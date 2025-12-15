Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेदुनिया की सबसे अजीब रस्म, जहां शादी से पहले दुल्हन को तुड़वाने होते हैं दांत, वजह जान चौंक जाएंगे आप

दुनिया की सबसे अजीब रस्म, जहां शादी से पहले दुल्हन को तुड़वाने होते हैं दांत, वजह जान चौंक जाएंगे आप

Gelao Tribe Marriage: चीन के गेलाओ आदिवासी समुदाय में शादी से पहले दुल्हन के ऊपरी दांत तोड़ने की दर्दनाक परंपरा थी. इसे आस्था और लोककथा से जोड़ा गया. समय के साथ इसे क्रूर मानकर छोड़ दिया गया और अब यह लगभग समाप्त हो चुकी है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 15, 2025, 11:03 PM IST
दुनिया की सबसे अजीब रस्म, जहां शादी से पहले दुल्हन को तुड़वाने होते हैं दांत, वजह जान चौंक जाएंगे आप

शादी को आमतौर पर खुशियों, सजावट और नए रिश्तों की शुरुआत से जोड़ा जाता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी परंपराएं भी रही हैं, जिन्हें जानकर हैरानी होती है. चीन के एक आदिवासी समुदाय में शादी से पहले दुल्हन को दर्दनाक रस्म से गुजरना पड़ता था. यहां नई दुल्हन के एक या दो ऊपरी दांत जानबूझकर तोड़ दिए जाते थे. यह रस्म सदियों पुरानी है और इसके पीछे आस्था, लोककथा और सामाजिक मान्यताओं का गहरा संबंध रहा है. हालांकि आज यह परंपरा लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन इसकी कहानी अब भी लोगों को चौंकाती है.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, यह अजीब परंपरा चीन के गेलाओ आदिवासी समुदाय में प्रचलित थी. गेलाओ लोग चीन और वियतनाम में रहने वाला एक जातीय समूह हैं. साल 2021 के आंकड़ों के अनुसार, चीन में इनकी आबादी करीब 6.77 लाख से ज्यादा थी. यह समुदाय मुख्य रूप से दक्षिणी चीन के गुइझोऊ प्रांत के पश्चिमी हिस्सों में रहता है. कृषि इनकी आजीविका का मुख्य साधन है और चावल इनका प्रमुख अनाज है. गेलाओ समाज में शादी से पहले दुल्हन के दांत निकलवाने की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही थी.

सदियों पुरानी परंपरा का इतिहास

इस परंपरा के सबसे पुराने लिखित प्रमाण दक्षिणी सोंग राजवंश (1127–1279) के अभिलेखों में मिलते हैं. जब कोई गेलाओ लड़की करीब 20 साल की होती थी और उसकी शादी तय होने लगती थी, तब उसके सामने के ऊपरी दांतों में से एक या दो दांत तोड़ दिए जाते थे. माना जाता था कि अगर दुल्हन के ये दांत नहीं निकाले गए, तो इससे दूल्हे के परिवार को नुकसान या दुर्भाग्य हो सकता है. कुछ मामलों में दांतों की जगह कुत्ते के दांत लगाने की बात भी सामने आती है.

दांत तोड़ने के पीछे की लोककथा

इस दर्दनाक रस्म के पीछे एक प्रसिद्ध लोककथा भी जुड़ी है. कथा के अनुसार, कई साल पहले एक गेलाओ युवती शादी से पहले अपने समुदाय के लिए फल इकट्ठा करते समय चट्टान से गिर गई थी, जिससे उसके सामने के दो दांत टूट गए. उसकी बहादुरी और समर्पण से प्रभावित होकर समुदाय ने उसे सम्मान दिया. धीरे-धीरे इसी घटना को आधार बनाकर शादी से पहले दुल्हनों के दांत निकालने की परंपरा शुरू हो गई, जिसे सम्मान और त्याग का प्रतीक माना जाने लगा.

कैसे निभाई जाती थी यह दर्दनाक प्रक्रिया

इस रस्म के लिए एक खास अनुष्ठान होता था. सबसे पहले शराब का बर्तन तैयार किया जाता और लड़की के मामा को सम्मानपूर्वक बुलाया जाता. परंपरा के अनुसार, मामा ही एक छोटे हथौड़े से दुल्हन के दांत तोड़ते थे. अगर मामा जीवित न हों, तो मां की ओर से उसी पीढ़ी का कोई पुरुष रिश्तेदार यह रस्म निभाता था. दांत तोड़ने के बाद मसूड़ों पर तुरंत एक खास औषधीय पाउडर लगाया जाता, ताकि घाव जल्दी भर सके.

क्यों खत्म हो गई यह परंपरा

समय के साथ इस परंपरा को लेकर सवाल उठने लगे. कई लोग इसे अंधविश्वास और क्रूर प्रथा मानने लगे. कुछ का मानना था कि यह परिवार की समृद्धि से जुड़ा विश्वास था, जबकि कुछ इसे सौंदर्य से जोड़कर देखते थे. गुइझोऊ प्रांतीय जातीय अध्ययन संस्थान की 1957 की रिपोर्ट के अनुसार, किंग राजवंश (1644–1912) के बाद यह परंपरा धीरे-धीरे खत्म होने लगी. आज यह रस्म लगभग लुप्त हो चुकी है और केवल प्रतीकात्मक रूप में ही याद की जाती है.

