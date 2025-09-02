Gay का काम बच्चों का डायपर बदलना और झाड़ू-पोछा करना... आखिर क्यों हिल गया पूरा मलेशिया इस एक पोस्ट से?
Gay का काम बच्चों का डायपर बदलना और झाड़ू-पोछा करना... आखिर क्यों हिल गया पूरा मलेशिया इस एक पोस्ट से?

दुनिया भर में सोशल मीडिया पर कभी भी कोई बयान ट्रेंड बना सकता है. मलेशिया के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर DMA इस्लाम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. उन्होंने एक विवादित पोस्ट में दावा किया कि घर का काम करने वाले पुरुष गे, कमजोर, मूर्ख और लूजर होते हैं.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 02, 2025, 09:18 AM IST
Gay का काम बच्चों का डायपर बदलना और झाड़ू-पोछा करना... आखिर क्यों हिल गया पूरा मलेशिया इस एक पोस्ट से?

Malaysian Influencer: दुनिया भर में सोशल मीडिया पर कभी भी कोई बयान ट्रेंड बना सकता है. मलेशिया के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर DMA इस्लाम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. उन्होंने एक विवादित पोस्ट में दावा किया कि घर का काम करने वाले पुरुष गे, कमजोर, मूर्ख और लूजर होते हैं. जैसे ही उनका यह बयान सामने आया, इंटरनेट पर बवाल मच गया और लोग उन्हें जमकर ट्रोल करने लगे.

यह भी पढ़ें: एक ही घर में रहते हैं पति-पत्नी, लेकिन कभी नहीं बोलते एक ही भाषा! इस जनजाति की अजीब परंपरा ने दुनिया को किया हैरान

आखिर किस बात पर शुरू हुआ विवाद?

26 अगस्त को DMA इस्लाम ने Threads (Meta का प्लेटफॉर्म) पर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, “बच्चों का डायपर बदलना = गे”. इसके साथ उन्होंने कहा कि पुरुषों को घर का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका असली मकसद सिर्फ पैसे कमाना और दुनिया को जीतना है. उन्होंने पूछा, “क्या आपने कभी किसी राजा को अपना महल साफ करते देखा है?”

घर के काम करने वालों को क्यों कहा ‘लूजर’?

DMA इस्लाम ने और आगे बढ़ते हुए कहा कि जो पुरुष झाड़ू-पोंछा करते हैं, कचरा फेंकते हैं या बर्तन धोते हैं, वे असली मर्द नहीं हैं. उनके अनुसार, ऐसा करने वाले पति अपनी पत्नियों से डरते हैं और आलसी लूजर होते हैं. यहां तक कि उन्होंने लूजर शब्द की स्पेलिंग भी गलत लिख दी, जिससे लोग और भी ज्यादा उन पर हंसे.

लोगों ने कैसे दिया जवाब?

इन्फ्लुएंसर के इस बयान ने सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर फैला दी. कई पुरुषों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपने अनुभव शेयर किए. एक व्यक्ति ने लिखा, “मैंने अभी झाड़ू लगाया, बर्तन धोए, कपड़े तह किए और कचरा फेंका… क्या अब मैं गे हो गया?”. उसने यह भी कहा कि उसकी पत्नी बच्चों की देखभाल में चौबीसों घंटे मेहनत करती है, इसलिए घर के काम बांटना ही सही है.

यह भी पढ़ें: वो 12 सीक्रेट, जब कंपनी करने वाली हो छंटनी.. तुरंत समझ ले! शादी के तुरंत बाद छंटनी झेल चुकी महिला ने किया खुलासा

क्या यह पहली बार है जब DMA इस्लाम विवादों में आए?

इससे पहले भी उन्होंने कई विवादित बयान दिए थे. कभी कहा कि करियर बनाने वाली महिलाएं मूर्ख होती हैं, तो कभी कहा कि मोटे लोग कभी इज्जत नहीं पा सकते. ऐसे बयानों के चलते वह बार-बार आलोचना के घेरे में आते रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बयान समाज में जहरीली मर्दानगी (Toxic Masculinity) को बढ़ावा देते हैं. इससे न सिर्फ पुरुषों और महिलाओं के रिश्तों में दूरी आती है, बल्कि यह जिम्मेदार पिता और अच्छे पति की छवि को भी ठेस पहुंचाता है. आलोचकों का कहना है कि असली मर्दानगी घर और परिवार की जिम्मेदारियों को बराबरी से निभाने में है.

