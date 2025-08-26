गणेश बप्पा के 6 पैक एप्स, पीछे S-400 डिफेंस सिस्टम... कहां निकली ये अनोखी सवारी? जरूर देख लें ये Video
गणेश बप्पा के 6 पैक एप्स, पीछे S-400 डिफेंस सिस्टम... कहां निकली ये अनोखी सवारी? जरूर देख लें ये Video

Ganesh Chaturthi S-400 Defence System: हैदराबाद के काचीगुड़ा इलाके के एक मंडल ने इस साल गणेश चतुर्थी को एक अनोखे अंदाज़ में मनाने का फैसला किया है. यहां गणपति बप्पा की मूर्ति भारत की शान एस-400 डिफेंस सिस्टम से प्रेरित बनाई गई है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 26, 2025, 06:35 AM IST
गणेश बप्पा के 6 पैक एप्स, पीछे S-400 डिफेंस सिस्टम... कहां निकली ये अनोखी सवारी? जरूर देख लें ये Video

Hyderabad Ganesh Mandal: हैदराबाद के काचीगुड़ा इलाके के एक मंडल ने इस साल गणेश चतुर्थी को एक अनोखे अंदाज में मनाने का फैसला किया है. यहां गणपति बप्पा की मूर्ति भारत की शान एस-400 डिफेंस सिस्टम से प्रेरित बनाई गई है. यह आइडिया न सिर्फ धार्मिक आस्था को दर्शाता है, बल्कि देश की ताकत और एकता को भी सलाम करता है.

यह भी पढ़ें: मैं श्राप देता हूं, आप अगले जन्म में कुत्ता बनोगे... आखिर शेयर होल्डर्स को क्यों आया गुस्सा? LIVE मीटिंग हुई रिकॉर्ड

एस-400 डिफेंस सिस्टम से क्या है कनेक्शन?

एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा ताकतों में से एक है. ऑपरेशन सिंदूर में इस सिस्टम ने अहम भूमिका निभाई थी, जब भारत ने दुश्मनों के हवाई खतरों को बेअसर किया. इस कामयाबी ने पूरे देश को गर्व से भर दिया और अब यही थीम गणेशोत्सव और आने वाले दुर्गा पूजा पंडालों में भी देखने को मिल रही है.

भक्तों के बीच कैसा है माहौल?

इस पंडाल में भारी भीड़ उमड़ रही है. लोग जहां बप्पा के दर्शन करने आते हैं, वहीं इस अनोखी देशभक्ति थीम से भी प्रभावित हो रहे हैं. मूर्ति के जरिए संदेश दिया जा रहा है कि भक्ति और राष्ट्रभक्ति दोनों एक साथ चल सकती हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by INDIANS (@indians)

 

मुंबई का लालबागचा राजा क्यों है सबसे खास?

इधर मुंबई में लालबागचा राजा का पहला दर्शन रविवार को हुआ. इस बार बप्पा मैजेंटा रंग के परिधान में नजर आए. हर साल लाखों लोग, आम नागरिक से लेकर बड़े-बड़े सेलिब्रिटी तक, सिर्फ एक झलक पाने के लिए यहां घंटों लाइन में खड़े रहते हैं. यही कारण है कि इसे मुंबई का सबसे मशहूर गणेश मंडल कहा जाता है. गणेशोत्सव 10 दिन का होता है और अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होता है. इस दिन गणपति की मूर्तियों का बड़े धूमधाम से विसर्जन किया जाता है. मूर्तियों को नदी, झील या समुद्र में प्रवाहित किया जाता है. इसे गणेश विसर्जन कहा जाता है.

यह भी पढ़ें: दोस्तों संग रील बना रहा था ये यूट्यूबर, अचानक आया तेज पानी और एक झटके में बहा ले गया; कैमरे में रिकॉर्ड हुआ सबकुछ

ऑपरेशन सिंदूर ने कैसे बढ़ाया देश का हौसला?

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने अप्रैल में 26 लोगों की हत्या कर दी थी. इसके बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान व पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया. इस जवाबी कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया. इस मिशन की सफलता ने पूरे देश को गर्व से भर दिया और यही वजह है कि आज यह गणेशोत्सव का हिस्सा बन गया.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

