/क्लास 8 के स्टूडेंट ने पढ़ाई के नाम पर लिया पापा का फोन, फिर किया ऐसा काम, उड़ गए पूरे परिवार के होश

Student Gaming Scam: आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल थमाना कितना भारी पड़ सकता है, इसकी एक खौफनाक मिसाल सामने आई है. पढ़ाई के नाम पर पिता का फोन मांगने वाले एक 8वीं के छात्र ने ऑनलाइन गेम के चक्कर में परिवार को सड़क पर ला खड़ा किया है. बच्चे ने गेमिंग प्लेटफॉर्म 'रोब्लॉक्स' पर इन-गेम करेंसी खरीदने के चक्कर में पूरे 42,000 रुपये फूंक डाले. जब तक घर वालों को भनक लगी, तब तक बैंक अकाउंट खाली हो चुका था और अकाउंट में सिर्फ 100 'रोबक्स' बचे थे.
यह हैरान कर देने वाला मामला एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सामने आया है. खबर के मुताबिक, 8वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे ने पढ़ाई करने का बहाना बनाकर अपने पिता से मोबाइल मांगा था. पिता को लगा कि बेटा अपनी पढ़ाई कर रहा होगा, लेकिन उसने फोन मिलते ही 'रोब्लॉक्स' गेम खोल लिया. गेम के दौरान मिलने वाले स्पेशल फीचर्स, कपड़े और अवतार खरीदने के चक्कर में बच्चे ने एक-एक करके 42,000 रुपये खर्च कर दिए.
पढ़ाई के नाम पर लिया फोन और उड़ा दिए पैसे
मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्चे के बड़े भाई ने बैंक अकाउंट के बैलेंस में बड़ी गड़बड़ी देखी. सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी आपबीती शेयर करते हुए पीड़ित भाई ने लिखा कि उनका परिवार अब भयंकर आर्थिक संकट में फंस गया है. उसने बताया कि जो पैसे बच्चे ने गेम में उड़ा दिए, वे पिता के लोन की किश्त और स्कूल की फीस भरने के लिए रखे गए थे. अब उनके पास लोन चुकाने तक के पैसे नहीं बचे हैं.
ऑनलाइन गेमिंग का चक्कर
आपको बता दें कि 'रोब्लॉक्स' एक बेहद पॉपुलर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जहां यूजर 3D गेम्स खेलते हैं. इस गेम के अंदर सामान खरीदने के लिए 'रोबक्स' नाम की वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल होता है. 8वीं के इस छात्र ने अपने पिता के बैंक खाते का इस्तेमाल करके ताबड़तोड़ रोबक्स खरीद डाले. जब तक परिवार को इसका पता चलता, तब तक सारे रोबक्स गेम में इस्तेमाल भी हो चुके थे.
क्या बोल रहे हैं इंटरनेट यूजर्स?
सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल होते ही लोग तरह-तरह की सलाह देने लगे. कई यूजर्स ने पीड़ित परिवार को तुरंत अपने बैंक से संपर्क करके 'चार्जबैक' या रिफंड की मांग करने को कहा. हालांकि, यूजर्स ने यह भी चेतावनी दी कि अगर बैंक रिफंड कर देता है, तो रोब्लॉक्स कंपनी उस बच्चे का गेमिंग अकाउंट हमेशा के लिए बैन कर देगी. कुछ लोगों का कहना था कि पैसे वापस मिले न मिले, लेकिन बच्चे को सबक मिलना बहुत जरूरी है.
कुछ समझदार यूजर्स ने यह भी लिखा कि 8वीं के बच्चे को पैसों की बिल्कुल समझ न होना माता-पिता की लापरवाही दर्शाता है. बच्चों को छोटी उम्र से ही वित्तीय जिम्मेदारी और मोबाइल के सही इस्तेमाल के बारे में सिखाना बेहद जरूरी है.