श्रद्धा और प्रेम की मिसाल! ये लड़की क्यों लेकर गई मंदिर में चूहा, वजह जानकर आप भी बजाएंगे ताली
Advertisement
trendingNow12914348
Hindi Newsजरा हटके

श्रद्धा और प्रेम की मिसाल! ये लड़की क्यों लेकर गई मंदिर में चूहा, वजह जानकर आप भी बजाएंगे ताली

Mouse In Ganesh Temple: सद्धा और प्रेम का एक शानदार वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एक लड़की अपने पालतू चूहे को गणेश जी के दर्शन कराने के लिए मंदिर ले गई.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 09, 2025, 08:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

श्रद्धा और प्रेम की मिसाल! ये लड़की क्यों लेकर गई मंदिर में चूहा, वजह जानकर आप भी बजाएंगे ताली

Ganpati Video Viral: श्रद्धा और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है. इसी का एक उदाहरण ये खूबसूरत वीडियो है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. प्रेम भाव और श्रद्धा से भरे इस वीडियो में दिखता है कि एक लड़की ने चूहा पाल रखा है और अपने इस चूहे को भगवान गणेश जी के दर्शन करवाने के लिए मंदिर में लेकर आई है. इस चूहे के प्रति लड़की का प्रेम और ईश्वर में विश्वास देखने लायक है.

मंदिर में क्यों लेकर आई चूहा?
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की अपने हाथ में एक चूहे को लेकर गणेश जी के मंदिर में आती है और कहती है, "बदमाश गुन्नू ने अपने पहले बर्थडे पर बड़े गणेश जी का दर्शन किया." इसके बाद वीडियो में दिखता है कि कैसे इस लड़की ने अपने पालतू चूहे को गणपति जी के दर्शन करवाए. ये लड़की चूहे को हथेली पर बैठाकर मंदिर के अंदर गणपति जी की बड़ी मूर्ति के सामने ले जाती है. वहां भगवान गणेश जी की मूर्ति के पास मंदिर के दो पुजारी बैठे होते हैं. ये लड़की पंडित जी से गुन्नू को दर्शन कराने के लिए कहती है.
यह भी पढ़ें: गणपति के सामने हाथ जोड़कर नाचता रहा, गणेश चतुर्थी पर वायरल हुआ इस कुत्ते की भक्ति का Video

पंडित जी ने कैसे कराए दर्शन?
इसके बाद एक पंडित जी उठकर लड़की के हाथ से चूहे को लेते हैं और गणेश जी के पास ले जाते हैं. इसके बाद वो लड़की बड़े प्यार से कहती है कि गुन्नू को गणेश जी के चरणों में भी टच कर देना. इसके बाद पंडित जी ने गुन्नू को गणेश जी के चरणों में ले गए और बाद में उसे टीका भी लगाया. इसके बाद पंडित जी इस चूहे को लड़की की हथेली पर रख देते हैं और ये लड़की चूहे को दर्शन करवा कर ले जाती है.
यह भी पढ़ें:  गणपति बप्पा की गोद में सुकून की नींद सो रही ये बिल्ली, गणेश चतुर्थी पर इससे अच्छा देखने को नहीं मिलेगा

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @queen_of_hell18 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और अभी तक इस वीडियो को 11 लाख से ज्यादा यूजर्स लाइक कर चुके हैं. इसके अलावा वीडियो को देखने के बाद लोगों ने अच्छे-अच्छे कमेंट भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "बहुत ही नेक कार्य किया है आप ने, चूहों की दुनिया में ये सबसे भाग्यशाली है." दूसरे यूजर ने लिखा, "गुन्नू भाई तो VVIP दर्शन कर आए, आखिरकार ये गणेश जी की सवारी है." 

इस लड़की ने क्या बताया?
कमेंट बॉक्स में इस लड़की लिखा, "गुन्नू को मैंने बचपन से पाला है, जब उसकी आंखें भी नहीं खुली थी. चार-पांच दिन का होगा, सड़क पर गिरा था. हम आलू लेने गए थे तो नज़र में आया. इसका एक हाथ भी कट चुका था. हमने इसको अपने पास रखा और तब से मेरे साथ ही है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Ganesh JiGanpati Bappaganesh mandir

Trending news

Vice President Election 2025 Live Updates: क्या क्रॉस वोटिंग उपराष्ट्रपति चुनाव में कर देगी चमत्कार? पीएम मोदी डाल सकते हैं पहला वोट, जानें पल-पल का अपडेट
vice president election
Vice President Election 2025 Live Updates: क्या क्रॉस वोटिंग उपराष्ट्रपति चुनाव में कर देगी चमत्कार? पीएम मोदी डाल सकते हैं पहला वोट, जानें पल-पल का अपडेट
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
Weather
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
mehraj malik
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
Muzaffarpur
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
DNA
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
DNA Analysis
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
Jammu and Kashmir
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
Kulgam encounter
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
india china news
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
;