाई और दलदल से बाहर निकल आया. जैसे ही गजराज सुरक्षित खड़ा हुआ, वहां मौजूद लोगों की खुशी देखते ही बनती थी. यह रेस्क्यू हमें यह भी सिखाता है कि जलवायु परिवर्तन और सूखते जलस्रोतों के कारण जंगली जानवर ऐसे खतरनाक इलाकों में फंस जाते हैं. लेकिन सामूहिक प्रयास से नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है.