खेत बना स्कूल और गाय बनी स्टूडेंट; मास्टर जी ने लगाई ऐसी हाजिरी, रिस्पॉन्स देख हंसी रोकना मुश्किल

सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसा वायरल होता है, जो लोगों की हंसी रोकना मुश्किल कर देता है. कभी पालतू जानवरों की शरारत तो कभी इंसानों की अजीब हरकतें. लेकिन इस बार जो वीडियो चर्चा में है, वो बाकी सबसे अलग और बेहद देसी अंदाज का है. इस वीडियो में न तो कोई फिल्मी सीन है, न कोई महंगे सेटअप, बल्कि एक सीधा-सादा खेत है, कुछ गायें हैं और बीच में कुर्सी लगाकर बैठे हैं एक ‘मास्टर जी’. हाथ में रजिस्टर, अंदाज बिल्कुल स्कूल टीचर जैसा और सामने लाइन में खड़ी हैं गायें, जैसे कोई क्लास चल रही हो. यह नजारा इतना मजेदार है कि पहली बार देखने वाला भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.

नाम पुकाराते ही गायों ने दिया ऐसा जवाब

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स खेत के बीच कुर्सी डालकर बैठा है और उसके हाथ में एक रजिस्टर है. सामने कतार में कई गायें खड़ी हैं, बिल्कुल वैसे जैसे बच्चे स्कूल में सुबह की प्रार्थना के बाद लाइन में खड़े रहते हैं. मास्टर जी एक-एक करके गायों के नाम पुकारते हैं. जैसे ही किसी गाय का नाम लिया जाता है, वही गाय उसी वक्त रंभाकर जवाब देती है, मानो कह रही हो “सर, मैं हाज़िर हूं.” सबसे मजेदार बात ये है कि जो गाय उस समय मौजूद नहीं होती, वहां से कोई आवाज नहीं आती और मास्टर जी बड़े सीरियस अंदाज में रजिस्टर में उसकी गैरहाजिरी लगा देते हैं. गायें पूरे अनुशासन में खड़ी दिखती हैं, न कोई भागदौड़, न कोई हंगामा. पूरा माहौल किसी गांव के छोटे से स्कूल जैसा लगता है, फर्क बस इतना है कि यहां स्टूडेंट इंसान नहीं, बल्कि गायें हैं.

सोशल मीडिया पर क्यों छा गया वीडियो

इस Cows Attendance Video को इंस्टाग्राम पर viralchuski नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इसे हजारों लोग देख चुके हैं और लगातार इस पर लाइक्स व कमेंट्स की बारिश हो रही है. यूजर्स इस वीडियो को देखकर जमकर मजे ले रहे हैं. किसी ने लिखा, “इतना अनुशासन तो आजकल बच्चों में भी नहीं मिलता.” तो किसी ने कहा, “इंसानों को इन गायों से टाइम पर हाजिरी लगाना सीखना चाहिए.” कई लोग इसे गांव की मासूमियत और देसी जुगाड़ का बेहतरीन उदाहरण बता रहे हैं. लोगों का कहना है कि आज सोशल मीडिया पर ज्यादातर कंटेंट बनावटी और दिखावे वाला होता है, लेकिन यह वीडियो बिल्कुल रियल और दिल से जुड़ा हुआ लगता है. यही वजह है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं.

देसी जुगाड़ और मासूमियत ने जीता दिल

इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई स्क्रिप्टेड एक्टिंग नहीं लगती. न कोई भारी-भरकम कैमरा, न एडिटिंग का तामझाम. बस एक आम सा खेत, कुछ गायें और एक शख्स का क्रिएटिव दिमाग. यही सादगी लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है. कई यूजर्स का कहना है कि यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि असली खुशी छोटी-छोटी बातों में होती है. गांव की जिंदगी में भले ही साधन कम हों, लेकिन हंसी और अपनापन भरपूर होता है. यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ हंसाता ही नहीं, बल्कि दिल को भी हल्का कर देता है. सोशल मीडिया पर वायरल होने के पीछे यही असली कारण है सादगी, देसी अंदाज और बिना किसी दिखावे के की गई मस्ती.