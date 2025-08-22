Gen Z की कॉमेडी देख नहीं रुकेगी हंसी! एड्रेस पूछते समय अचानक करने लगा डांस, लोग रह गए हैरान; देखें Video

Gen Z Dancing Between Conversation Prank Video: आज के समय में सोशल मीडिया भी लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा प्लेटफार्म बन चुका है. हंसने और हंसाने का सिलसिला अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए देखने को मिलता है. लोग सिर्फ कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं बल्कि कुछ न कुछ नया एक्सप्लोर भी करते रहते हैं. ऐसा ही कुछ जेन जेड जनरेशन में आने वाले एक लड़के ने किया. लोगों के पास जाकर वो पता पूछता नजर आया बताने वाले के सामने ऐसी हरकत कि वो भी हैरान रह गए कि कर क्या रहा है. आइए वायरल वीडियो में क्या देखा गया जानते हैं.

पता पूछने के बाद डांस करने लगा युवक

वायरल वीडियो में जेन जेड को नाचते हुए देखा गया वो भी तब जब कोई उसे पता बता रहा है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें युवक को लोगों से एक पता पूछते देखा जा रहा है. भाई पता सुनने के दौरान ही अचानक नाचने लगता है. इस वीडियो को कॉमेडी के लिहाज से बनाया गया है जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकने वाली है.

इंस्टाग्राम पर @prannayjoshi के अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है- अगला सॉन्ग कौन सा करूं. दरअसल, ये पब्लिक प्लेस पर एक प्रैंक वीडियो बनाया गया है. इस दौरान लोगों के पास जाकर लड़का एड्रेस पूछता है और अचानक बीड़ी जलाइले गाने पर डांस करने लगता है तो कभी चिकनी चमेली गाने पर नाचने लगता है. ऐसा करने पर कुछ लोग हंसते दिखे तो कुछ ऐसे भी रहे जिन्हें गुस्सा आ गया. बात करते-करते लड़के का नचना कईयों को अजीब लगा. लोगों के पूछने पर बोलता है कि उसे बीच-बीच में डांस करने की समस्या है.

सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो देखने को मिलती है जिसमें पब्लिक प्लेस में प्रैंक किया जाता है. ऐसा ही ये भी एक वीडियो है और लोगों से मजाक करते हुए वीडियो को बनाया गया है. बीच-बीच में आईटम सॉग्न प्ले हो रहे हैं और वो बात करते-करते डांस करने लगता है.

