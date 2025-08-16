एक दिन मैं साइन करूंगा तुम्हारा एग्जिट लेटर... जॉब न मिलने पर Gen Z ने कंपनी को मेल पर दिया करारा जवाब
एक दिन मैं साइन करूंगा तुम्हारा एग्जिट लेटर... जॉब न मिलने पर Gen Z ने कंपनी को मेल पर दिया करारा जवाब

Gen Z Job Offer: आज की युवा पीढ़ी जिसे Gen Z कहा जाता है, अपने सीधे और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है. ये न केवल सोशल मीडिया पर बल्कि वर्कप्लेस में भी पुराने सोच को चुनौती देने से पीछे नहीं हटते.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 16, 2025, 08:33 AM IST
Gen Z Candidate: आज की युवा पीढ़ी जिसे Gen Z कहा जाता है, अपने सीधे और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है. ये न केवल सोशल मीडिया पर बल्कि वर्कप्लेस में भी पुराने सोच को चुनौती देने से पीछे नहीं हटते. हाल ही में एक Gen Z जॉब सीकर का रिजेक्शन मेल पर दिया गया जवाब इतना बोल्ड और दमदार था कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

किसने शेयर किया यह अनोखा मेल?

यह मेल कोडिटस नाम की टेक कंपनी के फाउंडर और सीईओ मितुल बिद ने अपने लिंक्डइन अकाउंट पर शेयर किया. उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट डालते हुए लिखा, “Gen Z मुझे लगातार नई बातें सिखा रही है.” उम्मीदवार ने मेल में लिखा, “आपका फैसला सम्मानित है, लेकिन सच कहें तो आपने मेरी असली स्किल्स और क्षमता को समझने की कोशिश ही नहीं की. कोई बात नहीं, मेरे लिए बड़े दरवाजे खुलने वाले हैं और एक दिन मैं साबित कर दूंगा कि मैं किस काबिल हूं.” उसने आगे लिखा, “मैं मौकों के पीछे भागता नहीं हूं, मैं खुद मौके बनाता हूं और हां, जिस दिन मैं टॉप पोजीशन पर बैठा मिलूंगा, उस दिन शायद मेरा साइन किया हुआ एग्जिट लेटर आपको मिले.”

fallback

क्यों हुआ यह मेल वायरल?

यह मेल सिर्फ रिजेक्शन का जवाब नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास और मोटिवेशन का एक अनोखा उदाहरण था. जहां ज्यादातर लोग रिजेक्शन पर चुप हो जाते हैं, वहीं इस Gen Z उम्मीदवार ने अपने शब्दों से सबको चौंका दिया. यही कारण है कि यह पोस्ट लिंक्डइन पर वायरल हो गई और हजारों लोगों ने इस पर अपनी राय दी. सीईओ मितुल बिद के अनुसार, इस मेल पर अलग-अलग पीढ़ियों की प्रतिक्रियाएं भी बिल्कुल अलग रहीं. मिलेनियल्स की राय बंटी हुई थी. कुछ ने इसे ओवरकॉन्फिडेंट कहा तो कुछ ने इसमें युवाओं की हिम्मत देखी. वहीं Gen Z ने इस उम्मीदवार का पूरा सपोर्ट किया.

