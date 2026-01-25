Advertisement
trendingNow13085434
Hindi Newsजरा हटकेखेत बना स्कूल और गाय बनी स्टूडेंट; मास्टर जी ने लगाई ऐसी हाजिरी, रिस्पॉन्स देख हंसी रोकना मुश्किल

खेत बना स्कूल और गाय बनी स्टूडेंट; मास्टर जी ने लगाई ऐसी हाजिरी, रिस्पॉन्स देख हंसी रोकना मुश्किल

Cows Attendance Video: खेत में मास्टर जी बनकर गायों की हाजिरी लगाने का मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. नाम पुकारते ही गायों का जवाब देना लोगों को खूब हंसा रहा है और देसी जुगाड़ व सादगी ने सभी का दिल जीत लिया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 25, 2026, 08:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खेत बना स्कूल और गाय बनी स्टूडेंट; मास्टर जी ने लगाई ऐसी हाजिरी, रिस्पॉन्स देख हंसी रोकना मुश्किल

सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसा वायरल होता है, जो लोगों की हंसी रोकना मुश्किल कर देता है. कभी पालतू जानवरों की शरारत तो कभी इंसानों की अजीब हरकतें. लेकिन इस बार जो वीडियो चर्चा में है, वो बाकी सबसे अलग और बेहद देसी अंदाज का है. इस वीडियो में न तो कोई फिल्मी सीन है, न कोई महंगे सेटअप, बल्कि एक सीधा-सादा खेत है, कुछ गायें हैं और बीच में कुर्सी लगाकर बैठे हैं एक ‘मास्टर जी’. हाथ में रजिस्टर, अंदाज बिल्कुल स्कूल टीचर जैसा और सामने लाइन में खड़ी हैं गायें, जैसे कोई क्लास चल रही हो. यह नजारा इतना मजेदार है कि पहली बार देखने वाला भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.

नाम पुकाराते ही गायों ने दिया ऐसा जवाब 

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स खेत के बीच कुर्सी डालकर बैठा है और उसके हाथ में एक रजिस्टर है. सामने कतार में कई गायें खड़ी हैं, बिल्कुल वैसे जैसे बच्चे स्कूल में सुबह की प्रार्थना के बाद लाइन में खड़े रहते हैं. मास्टर जी एक-एक करके गायों के नाम पुकारते हैं. जैसे ही किसी गाय का नाम लिया जाता है, वही गाय उसी वक्त रंभाकर जवाब देती है, मानो कह रही हो “सर, मैं हाज़िर हूं.” सबसे मजेदार बात ये है कि जो गाय उस समय मौजूद नहीं होती, वहां से कोई आवाज नहीं आती और मास्टर जी बड़े सीरियस अंदाज में रजिस्टर में उसकी गैरहाजिरी लगा देते हैं. गायें पूरे अनुशासन में खड़ी दिखती हैं, न कोई भागदौड़, न कोई हंगामा. पूरा माहौल किसी गांव के छोटे से स्कूल जैसा लगता है, फर्क बस इतना है कि यहां स्टूडेंट इंसान नहीं, बल्कि गायें हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर क्यों छा गया वीडियो

इस Cows Attendance Video को इंस्टाग्राम पर viralchuski नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इसे हजारों लोग देख चुके हैं और लगातार इस पर लाइक्स व कमेंट्स की बारिश हो रही है. यूजर्स इस वीडियो को देखकर जमकर मजे ले रहे हैं. किसी ने लिखा, “इतना अनुशासन तो आजकल बच्चों में भी नहीं मिलता.” तो किसी ने कहा, “इंसानों को इन गायों से टाइम पर हाजिरी लगाना सीखना चाहिए.” कई लोग इसे गांव की मासूमियत और देसी जुगाड़ का बेहतरीन उदाहरण बता रहे हैं. लोगों का कहना है कि आज सोशल मीडिया पर ज्यादातर कंटेंट बनावटी और दिखावे वाला होता है, लेकिन यह वीडियो बिल्कुल रियल और दिल से जुड़ा हुआ लगता है. यही वजह है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @viralchuski

देसी जुगाड़ और मासूमियत ने जीता दिल

इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई स्क्रिप्टेड एक्टिंग नहीं लगती. न कोई भारी-भरकम कैमरा, न एडिटिंग का तामझाम. बस एक आम सा खेत, कुछ गायें और एक शख्स का क्रिएटिव दिमाग. यही सादगी लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है. कई यूजर्स का कहना है कि यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि असली खुशी छोटी-छोटी बातों में होती है. गांव की जिंदगी में भले ही साधन कम हों, लेकिन हंसी और अपनापन भरपूर होता है. यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ हंसाता ही नहीं, बल्कि दिल को भी हल्का कर देता है. सोशल मीडिया पर वायरल होने के पीछे यही असली कारण है  सादगी, देसी अंदाज और बिना किसी दिखावे के की गई मस्ती.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Cows attendance Video

Trending news

इस झंडे से होती थी राष्ट्रपति की पहचान, 1971 में रातों-रात क्यों हटाना पड़ा ये प्रतीक
president flag history
इस झंडे से होती थी राष्ट्रपति की पहचान, 1971 में रातों-रात क्यों हटाना पड़ा ये प्रतीक
दो नहीं चार...कहां गायब हो गए उद्धव गुट के पार्षद, क्या उल्टा पड़ गया UBT का दांव?
uddhav thackeray
दो नहीं चार...कहां गायब हो गए उद्धव गुट के पार्षद, क्या उल्टा पड़ गया UBT का दांव?
बर्फबारी से हिमाचल में बिगड़े हालात, मनाली में लगा 8 KM लंबा जाम; हजारों पर्यटक फंसे
Snow Fall
बर्फबारी से हिमाचल में बिगड़े हालात, मनाली में लगा 8 KM लंबा जाम; हजारों पर्यटक फंसे
मिसाल बनी मोहब्बत, बीमार पत्नी को रिक्शे पर रखकर 300KM तक चला 70 साल का बुजुर्ग
Odisha Elderly Couple
मिसाल बनी मोहब्बत, बीमार पत्नी को रिक्शे पर रखकर 300KM तक चला 70 साल का बुजुर्ग
रैगिंग तो शुरुआत थी, अब भेदभाव पर गिरेगी गाज! UGC के 2009 और 2026 के नियमों के अंतर
UGC Equity Regulations 2026
रैगिंग तो शुरुआत थी, अब भेदभाव पर गिरेगी गाज! UGC के 2009 और 2026 के नियमों के अंतर
सरकार के इशारे पर हो रहा जजों का तबादला! जस्टिस भुइयां ने जताई चिंता; कहा- खतरनाक
justice ujjal bhuyan
सरकार के इशारे पर हो रहा जजों का तबादला! जस्टिस भुइयां ने जताई चिंता; कहा- खतरनाक
आतंक के खिलाफ निर्णायक मोड़! भारत-यूरोप की दोस्ती अब खालिस्तान को दफन कर देगी?
DNA
आतंक के खिलाफ निर्णायक मोड़! भारत-यूरोप की दोस्ती अब खालिस्तान को दफन कर देगी?
26 जनवरी पर कर्तव्य पथ में मुनीर को दिखेगी अपनी मौत! ये 'अमोघ' हथियार चीर देंगे छाती
Republic Day Parade
26 जनवरी पर कर्तव्य पथ में मुनीर को दिखेगी अपनी मौत! ये 'अमोघ' हथियार चीर देंगे छाती
क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
weather update
क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
UGC
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती