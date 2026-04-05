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Hindi Newsजरा हटकेViral Video: यूरोप की सड़कों पर गन्ने के रस का ठेला, कीमत सुनकर पकड़ लेंगे​ सिर

Viral Video: यूरोप की सड़कों पर गन्ने के रस का ठेला, कीमत सुनकर पकड़ लेंगे​ सिर

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यूरोप में गन्ने का रस बिक रहा है. वहां लोग गन्ने के रस का आनंद ले रहे हैं. अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या वहां भी भारत की तरह 20 या 40 रुपये का मिल जाता है. चलिए जानते हैं वहां गन्ने का जूस कितने रुपए का मिल रहा है.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 05, 2026, 09:25 PM IST
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यूरोप में गन्ने का जूस पीते लोग. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @prabhuvisha
यूरोप में गन्ने का जूस पीते लोग. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @prabhuvisha

Viral Video: भारत की संस्कृति के साथ साथ यहां का खाना और पहनावा भी दुनिया भर पॉपुलर हो रहा है. खासतौर से जायकेदार स्ट्रीट फूड यूरोप की सड़कों तक पहुंच गए हैं. गर्मियों में भारत में आपको आसानी से गन्ने का रस मिल जाता है. ये सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाली ड्रिंक है. ये नेचुरल होता है जो बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है और शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है. आपको जानकर खुशी होगी कि गन्ने का रस अब सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध हो रहा है. इन दिनों सोशल मीडिया पर यूरोप का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वहां लोग गन्ने के रस का आनंद लेते नजर आ रहे हैं. गन्ने के रस के ठेले पर लोगों की भीड़ लगी है. लेकिन इसे बनाने की रेसिपी और कीमत थोड़ी अलग है. चलिए जानते हैं यूरोप में गन्ने का रस कितने रुपये का मिल रहा है.

जहां भारत में करीब (20 रुपये से 50 रुपये) के बीच आसानी से गन्ने का रस मिल जाता है, वहीं यूरोप में ये रस (200 से 500 रुपये) में मिल रहा है. यूरोप में गन्ने के रस को बनाकर देने का तरीका अलग है. जहां भारत में आमतौर पर पुदीना, अदरक, काला नमक और नींबू मिलाकर रस तैयार किया जाता है और ग्राहक को सर्व किया जाता है. वहीं यूरोप में लोग इसका कॉकटेल बनाकर पीते नजर आ रहे हैं. वीडियो में नजर आता है कि गन्ने का रस पीने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है. वीडियो में देखा जा सकता है कि गन्ने का रस बेचने वाले ने पहले एक गिलास में रस निकाला उसके बाद उसमें थोड़ी रम मिलाई जाती है और फिर आइस क्यूब डालकर ग्राहक को दिया जाता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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भारत में लोकप्रिय

Prabhu Visha नाम के यूजर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा, "यूरोप में गन्ने का रस देखकर मैं सचमुच हैरान रह गया, पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता था कि ये ज्यादातर एशियाई या भारतीय ड्रिंक है. यह मूल रूप से न्यू गिनी से आया है, लेकिन अब ये साउथ-ईस्ट एशिया और भारत में हर जगह मिलता है. भारत में ये काफी पॉपुलर है." इसके बाद हंसते हुए लिखा गया कि ताजगी देने वाला ये रस काफी सस्ता है जो करीब (20 रुपये से 50 रुपये) के बीच मिल जाता है. वहीं यूरोप में ये (200 से 500 रुपये) है. 

यह भी पढ़ें: विवाद के बाद बदला लेने के लिए स्पीकर पर बजाई डरावनी आवाजें, कोर्ट पहुंचा पड़ोसी और फिर...

 

वायरल हो गया वीडियो?

वीडियो इंस्टाग्राम पर @prabhuvisha नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 4 लाख से ज्यादा व्यूज और 14 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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