जॉब इंटरव्यू या मजाक? इंटरव्यू कॉल पर Gen Z ने टेक कंपनी को दिया ऐसा रिप्लाई, हर कोई रह गया हैरान!

Gen Z vs Millennials: एक Gen Z कैंडिडेट ने इंटरव्यू कॉल पर टेक कंपनी को ऐसा जवाब दिया कि हर कोई हैरान रह गया. उसने खुद को बाकी डेवलपर्स से हजार गुना बेहतर बताया और इंटरव्यू में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया. यह प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 07, 2025, 08:27 PM IST
Gen Z vs Millennials: आजकल Gen Z और मिलेनियल्स को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बहस चल रही है. Gen Z का कहना है कि पुराने प्रोफेशनल लोग काम का ऐसा माहौल बनाते हैं जो तनाव से भरा है. वहीं, मिलेनियल्स कहते हैं कि Gen Z को करियर की असली उम्मीदों का अंदाजा ही नहीं है. इसी बहस को और हवा तब मिली जब एक टेक कंपनी के सॉफ़्टवेयर डेवलपर ने एक Gen Z कैंडिडेट की प्रतिक्रिया शेयर की. कैंडिडेट ने इंटरव्यू कॉल पर ऐसा जवाब दिया कि हर कोई हैरान रह गया. इस वायरल पोस्ट ने बातचीत को एक नई दिशा दे दी.

इंटरव्यू में क्या हुआ

सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में कंपनी के लीड डेवलपर ने बताया कि उन्होंने खुद इंटरव्यू शेड्यूल किया था. लेकिन उसी समय उनका एक्सीडेंट हो गया और एचआर ने पहले राउंड का इंटरव्यू लिया. लीड डेवलपर ने एचआर से कैंडिडेट की उपलब्धता जांचने को कहा. जब उन्होंने कैंडिडेट से संपर्क किया तो उसका जवाब देखकर वे चौंक गए. उन्होंने WhatsApp चैट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि कैंडिडेट ने खुद को अन्य डेवलपर से हजार गुना बेहतर बताया और इंटरव्यू में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया.

Gen Z का जवाब वायरल

कैंडिडेट ने WhatsApp पर लिखा, “सर, प्रोफेशनलिज़्म बनाए रखना चाहिए, लेकिन मैं श्री शाह से 1000 गुना बेहतर डेवलपर हूं. मैंने भारत के टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है. यह कोई दिखावा नहीं है, कटऑफ देख सकते हैं। इसलिए मैं आगे आपकी कंपनी में शामिल नहीं होऊंगा.” इस जवाब ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. कई लोगों ने इसे अहंकार बताया तो कुछ ने कहा कि असली दुनिया में अनुभव ही सबसे बड़ा स्किल है. एक यूज़र ने लिखा कि यह रवैया किसी का भी करियर खराब कर सकता है.

 

सोशल मीडिया पर बहस

पोस्ट वायरल होते ही लोगों ने अपने-अपने विचार शेयर किए. कुछ ने कहा कि कॉलेज की डिग्री से ज्यादा जरूरी अनुभव है. वहीं, कई लोगों ने कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की बात है, पूरी Gen Z को दोष नहीं देना चाहिए. एक यूज़र ने लिखा, “काम में अच्छा बनने से पहले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना जरूरी है.” दूसरे ने लिखा, “रिजेक्ट करो और आगे बढ़ो. यह रवैया नौकरी पाने में मुश्किल करेगा.” इस बहस ने दिखा दिया कि हर पीढ़ी में अच्छे-बुरे लोग होते हैं और प्रोफेशनलिज़्म किसी एक पीढ़ी की पहचान नहीं है. 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Gen Z vs MillennialsGen Z

