नाइजीरिया में गूंजा ‘देवा श्री गणेशा’, ढोल की धुन पर उमड़ा ऐसा जोश कि Video देख झूम उठा पूरा इंटरनेट

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी 2025 के मौके पर नाइजीरिया के कुछ छात्रों ने ऐसा डांस किया जिसने भारत सहित पूरी दुनिया का दिल जीत लिया. इंस्टाग्राम पर शेयर हुए वीडियो में ये छात्र लाल कपड़ों में नजर आते हैं और बॉलीवुड फिल्म अग्निपथ के मशहूर गाने ‘देवा श्री गणेशा’ पर धूम मचाते दिखाई देते हैं. उनकी ऊर्जा और चेहरे की चमक देखकर हर कोई प्रभावित हुआ. वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, “हैलो इंडिया, हमें उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा.”

नाइजीरिया में क्यों बजा बॉलीवुड का गणेश भजन?

यह वीडियो गणेशोत्सव पर सोशल मीडिया पर धूम मचाता नजर आया. अब तक इसे 9 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है. लाखों लोग इस पर कमेंट कर नाइजीरियन छात्रों की तारीफ कर रहे हैं. भारत से इतनी दूर रहकर भी उन्होंने भारतीय संस्कृति को इतनी श्रद्धा से निभाया कि हर कोई गर्व महसूस कर रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स ने छात्रों की तारीफ करते हुए कहा, “आप सबने भारत को गर्व महसूस कराया.” एक यूजर ने लिखा, “आप लोगों की एनर्जी ने इस गाने को पूरी तरह जस्टिफाई किया.” दूसरे ने कहा, “इतनी शानदार टीमवर्क और एनर्जी, कोई शब्द नहीं हैं तारीफ के लिए. लव यू ऑल.”

क्या किसी ने जताई आलोचना भी?

जहां ज्यादातर लोगों ने तारीफ की, वहीं कुछ ने छोटी-सी आलोचना भी की. एक यूजर ने कहा, “अगर भगवान गणेश का गाना है तो जूते पहनकर डांस नहीं करना चाहिए.” हालांकि, अधिकांश लोगों ने इस परफॉर्मेंस को संस्कृति और कला का अद्भुत संगम माना.

‘देवा श्री गणेशा’ गाने में क्या खास है?

यह गाना अपनी ऊर्जावान बीट्स और भक्ति से भरे बोलों के कारण खास माना जाता है. गणेशोत्सव में यह अक्सर बजता है और माहौल को भक्तिमय बना देता है. डांस के लिए इस गाने की रफ्तार पकड़ना आसान नहीं होता, लेकिन नाइजीरिया के इन छात्रों ने इतनी सटीकता और एनर्जी के साथ इसे निभाया कि सबने उनकी मेहनत और जुनून की दाद दी.

संस्कृति की कोई सीमा नहीं होती

भारत में गणेश चतुर्थी इस बार 27 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी. देशभर में मंदिरों और पंडालों में यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. लेकिन इस बार इसकी गूंज हज़ारों किलोमीटर दूर पश्चिमी अफ्रीका तक पहुंच गई. नाइजीरिया के छात्रों ने दिखा दिया कि भक्ति और संस्कृति सीमाओं से परे है. उनका यह परफॉर्मेंस इस बात का सबूत है कि भारतीय परंपरा दुनिया भर में सम्मान और प्यार पा रही है.