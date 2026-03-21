बाप के जुए की लत से बेटी हुई परेशान, चीख-चीख कर बोली- तुम बाप कहलाने के लायक नहीं

आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां हर दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है. लेकिन कई बार कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो लोगों को झकझोर कर रख देते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेटी अपने ही बुजुर्ग पिता के साथ बेहद बदतमीजी और हिंसक व्यवहार करती नजर आ रही है. इस वीडियो ने लोगों के गुस्से को भड़का दिया है और परिवारिक मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो में दिख रही हरकतें देखकर हर कोई हैरान और आक्रोशित है.

वायहर हुआ पोस्ट तो मचा बवाल

यह विवादित वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर दिसंबर 2026 की शुरुआत में वायरल हुआ. इसे कई अकाउंट्स जैसे @NCMIndiaa और @CartelFights द्वारा शेयर किया गया, जिसके बाद यह तेजी से फैल गया. वीडियो के साथ लिखे गए कैप्शन में दावा किया गया कि मां-बेटी ने पिता की मेहनत की कमाई जुए और शेयर बाजार में गंवा दी और बाद में सारा दोष पिता पर डाल दिया. इस पोस्ट के बाद लोगों में गुस्सा और बढ़ गया और यूजर्स ने इसे पारिवारिक मूल्यों पर हमला बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी.

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वीडियो में क्या दिख रहा है पूरा घटनाक्रम

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक लड़की अपने बुजुर्ग पिता को अपमानजनक शब्दों से संबोधित कर रही है. वह उन्हें “तुमने हमें सही से नहीं पाला” और “सारी गलती तुम्हारी है” जैसे आरोप लगाती है. इसके बाद वह हिंसक व्यवहार करते हुए पिता को धक्का भी देती है और मारने की कोशिश करती है. वीडियो में वह यह भी कहती सुनाई देती है कि “क्या मेरे 18 लाख वापस आएंगे?” इस दौरान परिवार की एक महिला सदस्य, जो संभवतः मां है, उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन बेटी उसकी बात भी नहीं मानती.

पिता का अपमान और पारिवारिक रिश्तों पर सवाल

इस वीडियो में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, वह है पिता का सार्वजनिक अपमान. लड़की अपने पिता को “छक्का” और “मर्द नहीं” जैसे बेहद आपत्तिजनक शब्द कहती नजर आती है. यह न केवल एक व्यक्ति का अपमान है, बल्कि पूरे परिवार की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाला व्यवहार है. वीडियो में पिता गुस्से और दुख के साथ खुद को रोकने की कोशिश करते दिखते हैं, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती जाती है. इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर आज के समय में पारिवारिक रिश्तों में इतना तनाव और आक्रोश क्यों बढ़ता जा रहा है.

सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा और प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. अधिकतर यूजर्स ने बेटी के व्यवहार की कड़ी निंदा की और इसे शर्मनाक बताया. कई लोगों ने कहा कि ऐसे व्यवहार से समाज में गलत संदेश जाता है और पारिवारिक मूल्यों का पतन हो रहा है. एक यूजर ने लिखा कि ऐसी संतान से बेहतर है कि कोई संतान न हो. वहीं कुछ लोगों ने मांग की कि इस तरह के व्यवहार पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. यह मामला अब चर्चा का विषय बन गया है, हालांकि वीडियो की वास्तविक लोकेशन की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है.