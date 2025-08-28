मरीजों के दांत में ग्लू लगाकर चिपका रही थी फर्जी डॉक्टर, फिर लोगों का मुंह हो गया ऐसा
मरीजों के दांत में ग्लू लगाकर चिपका रही थी फर्जी डॉक्टर, फिर लोगों का मुंह हो गया ऐसा

Shocking News: अमेरिका के फ्लोरिडा से आया एक मामला सबको चौंका देने वाला है. यहां 35 साल की एमिली मार्टिनेज नाम की महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसने खुद को डेंटिस्ट बताकर कई मरीजों के दांतों के साथ खिलवाड़ किया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 28, 2025, 02:10 PM IST
मरीजों के दांत में ग्लू लगाकर चिपका रही थी फर्जी डॉक्टर, फिर लोगों का मुंह हो गया ऐसा

Fake Dentist: हम अक्सर डॉक्टरों और डेंटिस्ट पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेते हैं. लेकिन अमेरिका के फ्लोरिडा से आया एक मामला सबको चौंका देने वाला है. यहां 35 साल की एमिली मार्टिनेज नाम की महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसने खुद को डेंटिस्ट बताकर कई मरीजों के दांतों के साथ खिलवाड़ किया.

यह भी पढ़ें: मोबाइल शॉप से लीक हुए प्राइवेट वीडियो ने बिगाड़ दी इस शख्स की जिंदगी, सुनाई दर्दनाक दास्तां

किस तरह मरीज बने शिकार?

एमिली सोशल मीडिया पर खुद को “Veneer Technician” बताती थी. वह सस्ते दामों में लोगों को “स्माइल मेकओवर” देने का लालच देती थी. असली डेंटिस्ट के पास जहां एक दांत का इलाज हजारों डॉलर में होता है, वहीं एमिली पूरे मुंह के इलाज का पैकेज ही बेच देती थी. सस्ती कीमत देखकर कई लोग बिना सोचे-समझे उसके जाल में फंस गए.

हैरान करने वाला सच क्या था?

असलियत तब सामने आई जब इलाज के बाद लोगों के दांत और मसूड़ों में भयानक दर्द शुरू हो गया. कई मरीजों को लगातार बदबू आने लगी और उनके दांतों में इंफेक्शन फैल गया. जब ये मरीज असली डेंटिस्ट के पास पहुचे तो पता चला कि एमिली ने सुपरग्लू जैसी घरेलू चिपकाने वाली चीज से नकली वेनियर दांतों पर चिपका दिए थे.

क्या उसके पास कोई ट्रेनिंग थी?

पुलिस जांच में सामने आया कि एमिली के पास न कोई डेंटल डिग्री थी और न ही किसी तरह का मेडिकल लाइसेंस. फ्लोरिडा के कानून के अनुसार बिना लाइसेंस के इस तरह का मेडिकल काम करना गैरकानूनी है. हैरानी की बात यह है कि एमिली को मार्च में इसी अपराध के लिए पहले भी पकड़ा गया था, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद उसने फिर जून और जुलाई में नया क्लिनिक खोल लिया.

यह भी पढ़ें: छुट्टी के दिन किया काम तो कोर्ट ने लगाया इतने लाख का जुर्माना, बॉस को भी भरनी पड़ी मोटी रकम!

मरीजों को कितना नुकसान हुआ?

इस पूरे मामले में मरीजों को सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा. एक पीड़ित ने एमिली को करीब 2,500 डॉलर (लगभग 2.19 लाख रुपये) दिए थे, जबकि असली डेंटिस्ट इतने पैसे में सिर्फ 2–3 दाँतों का काम करते.

