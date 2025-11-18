Advertisement
trendingNow13008390
Hindi Newsजरा हटके

मौत पर बॉस बोला- पहले मीटिंग करो, फिर जाना... Gen Z ने दिया ऐसा करारा जवाब, जिंदगी भर रखेगा याद!

Gen Z Employee: एक वायरल व्हाट्सऐप चैट में जेन-जी कर्मचारी ने अपने मैनेजर को टॉक्सिक वर्क कल्चर पर कड़ा जवाब दिया. मौत के दुख में भी काम का दबाव बनाने वाले इस मैनेजर पर सोशल मीडिया भड़क गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 18, 2025, 11:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मौत पर बॉस बोला- पहले मीटिंग करो, फिर जाना... Gen Z ने दिया ऐसा करारा जवाब, जिंदगी भर रखेगा याद!

Toxic Work Culture: एक जेन-जी कर्मचारी ने अपने मैनेजर को बताया कि उसके चाचा का निधन हो गया है और उसे परिवार के साथ रहना है. लेकिन सहानुभूति दिखाने के बजाय मैनेजर ने एक क्लाइंट मीटिंग का हवाला देकर कहा कि पहले मीटिंग अटेंड करो, मौत बाद में देख लेना. कर्मचारी ने समझाया कि उसके चाचा उसके लिए पिता समान थे, इसलिए मीटिंग में बैठना संभव नहीं.

क्या कर्मचारी ने टॉक्सिक दबाव के आगे झुकने से इनकार किया?

कर्मचारी ने बताया कि वह पहले ही कई रातें जागकर और वीकेंड में काम कर चुका है और एक दिन की छुट्टी कोई बड़ी बात नहीं. लेकिन मैनेजर ने धमकी देते हुए कहा कि छुट्टी बिना वेतन (LWP) मार्क कर दी जाएगी और डेथ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा. कर्मचारी ने साफ कहा, “ये इंसानियत की बात है, अगर आप नहीं समझते तो शायद मैं गलत जगह काम कर रहा हूं.”

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ये MOMOS वाला हर दिन कमाता है 1 लाख रुपये! ठेले वाले संग पूरे दिन किया काम, फिर दिखलाया कैसे कमाया?

कैसे मैनेजर ने धमकियों से माहौल और खराब किया?

बात बढ़ने पर मैनेजर ने कहा कि उसकी भाषा गलत है और वह ओवररिएक्ट कर रहा है. अंत में तो उसने यहां तक लिख दिया, “शायद तुम आगे काम ही न करो. कल HR के साथ बात करना. आज और सोमवार LWP है. डेथ सर्टिफिकेट लाना.” इस व्यवहार ने सोशल मीडिया पर लोगों को गुस्से से भर दिया. एक्स पर पोस्ट शेयर करने वाले यूजर ने लिखा, “सिर्फ जेन-जी ही भारत का टॉक्सिक वर्क कल्चर बदल सकते हैं.” एक कमेंट में लिखा, “जो मैनेजर कहे कि क्लाइंट मौत का इंतजार नहीं करेगा, उसे लोगों को नहीं बल्कि एक्सेल शीट्स को मैनेज करना चाहिए.” एक और यूजर ने कहा, “ऐसे मैनेजर को HR को काउंसलिंग पर भेजना चाहिए.”

यह भी पढ़ें: पहली नौकरी सिर्फ तीन घंटे में क्यों छोड़ दी? पढ़िए इस चौंकाने वाली कहानी के पीछे छिपा असली सस्पेंस

 

 

क्या दूसरे मैनेजर भी इस कर्मचारी के पक्ष में बोले?

एक मैनेजर ने लिखा, “मैं 11 लोगों की टीम संभालता हूं. कई बार इमरजेंसी छुट्टी देनी पड़ी और टीम ने कभी मुझे निराश नहीं किया. भरोसा दोनों तरफ से होता है.” कई यूजर्स ने कहा कि असल समस्या क्लाइंट नहीं, बल्कि ऐसे मैनेजर हैं जो इंसानियत भूल जाते हैं. कुछ लोग कर्मचारी के सपोर्ट में नहीं थे. एक यूजर ने लिखा कि कर्मचारी ने बातचीत जरूरत से ज्यादा बढ़ाई. उनका कहना था कि वे ऐसे कर्मचारी को तुरंत बदल देते. लेकिन ज्यादातर लोगों ने मैनेजर की सोच को बेहद असंवेदनशील बताया.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Gen ZEmployee

Trending news

पहले से लगा है तंबू ! बंगाल में बिहार वाला प्रयोग दोहराएगी BJP पर तरीका अलग होगा
bjp bengal election
पहले से लगा है तंबू ! बंगाल में बिहार वाला प्रयोग दोहराएगी BJP पर तरीका अलग होगा
VIDEO: आतंकी डॉक्टर उमर का नया वीडियो, धमाके से पहले कर रहा था शहादत की बात
Delhi blast
VIDEO: आतंकी डॉक्टर उमर का नया वीडियो, धमाके से पहले कर रहा था शहादत की बात
28 साल से लापता शख्स का हो गया था श्राद्ध, SIR शुरू हुआ तो 'प्रकट' हो गए
Special Intensive Revision
28 साल से लापता शख्स का हो गया था श्राद्ध, SIR शुरू हुआ तो 'प्रकट' हो गए
3 साल से चल रही थी लाल किले पर हमले की तैयारी, भारत में ही पनप रहे थे ये आतंकवादी
delhi red fort attack
3 साल से चल रही थी लाल किले पर हमले की तैयारी, भारत में ही पनप रहे थे ये आतंकवादी
विधानसभा स्पीकर नया साल आप कहां बिताना चाहते हैं? SC ने जेल भेजने की दे दी चेतावनी
Supreme Court News
विधानसभा स्पीकर नया साल आप कहां बिताना चाहते हैं? SC ने जेल भेजने की दे दी चेतावनी
नींद नहीं आई तो जिंदा बच गए अब्दुल शोएब, 45 लोग पलभर में हो गए राख, चमत्कार कैसे?
Saudi Arabia Bus Accident
नींद नहीं आई तो जिंदा बच गए अब्दुल शोएब, 45 लोग पलभर में हो गए राख, चमत्कार कैसे?
सर्दी का होने वाला है ताबड़तोड़ अटैक, भीषण ठंड बढ़ाएगी मुसीबत; यहां गरजेंगे बादल
Weather
सर्दी का होने वाला है ताबड़तोड़ अटैक, भीषण ठंड बढ़ाएगी मुसीबत; यहां गरजेंगे बादल
निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस ने कही अहम बात, साथ आएंगे या नहीं?
Raj Thackeray
निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस ने कही अहम बात, साथ आएंगे या नहीं?
DNA: शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने की मांग, जानिए अब भारत का स्टैंड?
DNA
DNA: शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने की मांग, जानिए अब भारत का स्टैंड?
जयशंकर मॉस्को में और निकोलय दिल्ली में... ये रुटीन डिप्सोमेसी या कोई बड़ी रणनीति?
India Russia relations
जयशंकर मॉस्को में और निकोलय दिल्ली में... ये रुटीन डिप्सोमेसी या कोई बड़ी रणनीति?