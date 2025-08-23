Ganesh Chaturthi Video: इस गणेश चतुर्थी घर ला रहे हैं गणपति? 10 दिन तक ऐसे पहनाएं अलग-अलग रंग की पगड़ी; वीडियो से जानें आसान तरीका
Ganesh Chaturthi Video: इस गणेश चतुर्थी अगर आप भी घर पर गणपति जी को विराजमान कर रहे हैं तो 10 दिन तक लगातार अलग-अलग रंग की पगड़ी पहना सकते हैं और इसे कपड़े की मदद से खुद बना सकते हैं. आइए वीडियो के जरिए तरीका जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 23, 2025, 11:37 AM IST
Ganesh Chaturthi Video: बाधाओं को दूर करने वाले विघ्नहर्ता यानी गणेश जी के जन्मोत्सव के तौर पर गणेश चतुर्थी मनाया जाता है. हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी पड़ता है. इस साल 27 अगस्त से गणेश चतुर्थी है और इस दिन गणेश जी स्थापना लोग अपने घर-मंदिर में करीब 10 दिन के लिए करते हैं. 6 सितंबर 2025 को अनंत चतुर्दशी है और इस दिन तक गणेश उत्सव रहेगा. हालांकि, इस बीच धूमधाम से अगर आप भी गणपति की पूजा-अर्चना करना चाहते हैं और घर पर विराजमान गणेश जी को पगड़ी पहनना चाहते हैं तो वायरल वीडियो में पगड़ी बनाने का आसान तरीका बताया गया है.

हर दिन अलग-अलग रंग की पगड़ी

वायरल वीडियो में पगड़ी का DIY दिखाया गया है. आसानी से कैसे कोई भी घर पर एक कपड़े की मदद से गणपति की पगड़ी बना सकता है, इसके बारे में वीडियो के जरिए बताया गया है. वीडियो में एक मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति दिखाई गई है. एक लाल रंग के लंबे कपड़े को रोल करते हुए पगड़ी बनाना सिखाया गया है. वीडियो से पगड़ी बनाना सीखने के बाद 10 दिन तक लगातार आप अलग-अलग रंग की पगड़ी गणेश जी को पहना सकते हैं.

वीडियो में दिखाया गया है कि दो लोगों की मदद लगेगी और आप आसानी से गणेश जी की पगड़ी बना सकेंगे. एक कपड़े को रोल करते हुए घुमावदार स्टाइल में पगड़ी को तैयार करना होगा. स्टेप्स इतने आसान है कि आप जल्दी से पगड़ी बना लेंगे. एक लाल कपड़े के अलावा चमकीला कपड़ा भी लगेगा जो पगड़ी की शोभा को और ज्यादा बढ़ा सकता है. आप ब्रॉच को लगाकर पगड़ी को और भी खूबसूरत लुक दे सकते हैं.

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया गया है. करीब 27 हजार से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं और 600 से ज्यादा लोग वीडियो को शेयर कर चुके हैं. काफी लोगों ने DIY को पसंद किया है और कमेंट भी किया. आप भी इस वीडियो के जरिए इस गणेश चतुर्थी पर गणपति को पगड़ी पहनाकर सजा सकते हैं.

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

videoGanesh Chaturthi

;