Ganesh Chaturthi Viral Video: मुंबई की गणेश चतुर्थी पूरे देश में फेमस है. यहां बप्पा के स्वागत के लिए लोगों में उत्साह इतना है कि बारिश के बीच भी लोग सड़कों पर झूमते नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है.
Ganesh Chaturthi Viral Video: गणेश चतुर्थी पर बप्पा के आगमन को लेकर देशभर में कई कार्यक्रम हुए. हालांकि मुंबई की गणेश चतुर्थी की बात तो अगल होती है. यहां की सड़कों और पांडालों से लेकर हर जगह गजब का उत्साह दिखाई देता है. सोशल मीडियो पर मुंबई के लालबाग का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां वायरल वीडियो में लोग गणपति बप्पा के आगमन पर झूमते दिख रहे हैं. बारिश में भीगते हुए सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ दिख रही है. इस दौरान लोगों का उत्साह भी काफी जबरदस्त है.
मुंबई की सड़कों पर झूमे लोग
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दिख रहा है कि बप्पा के स्वागत के लिए हजारों लोग एक साथ सड़कों पर झूम रहे हैं. हर तरह सिर्फ खुशी और खास उत्साह दिखाई दे रहा है. जहां मुंबई के लाल बाग में सड़क को दोनों ओर काफी भीड़ है. हालांकि एक तरफ भीड़ कम दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरह भीड़ काफी ज्यादा है. दूर-दूर तक काफी संख्या में लोग थिरकते नजर आ रहे हैं. इस दौरान कोई गाना भी नहीं बज रहा है. ढोल-नगाड़ों की धुन पर मानो ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर डांस कर रहा है. इस दौरान हल्की-हल्की बारिश भी हो रही है. हालांकि लोग बारिश से परेशान हुए बिना बप्पा के स्वागत में जमकर झूम रहे हैं. ये दृश्य काफी अद्भुत लग रहा है.
लोगों ने दी प्रतिक्रिया
यह वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर shivam_shelar_01 नाम के यूजर ने शेयर किया है. जहां वायरल वीडियो पर को हजारों लोग देख चुके हैं. कई लोगों ने प्रतिक्रियाएं भी दी हैं. एक यूजर ने वायरल वीडियो पर लिखा- शुक्र है डीजे नहीं है. ट्रेडिशनल सॉन्ग और नॉन वल्गर गानों के साथ ईश्वर को स्वर्गीय अनुभूति होती है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- कोई तो मुझे मुंबई भेज दो. मुझे मिस नहीं करना है बप्पा का आगमन. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- यह एनर्जी अछूती है. यहां तक कि ट्रैविस स्कॉट भी इसे दोबारा नहीं बना सकते.