नाइजीरिया में गूंजा ‘देवा श्री गणेशा’, ढोल की धुन पर उमड़ा ऐसा जोश कि Video देख झूम उठा पूरा इंटरनेट
Advertisement
trendingNow12898131
Hindi Newsजरा हटके

नाइजीरिया में गूंजा ‘देवा श्री गणेशा’, ढोल की धुन पर उमड़ा ऐसा जोश कि Video देख झूम उठा पूरा इंटरनेट

Nigerian Students Dance: गणेश चतुर्थी 2025 के मौके पर नाइजीरिया के कुछ छात्रों ने ऐसा डांस किया जिसने भारत सहित पूरी दुनिया का दिल जीत लिया. इंस्टाग्राम पर शेयर हुए वीडियो में ये छात्र लाल कपड़ों में नजर आते हैं और बॉलीवुड फिल्म अग्निपथ के मशहूर गाने ‘देवा श्री गणेशा’ पर धूम मचाते दिखाई देते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 27, 2025, 08:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नाइजीरिया में गूंजा ‘देवा श्री गणेशा’, ढोल की धुन पर उमड़ा ऐसा जोश कि Video देख झूम उठा पूरा इंटरनेट

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी 2025 के मौके पर नाइजीरिया के कुछ छात्रों ने ऐसा डांस किया जिसने भारत सहित पूरी दुनिया का दिल जीत लिया. इंस्टाग्राम पर शेयर हुए वीडियो में ये छात्र लाल कपड़ों में नजर आते हैं और बॉलीवुड फिल्म अग्निपथ के मशहूर गाने ‘देवा श्री गणेशा’ पर धूम मचाते दिखाई देते हैं. उनकी ऊर्जा और चेहरे की चमक देखकर हर कोई प्रभावित हुआ. वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, “हैलो इंडिया, हमें उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा.”

यह भी पढ़ें: घर में अगर ऐसा पुराना प्रेशर कुकर तो हो जाएं सावधान, इस डॉक्टर ने तुरंत बदलने को कहा! वरना जहर की तरह...

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

नाइजीरिया में क्यों बजा बॉलीवुड का गणेश भजन?

यह वीडियो गणेशोत्सव पर सोशल मीडिया पर धूम मचाता नजर आया. अब तक इसे 9 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है. लाखों लोग इस पर कमेंट कर नाइजीरियन छात्रों की तारीफ कर रहे हैं. भारत से इतनी दूर रहकर भी उन्होंने भारतीय संस्कृति को इतनी श्रद्धा से निभाया कि हर कोई गर्व महसूस कर रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स ने छात्रों की तारीफ करते हुए कहा, “आप सबने भारत को गर्व महसूस कराया.” एक यूजर ने लिखा, “आप लोगों की एनर्जी ने इस गाने को पूरी तरह जस्टिफाई किया.” दूसरे ने कहा, “इतनी शानदार टीमवर्क और एनर्जी, कोई शब्द नहीं हैं तारीफ के लिए. लव यू ऑल.”

क्या किसी ने जताई आलोचना भी?

जहां ज्यादातर लोगों ने तारीफ की, वहीं कुछ ने छोटी-सी आलोचना भी की. एक यूजर ने कहा, “अगर भगवान गणेश का गाना है तो जूते पहनकर डांस नहीं करना चाहिए.” हालांकि, अधिकांश लोगों ने इस परफॉर्मेंस को संस्कृति और कला का अद्भुत संगम माना.

‘देवा श्री गणेशा’ गाने में क्या खास है?

यह गाना अपनी ऊर्जावान बीट्स और भक्ति से भरे बोलों के कारण खास माना जाता है. गणेशोत्सव में यह अक्सर बजता है और माहौल को भक्तिमय बना देता है. डांस के लिए इस गाने की रफ्तार पकड़ना आसान नहीं होता, लेकिन नाइजीरिया के इन छात्रों ने इतनी सटीकता और एनर्जी के साथ इसे निभाया कि सबने उनकी मेहनत और जुनून की दाद दी.

यह भी पढ़ें: ओ लाल परी, कित्थे चली? 6 साल के बच्चे ने शादीशुदा महिला को छेड़ा तो Video बनाकर बताया पूरा किस्सा

संस्कृति की कोई सीमा नहीं होती

भारत में गणेश चतुर्थी इस बार 27 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी. देशभर में मंदिरों और पंडालों में यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. लेकिन इस बार इसकी गूंज हज़ारों किलोमीटर दूर पश्चिमी अफ्रीका तक पहुंच गई. नाइजीरिया के छात्रों ने दिखा दिया कि भक्ति और संस्कृति सीमाओं से परे है. उनका यह परफॉर्मेंस इस बात का सबूत है कि भारतीय परंपरा दुनिया भर में सम्मान और प्यार पा रही है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

ganesh chaturthi 2025Nigeriaviraltrending

Trending news

RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: अगस्त का आखिरी सप्ताह इन लोगों के लिए बहुत खतरनाक! 27 को कहां मचने वाली है तबाही?
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: अगस्त का आखिरी सप्ताह इन लोगों के लिए बहुत खतरनाक! 27 को कहां मचने वाली है तबाही?
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: 10 दिन के गणेश उत्सव पर क्या करें और क्या ना करें, जानें गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त
ganesh chaturthi 2025
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: 10 दिन के गणेश उत्सव पर क्या करें और क्या ना करें, जानें गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त
इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
today weather update
इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
अंग्रेजों का जुल्म भूले... सिगरेट-शराब के साथ पूज रहे 'गोरे' की मजार
Cigarette Baba Mazar
अंग्रेजों का जुल्म भूले... सिगरेट-शराब के साथ पूज रहे 'गोरे' की मजार
इंडियन नेवी में INS उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने पर PAK क्यों परेशान? सता रहा ये डर
Indian Navy
इंडियन नेवी में INS उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने पर PAK क्यों परेशान? सता रहा ये डर
DNA: ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए क्या है भारत का प्लान? सरकार ने बिछा दी बिसात
DNA Analysis
DNA: ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए क्या है भारत का प्लान? सरकार ने बिछा दी बिसात
बिहार में प्रियंका की तीज, टेंशन में नीतीश! सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस
DNA
बिहार में प्रियंका की तीज, टेंशन में नीतीश! सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस
;