श्रद्धा और प्रेम की मिसाल! ये लड़की क्यों लेकर गई मंदिर में चूहा, वजह जानकर आप भी बजाएंगे ताली

Ganpati Video Viral: श्रद्धा और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है. इसी का एक उदाहरण ये खूबसूरत वीडियो है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. प्रेम भाव और श्रद्धा से भरे इस वीडियो में दिखता है कि एक लड़की ने चूहा पाल रखा है और अपने इस चूहे को भगवान गणेश जी के दर्शन करवाने के लिए मंदिर में लेकर आई है. इस चूहे के प्रति लड़की का प्रेम और ईश्वर में विश्वास देखने लायक है.

मंदिर में क्यों लेकर आई चूहा?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की अपने हाथ में एक चूहे को लेकर गणेश जी के मंदिर में आती है और कहती है, "बदमाश गुन्नू ने अपने पहले बर्थडे पर बड़े गणेश जी का दर्शन किया." इसके बाद वीडियो में दिखता है कि कैसे इस लड़की ने अपने पालतू चूहे को गणपति जी के दर्शन करवाए. ये लड़की चूहे को हथेली पर बैठाकर मंदिर के अंदर गणपति जी की बड़ी मूर्ति के सामने ले जाती है. वहां भगवान गणेश जी की मूर्ति के पास मंदिर के दो पुजारी बैठे होते हैं. ये लड़की पंडित जी से गुन्नू को दर्शन कराने के लिए कहती है.

पंडित जी ने कैसे कराए दर्शन?

इसके बाद एक पंडित जी उठकर लड़की के हाथ से चूहे को लेते हैं और गणेश जी के पास ले जाते हैं. इसके बाद वो लड़की बड़े प्यार से कहती है कि गुन्नू को गणेश जी के चरणों में भी टच कर देना. इसके बाद पंडित जी ने गुन्नू को गणेश जी के चरणों में ले गए और बाद में उसे टीका भी लगाया. इसके बाद पंडित जी इस चूहे को लड़की की हथेली पर रख देते हैं और ये लड़की चूहे को दर्शन करवा कर ले जाती है.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @queen_of_hell18 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और अभी तक इस वीडियो को 11 लाख से ज्यादा यूजर्स लाइक कर चुके हैं. इसके अलावा वीडियो को देखने के बाद लोगों ने अच्छे-अच्छे कमेंट भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "बहुत ही नेक कार्य किया है आप ने, चूहों की दुनिया में ये सबसे भाग्यशाली है." दूसरे यूजर ने लिखा, "गुन्नू भाई तो VVIP दर्शन कर आए, आखिरकार ये गणेश जी की सवारी है."

इस लड़की ने क्या बताया?

कमेंट बॉक्स में इस लड़की लिखा, "गुन्नू को मैंने बचपन से पाला है, जब उसकी आंखें भी नहीं खुली थी. चार-पांच दिन का होगा, सड़क पर गिरा था. हम आलू लेने गए थे तो नज़र में आया. इसका एक हाथ भी कट चुका था. हमने इसको अपने पास रखा और तब से मेरे साथ ही है."

