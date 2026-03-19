चेहरे पर नीम का फेस पैक लगाकर ऑफिस मीटिंग में पहुंची लड़की, बॉस ने डांटने के बजाय कहा... देखें रिएक्शन

Gen Z Employee Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक Gen Z कर्मचारी ऑनलाइन मीटिंग के दौरान नीम का हरा फेस मास्क लगाकर बैठी नजर आती है. सिर पर तौलिया और चेहरे पर फेस पैक लगाए वह बिल्कुल सामान्य तरीके से मीटिंग जॉइन करती है. शुरुआत में टीम के बाकी सदस्य अपनी हंसी कंट्रोल करते नजर आते हैं, लेकिन धीरे-धीरे सबका ध्यान उसी पर टिक जाता है.

कौन हैं ये वायरल कर्मचारी?

इस वीडियो में दिख रही कर्मचारी का नाम वर्तिका बिष्ट है. उन्होंने खुद अपने LinkedIn प्रोफाइल पर मजाकिया अंदाज में खुद को “वायरल नीम फेस मास्क गर्ल” बताया है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो एक प्रैंक था, लेकिन इसकी सादगी और मजेदार अंदाज ने इसे लाखों लोगों तक पहुंचा दिया. लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं.

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बॉस ने डांटने की बजाय क्या किया?

जहां आमतौर पर ऐसी हरकत पर बॉस गुस्सा कर सकता था, वहीं इस मामले में कुछ अलग देखने को मिला. बॉस ने बिना नाराज हुए उत्सुकता दिखाई और कर्मचारी से फेस मास्क के बारे में पूछा. इस पर वर्तिका ने हंसते हुए जवाब दिया कि यह नीम का फेस पैक है और उन्होंने अपने बॉस को भी इसे ट्राई करने की सलाह दे डाली. यह पल लोगों को काफी पसंद आया.

GenZ Employees are Next Level- This Girl attended an online Office Meeting With Neem Face Mask on pic.twitter.com/85qyYzGnsa — Rosy (@rose_k01) March 16, 2026

क्या सोशल मीडिया पर मिली तारीफ?

वीडियो वायरल होते ही लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कई यूजर्स ने इसे कूल वर्क कल्चर का उदाहरण बताया और कहा कि Gen Z वर्क फ्रॉम होम को नए अंदाज में जी रही है. वहीं कुछ लोगों ने इसे गैर-पेशेवर बताते हुए आलोचना भी की. उनका कहना था कि इस तरह की हरकतें वर्क फ्रॉम होम की गंभीरता को नुकसान पहुंचाती हैं.

बॉस ने खुद क्या कहा इस वायरल वीडियो पर?

इस मामले पर कंपनी के बॉस नरेश हरवानी ने LinkedIn पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बताया कि यह वीडियो अचानक वायरल हो गया और इसे 7 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. उन्होंने माना कि शुरुआत में उन्हें समझ नहीं आया कि यह मजाक है या कोई नया ट्रेंड, लेकिन बाद में इसे एक मजेदार पल के रूप में लिया गया. एक यूजर ने लिखा, "आज के दौर में ऑफिस कल्चर तेजी से बदल रहा है. जहां पहले सख्ती और फॉर्मेलिटी ज्यादा थी, वहीं अब कुछ जगहों पर हल्का-फुल्का माहौल भी देखने को मिलता है. हालांकि, यह भी साफ है कि हर किसी का नजरिया अलग है."