Gen Z लड़की की इस हरकत से ऑफिस में गुस्से में आग बबूला हुआ सीनियर तो लोग बोले- उसने बिल्कुल सही किया...
Gen Z लड़की की इस हरकत से ऑफिस में गुस्से में आग बबूला हुआ सीनियर तो लोग बोले- उसने बिल्कुल सही किया...

Employer vs Employee: सोशल मीडिया पर एक भारतीय एम्प्लॉयर का पोस्ट वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने जेन Z यानी नई पीढ़ी के कर्मचारियों पर नाराजगी जताई. उनका कहना है कि Gen Z ऑफिस में एंटाइटल्ड (हक जताने वाले) रवैये के साथ काम करती है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 01, 2025, 10:07 AM IST
Gen Z लड़की की इस हरकत से ऑफिस में गुस्से में आग बबूला हुआ सीनियर तो लोग बोले- उसने बिल्कुल सही किया...

Gen Z Generation: सोशल मीडिया पर एक भारतीय एम्प्लॉयर का पोस्ट वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने जेन Z यानी नई पीढ़ी के कर्मचारियों पर नाराजगी जताई. उनका कहना है कि Gen Z ऑफिस में एंटाइटल्ड (हक जताने वाले) रवैये के साथ काम करती है. यह पोस्ट रेडिट पर 'जेन जी एन्टाइटलमेंट रैंट' के नाम से डाला गया, जिसने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी.

यह भी पढ़ें: भारत की धरती पर कौन है सबसे ज्यादा जमीनों का मालिक? नाम जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

क्यों आया एम्प्लॉयर का गुस्सा Gen Z पर?

एम्प्लॉयर ने बताया कि उनकी टैक्स कंपनी में हाल ही में एक स्मार्ट और कॉन्फिडेंट Gen Z लड़की को जॉब दी गई. लेकिन जॉइनिंग के कुछ हफ्तों बाद ही उसने सीखने के बजाय लीडरशिप रोल की मांग शुरू कर दी. उसने यहां तक कह दिया कि मेरे पास प्रेजेंस है, स्किल की जरूरत नहीं. यह बात सीनियर्स को खटक गई.

 

Gen Z Entitlement Rant
byu/Hottorney12 inIndianWorkplace

 

टोन और बिहेवियर पर क्यों हुई बहस?

जब भी सीनियर्स उसे गाइड करते तो वह कहती कि उन्हें उसका टोन पसंद नहीं आया और वह बेहतर उम्मीद करती है. एम्प्लॉयर के अनुसार, वह अतिरिक्त नरमी और धैर्य चाहती थी, मानो ऑफिस कोई स्पा रिसेप्शन हो जहां बुरी खबर भी बड़े आराम से दी जाती है. एम्प्लॉयर ने यह भी लिखा कि शायद उसका व्यवहार उसकी सुंदरता से जुड़ा है, क्योंकि वह हमेशा खास तवज्जो पाने की आदी रही है.

यह भी पढ़ें: दुनिया का पहली कैट सिटी, जहां बिल्लियों के लिए बनी मेट्रो! मॉल-फास्ट फूड की भी दुकान, AI नहीं सबकुछ है असली

पुराने और नए वक्त के काम करने के तरीके में कितना फर्क?

एम्प्लॉयर का कहना है कि पहले जब सीनियर किसी जूनियर की ड्राफ्ट को सबके सामने फाड़ देते थे, तो जूनियर इसे सीखने का मौका मानकर शुक्रिया अदा करता था. लेकिन अब Gen Z चाहती है कि उनकी गलतियों की ओर बहुत शालीन और आरामदायक तरीके से इशारा किया जाए. यही जनरेशनल डिफरेंस सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है.

सोशल मीडिया पर लोग क्यों बंट गए?

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, सैकड़ों कमेंट्स आने लगे. कुछ लोगों ने एम्प्लॉयर की बात से सहमति जताई, तो कुछ ने कहा कि Gen Z पुरानी सोच को तोड़ रही है. एक यूज़र ने लिखा, “सिर्फ सुंदरता के कारण अलग ट्रीटमेंट की उम्मीद सही नहीं.” दूसरे ने कहा, “पहले बूमर्स ने मिलेनियल्स को ताना मारा, अब मिलेनियल्स Gen Z को मना रहे हैं.” वहीं कुछ ने Gen Z की तारीफ करते हुए कहा कि वे मास्टर-स्लेव वाली मानसिकता को खत्म कर रहे हैं.

