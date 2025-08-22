Gen Z की कॉमेडी देख नहीं रुकेगी हंसी! एड्रेस पूछते समय अचानक करने लगा डांस, लोग रह गए हैरान; देखें Video
Advertisement
trendingNow12892011
Hindi Newsजरा हटके

Gen Z की कॉमेडी देख नहीं रुकेगी हंसी! एड्रेस पूछते समय अचानक करने लगा डांस, लोग रह गए हैरान; देखें Video

Gen Z Dancing Between Conversation Prank Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जेन जेड जनरेशन को बात करते-करते अचानक नाचते देखा जा रहा है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 01:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gen Z की कॉमेडी देख नहीं रुकेगी हंसी! एड्रेस पूछते समय अचानक करने लगा डांस, लोग रह गए हैरान; देखें Video

Gen Z Dancing Between Conversation Prank Video: आज के समय में सोशल मीडिया भी लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा प्लेटफार्म बन चुका है. हंसने और हंसाने का सिलसिला अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए देखने को मिलता है. लोग सिर्फ कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं बल्कि कुछ न कुछ नया एक्सप्लोर भी करते रहते हैं. ऐसा ही कुछ जेन जेड जनरेशन में आने वाले एक लड़के ने किया. लोगों के पास जाकर वो पता पूछता नजर आया बताने वाले के सामने ऐसी हरकत कि वो भी हैरान रह गए कि कर क्या रहा है. आइए वायरल वीडियो में क्या देखा गया जानते हैं.

पता पूछने के बाद डांस करने लगा युवक

वायरल वीडियो में जेन जेड को नाचते हुए देखा गया वो भी तब जब कोई उसे पता बता रहा है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें युवक को लोगों से एक पता पूछते देखा जा रहा है. भाई पता सुनने के दौरान ही अचानक नाचने लगता है. इस वीडियो को कॉमेडी के लिहाज से बनाया गया है जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकने वाली है.

Add Zee News as a Preferred Source

इंस्टाग्राम पर @prannayjoshi के अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है- अगला सॉन्ग कौन सा करूं. दरअसल, ये पब्लिक प्लेस पर एक प्रैंक वीडियो बनाया गया है. इस दौरान लोगों के पास जाकर लड़का एड्रेस पूछता है और अचानक बीड़ी जलाइले गाने पर डांस करने लगता है तो कभी चिकनी चमेली गाने पर नाचने लगता है. ऐसा करने पर कुछ लोग हंसते दिखे तो कुछ ऐसे भी रहे जिन्हें गुस्सा आ गया. बात करते-करते लड़के का नचना कईयों को अजीब लगा. लोगों के पूछने पर बोलता है कि उसे बीच-बीच में डांस करने की समस्या है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Prannay (@prannayjoshi)

सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो देखने को मिलती है जिसमें पब्लिक प्लेस में प्रैंक किया जाता है. ऐसा ही ये भी एक वीडियो है और लोगों से मजाक करते हुए वीडियो को बनाया गया है. बीच-बीच में आईटम सॉग्न प्ले हो रहे हैं और वो बात करते-करते डांस करने लगता है.

ये भी पढ़ें- Viral: क्या याद है 19 का पहाड़ा? वायरल हो रहा है पहाड़े का Sad Version Song, वीडियो देखकर हो जाएंगे लोटपोट!

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Gen Z Generationviral

Trending news

आक्रामक कुत्ता क्या है, कोर्ट को परिभाषित...SC के फैसले पर क्या बोलीं मेनका गांधी
Supreme Court
आक्रामक कुत्ता क्या है, कोर्ट को परिभाषित...SC के फैसले पर क्या बोलीं मेनका गांधी
आवारा कुत्तों की नसबंदी, वैक्सीनेशन और फीडिंग पर बड़ा फैसला.. SC के आदेश की 7 बातें
Supreme Court
आवारा कुत्तों की नसबंदी, वैक्सीनेशन और फीडिंग पर बड़ा फैसला.. SC के आदेश की 7 बातें
Parliament security: संसद की सुरक्षा में लगी सेंध, परिसर में शख्स ने कैसे की घुसपैठ?
parliament
Parliament security: संसद की सुरक्षा में लगी सेंध, परिसर में शख्स ने कैसे की घुसपैठ?
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
DK Shivakumar
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
शरद पवार के पोते रोहित को PMLA कोर्ट से राहत, सहकारी बैंक घोटाले में मिली जमानत
sharad pawar
शरद पवार के पोते रोहित को PMLA कोर्ट से राहत, सहकारी बैंक घोटाले में मिली जमानत
उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश
CP Radhakrishnan
उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश
जहां बादल फटा वहां पहुंची कश्मीर की मचैल माता तीर्थयात्रा, 60 से ज्यादा लोग मरे
Kishtwar cloudburst
जहां बादल फटा वहां पहुंची कश्मीर की मचैल माता तीर्थयात्रा, 60 से ज्यादा लोग मरे
Aaj Ki Taza Khabar Live: संसद भवन की सुरक्षा में सेंध, दीवार फांदते ही CISF ने शख्स को किया गिरफ्तार
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: संसद भवन की सुरक्षा में सेंध, दीवार फांदते ही CISF ने शख्स को किया गिरफ्तार
RSS के कार्यक्रम में पहुंचीं अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल
rss
RSS के कार्यक्रम में पहुंचीं अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल
;