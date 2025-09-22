जुए की लत ने बना दिया 'चोर'; पिता से झूठ बोलकर दोस्त के नाम पर लिया ₹33 लाख का कर्ज, सच्चाई बताई तो मचा बवाल

Viral News: एक युवक ने रेडिट पर कबूला कि जुए की लत में वह 33 लाख रुपये के कर्ज में डूब गया. पिता से झूठ बोलकर दोस्तों के नाम पर लोन लिया और बेरोजगार होने के बावजूद नकली नौकरी का बहाना बनाता रहा.
Viral News: जुए की लत इंसान से क्या-क्या करवा सकती है, इसका ताज़ा उदाहरण एक युवक की दर्दनाक कहानी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर उसने कबूल किया कि जुए की वजह से उसने पिता से झूठ बोला, दोस्तों का नाम इस्तेमाल किया और 33 लाख रुपये के कर्ज में डूब गया. युवक ने माना कि उसकी झूठ और लालच की वजह से उसका करियर, परिवार और भविष्य सब खतरे में है. यह खुलासा पढ़कर हर कोई हैरान है कि किस तरह जुए जैसी आदत किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है.
पढ़ाई में नाकामी और झूठ की शुरुआत
युवक ने खुद को कंप्यूटर साइंस का छात्र बताया और लिखा कि उसकी मुसीबतें 12वीं कक्षा में 55% अंक आने के बाद शुरू हुईं. वह प्लेसमेंट के लिए अयोग्य हो गया, लेकिन सच बताने की बजाय उसने परिवार से झूठ बोला कि उसे 16 से 25 लाख रुपये तक का पैकेज वाली नौकरी मिल गई है. परिवार उसकी सफलता पर गर्व करने लगा. इसके बाद उसने किराए, कोचिंग और करियर ग्रोथ के नाम पर पैसों की मांग शुरू कर दी, लेकिन हर बार वह रकम जुए में हार गया.
पिता को धोखा और दोस्तों का नाम इस्तेमाल
रेडिट पोस्ट में युवक ने सबसे बड़ा राज खोला कि उसने अपने पिता को 11 फर्जी नाम दिए और कहा कि ये उसके दोस्त हैं जिन्हें ट्यूशन के लिए लोन चाहिए. पिता खुद छोटे स्तर पर पैसे उधार देने का काम करते हैं, बेटे की बात मान गए और लाखों रुपये दे दिए. असल में वह पैसा भी जुए में चला गया. युवक ने कहा, “मेरे दोस्तों को इस बात की भनक तक नहीं है. सब पैसे डूब चुके हैं और कर्ज अब 33 लाख तक पहुंच गया है.”
कर्ज और हकीकत से जूझता बेटा
युवक ने बताया कि उसके पिता को लगता है कि वह 1 लाख रुपये महीने कमाता है और घर पैसे भेजता है. जबकि असलियत यह है कि वह बेरोजगार है और जुए की लत में फंसा हुआ है. पिता की मासिक आय केवल 50 हजार रुपये है और वह बेटे की कमाई पर भरोसा करके खुश हैं. युवक को डर है कि अगर सच्चाई सामने आई तो पिता सदमे में जा सकते हैं. उसने लिखा कि उसे डाटा स्ट्रक्चर और सिस्टम डिजाइन की जानकारी है और वह नई नौकरी पाना चाहता है, लेकिन झूठ और कर्ज का जाल उसे डुबो रहा है,