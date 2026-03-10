गरीब रथ बनी रील घर! ट्रेन में परिवार ने मचाया ऐसा हुड़दंग, यात्री बोले- लाइव रियलिटी शो चल रहा...

ट्रेन का सफर सुकून के लिए जाना जाता है, लेकिन गरीब रथ एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए हालिया सफर किसी सिरदर्द से कम नहीं रहा. बिलासपुर से लखनऊ जा रहे एक यात्री ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए बताया कि कैसे एक बड़े परिवार ने पूरे कोच को अपना 'पर्सनल रील स्टूडियो' समझ लिया. घंटों तक चले लाउड म्यूजिक और शोर-शराबे से जब यात्रियों का सब्र टूटा तो मामला रेलवे पुलिस (RPF) तक पहुंच गया. यात्री का कहना है कि लोग ये भूल जाते हैं कि ट्रेन का कोच एक 'शेयर्ड स्पेस' है, न कि उनका लिविंग रूम. आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला और कैसे एक कॉल ने रील बनाने वालों का शोर शांत कर दिया.

एक यात्री के लिए शांत ट्रेन यात्रा अचानक तनाव भरी बन गई जब गरीब रथ एक्सप्रेस के एक कोच में कुछ लोगों ने तेज म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, वे लोग कोच में डांस करते हुए सोशल मीडिया के लिए रील भी बना रहे थे. इस पूरी घटना को एक यात्री ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर किया. उसने लिखा कि हर यात्रा आपको सिर्फ मंजिल के बारे में नहीं सिखाती, कुछ यात्राएं लोगों के व्यवहार के बारे में भी बहुत कुछ बता देती हैं.

यात्री ने अपनी पोस्ट में क्या बताया?

यात्री के मुताबिक यह घटना उस समय हुई जब वह बिलासपुर से लखनऊ की यात्रा कर रहा था. उसने बताया कि जो सफर शांत और आरामदायक होना चाहिए था, वह अचानक किसी रियलिटी शो जैसा लगने लगा. उसके अनुसार एक बड़ा फैमिली ग्रुप कोच को अपना निजी स्टूडियो समझकर तेज आवाज में गाने बजा रहा था. लोग जोर-जोर से चिल्ला रहे थे, डांस कर रहे थे और लगातार रील बना रहे थे. इससे बाकी यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी.

रेलवे ने क्या कदम उठाया?

कई घंटों तक शोर-शराबा सहने के बाद आखिरकार उस यात्री ने रेलवे हेल्पलाइन 139 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराई. उसने बताया कि रेलवे पुलिस ने इस मामले में तुरंत प्रतिक्रिया दी. कुछ ही देर में अधिकारी कोच में पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित कर लिया. यात्री ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि रेलवे अधिकारियों की तेज कार्रवाई की सराहना की जानी चाहिए.

इस घटना के बाद यात्री ने क्या सवाल उठाए?

हालांकि समस्या का समाधान हो गया, लेकिन इस घटना ने यात्री को सोचने पर मजबूर कर दिया. उसने सवाल उठाया कि आखिर यात्रा के दौरान लोगों में नागरिक जिम्मेदारी की कमी क्यों दिखती है. उसके मुताबिक ट्रेन का कोच एक साझा जगह होती है, न कि किसी का निजी लिविंग रूम या रील बनाने का सेट. अगर कुछ लोग अपनी मस्ती में दूसरों की शांति भंग करते हैं तो यह बाकी यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है.

यह पोस्ट 7 मार्च को शेयर की गई थी और अब तक इसे 49 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि उन्हें भी ट्रेन यात्रा के दौरान ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा है. कुछ यूजर्स ने वीडियो में दिख रहे व्यवहार की आलोचना की, जबकि कुछ ने कहा कि आजकल यात्रा के दौरान रील बनाना आम बात हो गई है.