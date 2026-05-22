नौकरी छोड़ने का ऐसा अंदाज! सैलरी और काम का हिसाब देख Gen Z लड़की ने भेजा इस्तीफा, इंटरनेट पर मच गई हलचल

Gen Z Employee Blunt Resignation Email: 21 साल की एक Gen Z कर्मचारी ने नौकरी छोड़ते वक्त ऐसा इस्तीफा लिखा कि सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया. ईमेल में उसने काम, सैलरी और ऑफिस के माहौल पर खुलकर अपनी भड़ास निकाली.
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Gen Z Employee Blunt Resignation Email: नौकरी छोड़ने का तरीका हर किसी का अलग होता है. कुछ लोग चुपचाप इस्तीफा देकर आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ लोग जाते-जाते अपनी बात खुलकर कहना पसंद करते हैं. लेकिन आजकल Gen Z कर्मचारियों का नौकरी छोड़ने का तरीका सबसे अलग है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही लड़की चर्चा में है, जिसने नौकरी छोड़ने के लिए ऐसा ईमेल लिखा कि इंटरनेट पर बहस छिड़ गई. जहां पहले लोग किसी कंपनी से रिजाइन करते समय बहुत डिप्लोमैटिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं इस Gen Z कर्मचारी ने पुराने ढर्रे से बिल्कुल अलग जाते हुए काम के ज्यादा बोझ और कम सैलरी के मुद्दे पर सीधे तौर पर हथौड़ा चला दिया. किसी ने इसे बेबाकी कहा, तो किसी ने इसे जरूरत से ज्यादा खुलापन बता दिया.
लखनऊ की रहने वाली 21 वर्षीय प्रतिष्ठा गुप्ता एक कंपनी में कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर काम कर रही थीं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपना इस्तीफा दिखाया. वीडियो के साथ उन्होंने लिखा कि जब सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के इस्तीफे वायरल हो रहे थे, तब उन्हें भी अपना पुराना इस्तीफा याद आ गया. वीडियो सामने आते ही लोगों की नजर सीधे उस ईमेल पर गई, जिसकी भाषा बाकी इस्तीफों से काफी अलग थी. उसमें फॉर्मल शब्दों की जगह आज की युवा पीढ़ी की भाषा और मजेदार अंदाज देखने को मिला.
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प्रतिष्ठा ने अपने इस्तीफे में साफ लिखा कि उन्होंने जब अपने रोज के काम और बैंक अकाउंट का हिसाब देखा, तो उन्हें महसूस हुआ कि मेहनत और कमाई में कोई तालमेल नहीं है. उन्होंने अपने काम की तुलना ऐसे इंसान से की, जो अकेले पांच लोगों का काम कर रहा हो. उनका कहना था कि धीरे-धीरे काम का दबाव बढ़ता गया और मानसिक शांति पर उसका असर पड़ने लगा. ईमेल में उन्होंने यह भी लिखा कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहीं और ऑफिस का माहौल भी उन्हें परेशान करने लगा था. इसी वजह से उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया.
प्रतिष्ठा ने सिर्फ इस्तीफा देकर बात खत्म नहीं की. उन्होंने यह भी बताया कि नौकरी के दौरान उनसे कितने तरह के काम करवाए गए. उनका कहना था कि वे सिर्फ कंटेंट मार्केटिंग तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि कई दूसरी जिम्मेदारियां भी संभालती रहीं. उन्होंने इशारों में कहा कि कई बार कर्मचारियों से उनकी भूमिका से ज्यादा काम लिया जाता है, लेकिन उसके मुताबिक न तो पहचान मिलती है और न ही पेमेंट.
वीडियो के कैप्शन में प्रतिष्ठा ने अपनी बात और खुलकर रखी. उन्होंने लिखा कि जब काम की जगह का माहौल खराब हो जाए, तो वहां से निकल जाना जरूरी है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान बिना कुछ कहे चला जाए. उन्होंने लिखा कि अगर कर्मचारी हमेशा चुप रहेंगे, तो कंपनियां अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि वह अपनी बात खुलकर कहने में विश्वास रखती हैं और जरूरत पड़ने पर आगे भी आवाज उठाती रहेंगी.
जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने प्रतिष्ठा का समर्थन किया और कहा कि आज की युवा पीढ़ी अब चुप रहकर सब कुछ सहने के बजाय खुलकर अपनी बात रख रही है. कुछ लोगों ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी को लगातार दबाव और खराब माहौल झेलना पड़ रहा है, तो उसके लिए आवाज उठाना गलत नहीं है. वहीं, कुछ यूजर्स ने इसे ज्यादा नाटकीय तरीका बताया. कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या प्रोफेशनल दुनिया में इस तरह इस्तीफा देना सही है. कई लोगों ने तो कंपनी का नाम जानने की भी मांग शुरू कर दी.
यह पूरा मामला सिर्फ एक इस्तीफे तक सीमित नहीं रहा. इसने नौकरी, काम के दबाव और ऑफिस कल्चर को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है. आज की नई पीढ़ी सिर्फ अच्छी सैलरी ही नहीं, बल्कि बेहतर माहौल और मानसिक शांति को भी अहम मान रही है. फिलहाल, यह इस्तीफा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे Gen Z की नई सोच की मिसाल मान रहे हैं.
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