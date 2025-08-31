Video: छोटे से गणपति लेकर सड़क पर नाचते दिखे 3 नन्हे मासूम, ऐसी भक्ति को देख आपका भी खुश हो जाएगा दिल! देखें वीडियो
Ganesh Utsav 2025 Video: इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चों को गणपति की मूर्ति के साथ देखा गया है. आइए वायरल वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 09:45 AM IST
Ganesh Utsav 2025 Video: गणपति बप्पा मोरया... सोशल मीडिया पर चारों ओर गणपति महोत्सव के मौके पर गणेश जी छाये हुए हैं. हर कोई अपने-अपने तरीके से इस महोत्सव को मनाते दिख रहा है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तीन मासूम को भी अपने तरीके से गणेश उत्सव मनाते हुए देखा गया है. इस दौरान बच्चे कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे सभी यूजर्स ने खूब पसंद किया है. इंटरनेट पर बच्चों का ये वीडियो काफी ट्रेंड कर रहा है. आइए वीडियो में क्या दिखाया गया और क्यों वायरल हो रहा है, इसके बारे में जान लेते हैं.

वीडियो में क्या दिखाया गया

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस वीडियो में तीन छोटे-छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं जिनमें से एक के हाथ में गणपति जी है, बाकी दो साथ खड़े हुए हैं. गणेश जी को ले जाते हुए तीनों ही काफी खुश नजर आए और खुशी से नाच भी रहे हैं. हाथ में दिख रही मूर्ति चिकनी मिट्टी की लग रही है जिसे देखकर लग रहा है कि बच्चों ने खुद गणपति जी की मूर्ति बनाई है. इतनी मासूमियत और सादगी को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं.

पैसों से नहीं मिलती सारी खुशी!

वायरल वीडियो ने ये सच कर दिखा है कि खुशियों के लिए आपके जेब में कितना पैसा है ये मान्य नहीं रखता है बल्कि आप हर एक पल को किस तरह से जीते हैं और कितना एंजॉय कर रहे हैं वो जरूरी है. धूम धड़ाके और बिना ढोल-डीजे के भी आप हंसते-खिलाते हुए गणेश उत्सव मना सकते हैं. वीडियो के जरिए असली गणेश उत्सव मनाने का तरीका ये बच्चे ही सीखा रहे हैं.

A post shared by Komal Singh (@be_bold9193)

इंस्टाग्राम पर @be_bold9193 नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. कैप्शन के जरिए यूजर बच्चों की तारीफ करती दिखी है. किस तरह से सड़कों पर बच्चे खुशी-खुशी के साथ गणपति की मूर्ति लिए हैं. इसके बारे में बताया गया है. वहीं, अन्य यूजर्स  भी कमेंट कर वीडियो को खूब पसंद किया इस बात की पुष्टि की है. एक यूजर ने लिखा ‘जब ब्रह्मा रास्ता दिखाते हैं, विष्णु संतुलन बनाए रखते हैं, और महेश ब्रह्मांडीय लय में नृत्य करते हैं, तो गणेश रास्ता दिखाते हैं.’ दूसरे यूजर ने लिखा कि शुद्ध भक्ति, और कुछ नहीं. तीसरे यूजर ने अपने बचपन को याद करते हुए लिखा- यह इंटरनेट पर देखा गया सबसे बेहतरीन वीडियो है. यह मुझे अपने बचपन की भी याद दिलाता है. हम भी अपने छोटे से शहर में कुछ-कुछ उन्हीं जैसे थे.

ये भी पढ़ें- Dance Video: 'गोरी तेरी चाल मोरनी की ढाल' गाने पर बच्चे ने किया जबरदस्त डांस, एक ही वीडियो को बार-बार देख रहे हैं लोग!

