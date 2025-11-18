मौत पर बॉस बोला- पहले मीटिंग करो, फिर जाना... Gen Z ने दिया ऐसा करारा जवाब, जिंदगी भर रखेगा याद!

Toxic Work Culture: एक जेन-जी कर्मचारी ने अपने मैनेजर को बताया कि उसके चाचा का निधन हो गया है और उसे परिवार के साथ रहना है. लेकिन सहानुभूति दिखाने के बजाय मैनेजर ने एक क्लाइंट मीटिंग का हवाला देकर कहा कि पहले मीटिंग अटेंड करो, मौत बाद में देख लेना. कर्मचारी ने समझाया कि उसके चाचा उसके लिए पिता समान थे, इसलिए मीटिंग में बैठना संभव नहीं.

क्या कर्मचारी ने टॉक्सिक दबाव के आगे झुकने से इनकार किया?

कर्मचारी ने बताया कि वह पहले ही कई रातें जागकर और वीकेंड में काम कर चुका है और एक दिन की छुट्टी कोई बड़ी बात नहीं. लेकिन मैनेजर ने धमकी देते हुए कहा कि छुट्टी बिना वेतन (LWP) मार्क कर दी जाएगी और डेथ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा. कर्मचारी ने साफ कहा, “ये इंसानियत की बात है, अगर आप नहीं समझते तो शायद मैं गलत जगह काम कर रहा हूं.”

कैसे मैनेजर ने धमकियों से माहौल और खराब किया?

बात बढ़ने पर मैनेजर ने कहा कि उसकी भाषा गलत है और वह ओवररिएक्ट कर रहा है. अंत में तो उसने यहां तक लिख दिया, “शायद तुम आगे काम ही न करो. कल HR के साथ बात करना. आज और सोमवार LWP है. डेथ सर्टिफिकेट लाना.” इस व्यवहार ने सोशल मीडिया पर लोगों को गुस्से से भर दिया. एक्स पर पोस्ट शेयर करने वाले यूजर ने लिखा, “सिर्फ जेन-जी ही भारत का टॉक्सिक वर्क कल्चर बदल सकते हैं.” एक कमेंट में लिखा, “जो मैनेजर कहे कि क्लाइंट मौत का इंतजार नहीं करेगा, उसे लोगों को नहीं बल्कि एक्सेल शीट्स को मैनेज करना चाहिए.” एक और यूजर ने कहा, “ऐसे मैनेजर को HR को काउंसलिंग पर भेजना चाहिए.”

Only Gen-Z can change the toxic Indian Work Culture Salute to this guy pic.twitter.com/5xFLzvB7i7 — Oxygen (@WhateverVishal) November 15, 2025

क्या दूसरे मैनेजर भी इस कर्मचारी के पक्ष में बोले?

एक मैनेजर ने लिखा, “मैं 11 लोगों की टीम संभालता हूं. कई बार इमरजेंसी छुट्टी देनी पड़ी और टीम ने कभी मुझे निराश नहीं किया. भरोसा दोनों तरफ से होता है.” कई यूजर्स ने कहा कि असल समस्या क्लाइंट नहीं, बल्कि ऐसे मैनेजर हैं जो इंसानियत भूल जाते हैं. कुछ लोग कर्मचारी के सपोर्ट में नहीं थे. एक यूजर ने लिखा कि कर्मचारी ने बातचीत जरूरत से ज्यादा बढ़ाई. उनका कहना था कि वे ऐसे कर्मचारी को तुरंत बदल देते. लेकिन ज्यादातर लोगों ने मैनेजर की सोच को बेहद असंवेदनशील बताया.