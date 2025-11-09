Advertisement
दोस्त के लिए फलवाले से झगड़ पड़ा बंदरों का पूरा गैंग, Video देखकर लोग बोले-भाईचारा ऑन टॉप

एक फल की दुकान पर 150 से ज्यादा बंदरों का झुंड अचानक टूट पड़ा, जिससे पूरे बाजार में अफरा-तफरी मच गई. बताया गया कि यह सब एक केले की चोरी से शुरू हुआ था. वीडियो वायरल होने के बाद लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं, ‘भाईचारा ऑन टॉप’ ट्रेंड में छाया हुआ है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 09, 2025, 07:24 AM IST
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा. वीडियो में करीब 150 से 200 बंदरों की टोली एक फल की दुकान पर टूट पड़ती नजर आ रही है. यह नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता. बताया जा रहा है कि यह मामला हरियाणा के गोहाना का है. लोग इस वीडियो को देखकर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं और मजेदार कैप्शन के साथ शेयर कर रहे हैं. किसी ने लिखा, “भाईचारा ऑन टॉप”, तो किसी ने मजाक में कहा, “अब तो फलवालों को सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी.”

केले की चोरी से शुरू हुई ‘मंकी वॉर’

मामला दरअसल तब शुरू हुआ जब एक शरारती बंदर ने गोहाना के एक फलवाले की दुकान से केला चुरा लिया. फलवाले ने गुस्से में उसे लाठी से भगा दिया. बस, यही बात बंदर को नागवार गुजरी और उसने बदला लेने का ठान लिया. कुछ ही देर में वह अपनी पूरी गैंग के साथ लौट आया. देखते ही देखते करीब 150 से 200 बंदर उस दुकान पर टूट पड़े. वीडियो में साफ दिखता है कि बंदर कूदते-फांदते हुए दुकान में घुस जाते हैं और पूरा बाजार हैरान रह जाता है.

बाजार में मचा हड़कंप, लोग हुए हैरान

अचानक इतने सारे बंदरों को देखकर बाजार में अफरा-तफरी मच गई. कुछ लोगों ने डर के मारे दुकानों के शटर गिरा दिए, तो कई लोगों ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया. वीडियो में बंदर फल उठाते, उछल-कूद करते और एक-दूसरे का साथ निभाते दिखाई दे रहे हैं. किसी ने कहा कि ऐसा नजारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा. बंदरों की यह एकजुटता देखकर लोग हैरान भी हैं और हंस-हंसकर लोटपोट भी हो रहे हैं.

 

सोशल मीडिया पर छाया ‘भाईचारा ऑन टॉप’ ट्रेंड

अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक हर जगह लोग इसे शेयर कर रहे हैं. कोई इसे ‘मंकी गैंग का बदला’ बता रहा है तो कोई फलवाले को नसीहत दे रहा है कि जानवरों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए. स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में बंदरों की संख्या काफी बढ़ गई है और अब वे दुकानों और घरों तक पहुंचने लगे हैं. फिलहाल, ‘भाईचारा ऑन टॉप’ के नाम से यह वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Viral Video

Trending news

