40 किलो घास का गट्ठर उठाकर चलती बनी 'पहाड़ी शेरनी'! विदेशी टूरिस्ट की आंखें फटी रह गईं, वीडियो देख यूजर्स बोले- ये है सुपरवुमन

Gemma Colell Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक पहाड़ी महिला 40 किलो का घास का गट्ठर आसानी से उठाती नजर आ रही है. इस नजारे को देखकर एक विदेशी टूरिस्ट हैरान रह गईं. यूके की ट्रैवलर जेम्मा कोलेल (Gemma Colell) ने इस पल को कैमरे में कैद किया और इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया. वीडियो को अब तक लाखों बार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जेम्मा ने इस महिला को ‘आंटी’ कहकर संबोधित किया और उनकी मेहनत और ताकत की तारीफ की.

घास काटती महिलाओं से हुई मुलाकात

जेम्मा ने अपने पोस्ट में बताया कि वह उत्तरखंड के चमोली जिले के बैंक गांव के पास घूम रही थीं, जब उन्होंने दो महिलाओं को भैंसों के लिए घास काटते देखा. एक घंटे बाद जब वह लौटकर वहीं आईं, तो एक महिला ने उन्हें मजाक में कहा, “ज़रा तुम भी उठाकर दिखाओ.” जेम्मा ने सोचा यह आसान होगा क्योंकि वह ट्रेकिंग में 20-25 किलो वजन उठाने की आदी हैं. लेकिन जैसे ही उन्होंने कोशिश की, उन्हें अहसास हुआ कि गट्ठर करीब 40 किलो का है. वह उसे कुछ इंच भी नहीं उठा पाईं जबकि महिला ने इसे सहजता से कंधे पर रख लिया.

‘पहाड़ी पावर’ देख रह गईं दंग

फिर जेम्मा ने लिखा कि यह महिला न सिर्फ ताकतवर है बल्कि उसकी तकनीक और संतुलन अद्भुत है. पहाड़ी जीवन की कठिन परिस्थितियां उन्हें न सिर्फ सहनशील बनाती हैं बल्कि शरीर से भी बेहद मजबूत करती हैं. वीडियो में महिला घास का भारी गट्ठर उठाकर बड़े आत्मविश्वास के साथ चलती नजर आती है. जेम्मा ने मजाक में लिखा, “विदेशी vs पहाड़ी महिला की कोई मुकाबला ही नहीं” वीडियो देखकर लोग कहने लगे कि पहाड़ी महिलाएं ही असली सुपरवुमन हैं.

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जताई सराहना

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इस महिला की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, “मेरी मां भी ऐसा ही करती थीं, ये नजारा हमें याद दिलाता है कि पहाड़ी महिलाएं कितनी मेहनती होती हैं.” दूसरे ने लिखा, “हम गर्व से कहते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है.” वहीं, तीसरे यूजर ने लिखा, “पहाड़ की असली रीढ़ महिलाएं हैं, जो घर, खेत और बच्चों की जिम्मेदारी उठाती हैं जबकि पुरुष रोजगार के लिए बाहर जाते हैं.” लोग इस वीडियो को ‘पहाड़ी शेरनी की ताकत’ बता रहे हैं.