Advertisement
trendingNow13173344
Hindi Newsजरा हटकेमां गंगा की गोद में उड़ेला गया 165 लीटर देसी घी, वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या कहा? लोग बोले- अब तो संभल जाओ

मां गंगा की गोद में उड़ेला गया 165 लीटर देसी घी, वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या कहा? लोग बोले- 'अब तो संभल जाओ'

Ganga River Desi Ghee: गंगा नदी में 165 लीटर देसी घी बहाने का वीडियो वायरल हुआ. आस्था के नाम पर किए गए इस कृत्य ने इंटरनेट पर जंग छेड़ दी है. क्या यह श्रद्धा है या जलीय जीवों के लिए खतरा? जानिए विज्ञान और धर्म के इस टकराव के पीछे का पूरा सच.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 10, 2026, 01:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मां गंगा की गोद में उड़ेला गया 165 लीटर देसी घी, वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या कहा? लोग बोले- 'अब तो संभल जाओ'

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है, जिसमें श्रद्धालु नाव में भरकर लाए गए 165 लीटर से अधिक देसी घी को मां गंगा की लहरों में उड़ेलते नजर आ रहे हैं. पहली नजर में यह एक भव्य धार्मिक अनुष्ठान लग सकता है, लेकिन पर्यावरणविदों और आम लोगों की नजर में यह गंगा के इकोसिस्टम पर एक बड़ा हमला है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे घी की मोटी परत नदी की सतह पर फैल रही है. इंटरनेट यूजर्स का गुस्सा इस बात पर है कि घी पानी से हल्का होता है और सतह पर जमने के बाद यह पानी में ऑक्सीजन जाने से रोकता है, जिससे मछलियां और अन्य जलीय जीव मर सकते हैं.

जहां कुछ लोग इसे सदियों पुरानी परंपरा बता रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में लोग इसे अंधभक्ति और प्रदूषण का कारण मान रहे हैं. आखिर क्यों पवित्रता के प्रतीक गंगा को श्रद्धा के नाम पर ही संकट में डाला जा रहा है? 

चिम्पांजियों का गैंग्स ऑफ वासेपुर! सगे भाइयों की जंग में 28 को नोंच-नोंचकर मार डाला

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है वायरल वीडियो का पूरा मामला?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग गंगा नदी में बड़ी मात्रा में देसी घी चढ़ाते नजर आ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि यह मात्रा 165 लीटर से ज्यादा है. वीडियो में एक महिला और एक पुरुष नदी किनारे खड़े होकर बर्तन से धीरे-धीरे घी बहाते दिखते हैं. उनके चेहरे पर पूरी श्रद्धा नजर आती है. जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है और लोग इसमें जुड़ते दिखते हैं. कुछ पुरुष बड़े-बड़े कैन लेकर आते हैं, जिन्हें सावधानी से नाव में रखा जाता है. इससे साफ हो जाता है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि एक संगठित समूह द्वारा किया गया धार्मिक अनुष्ठान है.

 

 

नदी के बीच क्या हुआ?

वीडियो के अगले हिस्से में नाव नदी के बीच पहुंचती है. वहां खड़े लोग एक-एक कर कैन खोलते हैं और घी को सीधे पानी में उड़ेलना शुरू कर देते हैं. घी की मोटी परत पानी की सतह पर फैलती जाती है. यह सिलसिला लगातार चलता रहता है, जब तक कि सारे कैन खाली नहीं हो जाते. जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने इसे पर्यावरण के लिए खतरनाक बताया. उनका कहना है कि घी पानी से हल्का होता है और सतह पर परत बनाता है, जिससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है. इससे मछलियों और अन्य जलीय जीवों की जान को खतरा हो सकता है.

यहां है हड्डियों का महल! दफन हैं 60 लाख लोगों की लाशें, जिगरा हो तभी जाएं घूमने...

कुछ यूजर्स ने कहा कि धर्म का सम्मान जरूरी है, लेकिन ऐसे काम जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाएं, उन पर सोचने की जरूरत है. वहीं कुछ ने इसे अंधभक्ति करार दिया और सवाल उठाया कि क्या धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर पर्यावरण से खिलवाड़ सही है? यह पहली बार नहीं है जब गंगा में इस तरह की चीजें डालने को लेकर विवाद हुआ हो. पहले भी दूध, फूल और अन्य सामग्री डालने पर सवाल उठते रहे हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह के काम नदी की सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Ganga riverdesi gheeviraltrending

Trending news

बंगाल चुनाव के लिए BJP का संकल्प पत्र जारी, शाह ने TMC को बताया बुरा सपना
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव के लिए BJP का संकल्प पत्र जारी, शाह ने TMC को बताया बुरा सपना
राम राज्य से पेट नहीं भरता... TMC नेता का विवादित बयान; बंगाल में गरमाई सियासत
West Bengal Election 2026
राम राज्य से पेट नहीं भरता... TMC नेता का विवादित बयान; बंगाल में गरमाई सियासत
हम वहां का छोड़कर... संसद में लौटे नीतीश कुमार, तब प्रधानमंत्री से क्यों भिड़ गए थे?
cm nitish kumar news
हम वहां का छोड़कर... संसद में लौटे नीतीश कुमार, तब प्रधानमंत्री से क्यों भिड़ गए थे?
बुनियादी ढांचे से नतीजों तक... बदलाव के साक्षी बन रहे पंजाब के स्कूल
Punjab news
बुनियादी ढांचे से नतीजों तक... बदलाव के साक्षी बन रहे पंजाब के स्कूल
उद्धव ठाकरे की बढ़ी टेंशन, 8 सांसदों ने बंद कमरे में की एकनाथ शिंदे से मुलाकात
Eknath Shinde
उद्धव ठाकरे की बढ़ी टेंशन, 8 सांसदों ने बंद कमरे में की एकनाथ शिंदे से मुलाकात
भुगतना होगा दंड.... सीजफायर वार्ता से पहले मोजतबा की US-इजरायल को सख्त चेतावनी
Iran-US Ceasefire Talk
भुगतना होगा दंड.... सीजफायर वार्ता से पहले मोजतबा की US-इजरायल को सख्त चेतावनी
बंगाल चुनाव से ठीक पहले हुमायूं और ओवैसी की दोस्ती क्यों टूटी? अब किसे होगा फायदा
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव से ठीक पहले हुमायूं और ओवैसी की दोस्ती क्यों टूटी? अब किसे होगा फायदा
चुनाव से पहले कोलकाता में ED का एक्शन, करोड़ों की नकदी, सोना-चांदी और हथियार बरामद
West Bengal news
चुनाव से पहले कोलकाता में ED का एक्शन, करोड़ों की नकदी, सोना-चांदी और हथियार बरामद
होर्मुज पर 'टोल' वसूलने के लिए ईरान ने चला ऐसा दांव, एक दिन आपकी जेब पर बोझ बढ़ेगा?
Iran war
होर्मुज पर 'टोल' वसूलने के लिए ईरान ने चला ऐसा दांव, एक दिन आपकी जेब पर बोझ बढ़ेगा?
चांदिवली सीट के EVM की होगी जांच, बॉम्बे HC के आदेश पर 16 अप्रैल को डायग्नोस्ट चेक
Maharashtra news
चांदिवली सीट के EVM की होगी जांच, बॉम्बे HC के आदेश पर 16 अप्रैल को डायग्नोस्ट चेक