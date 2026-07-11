/11 मिनट लेट होने पर कटी 1 घंटे की सैलरी, फिर Gen Z एम्प्लॉई ने कंपनी को उसी के नियम से दिया जवाब

नई नौकरी या ऑफिस में नियमों का पालन करना हर एम्प्लॉई की जिम्मेदारी होती है. लेकिन क्या होगा जब नियम सिर्फ कर्मचारियों पर लागू किए जाएं और कंपनी खुद उन्हीं नियमों को नजरअंदाज करे? सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक घटना ने इसी सवाल को लेकर नई बहस छेड़ दी है.
मामला एक कंपनी की सख्त अटेंडेंस पॉलिसी से जुड़ा है, जहां एक Gen Z कर्मचारी को सिर्फ 11 मिनट देर से पहुंचने पर पूरे एक घंटे की सैलरी गंवानी पड़ी. कर्मचारी ने उस समय कोई बहस नहीं की और कंपनी के फैसले को चुपचाप मान लिया. लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा मौका आया, जब उसने कंपनी के ही नियम का इस्तेमाल उसी के खिलाफ कर दिया.
इस पूरे मामले को एक एक्स (X) यूजर वोल्फ ने अपनी पोस्ट के जरिए शेयर किया है. उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी ने हाल ही में नई अटेंडेंस पॉलिसी लागू की थी. इस नियम के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी 10 मिनट भी लेट होता है, तो उसकी एक घंटे की सैलरी काट ली जाएगी. कंपनी का कहना था कि समय पर ऑफिस पहुंचना जरूरी है और सभी कर्मचारियों को इस नियम का पालन करना होगा. लेकिन इस पॉलिसी को लेकर कई कर्मचारियों को यह सख्त और एकतरफा फैसला लगा.
पोस्ट के अनुसार, कंपनी में काम करने वाला एक Gen Z एम्प्लॉई सोमवार को ऑफिस पहुंचने में 11 मिनट लेट हो गया. नियम के अनुसार, उसकी एक घंटे की सैलरी काट ली गई. खास बात यह रही कि कर्मचारी ने मैनेजमेंट से कोई बहस नहीं की. उसने न तो शिकायत की और न ही इस फैसले का विरोध किया. उसने चुपचाप कंपनी की पॉलिसी को स्वीकार कर लिया.
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. कुछ दिन बाद शुक्रवार को ऑफिस में अचानक इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया. बताया गया कि कंपनी का इंटरनेट करीब एक घंटे तक काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से कर्मचारियों का काम प्रभावित हुआ. जब इंटरनेट दोबारा शुरू हुआ तो मैनेजमेंट ने कर्मचारियों से कहा कि काम के नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें ऑफिस में तय समय से ज्यादा रुकना होगा.
यही वह पल था, जब उस कर्मचारी ने कंपनी के नियम को ही उसके सामने रख दिया. वोल्फ नाम के यूजर द्वारा किए गए पोस्ट के मुताबिक, कर्मचारी ने अपना सामान उठाया और कहा कि अगर कंपनी के नियम के हिसाब से 11 मिनट की देरी पर एक घंटा जा सकता है, तो कंपनी में एक घंटे का इंटरनेट डाउन होना भी इस नियम के बराबर है. फिर हम मिलते हैं सोमवार को. कर्मचारी की यह प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई.
सोशल मीडिया यूजर्स ने इस घटना को लेकर जमकर प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने कर्मचारी की तारीफ करते हुए कहा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि कंपनी के बनाए नियम को ही बराबरी से लागू किया. एक यूजर ने लिखा कि अगर कर्मचारियों से जवाबदेही की उम्मीद की जाती है, तो कंपनी को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए. सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए.
वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि कर्मचारी ने सोमवार को बहस करने के बजाय सही समय का इंतजार किया और फिर कंपनी के नियमों का इस्तेमाल उसी के खिलाफ कर दिया. कई लोगों ने इसे 'मैलिशियस कंप्लायंस' यानी नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करते हुए ऐसा जवाब देना बताया, जिससे सामने वाला खुद सोचने पर मजबूर हो जाए.
इस वायरल घटना ने ऑफिस कल्चर और कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है. कई लोगों का कहना है कि कंपनियों को सख्त नियम बनाने का अधिकार है, लेकिन वही नियम मैनेजमेंट पर भी लागू होने चाहिए. कुछ यूजर्स ने कहा कि अगर कर्मचारी से एक-एक मिनट का हिसाब मांगा जाता है, तो कंपनी को भी कर्मचारियों के समय और मेहनत की कीमत समझनी चाहिए.
यह घटना सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक दावे पर आधारित है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. फिर भी इसने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या ऑफिस के नियम सिर्फ कर्मचारियों के लिए होने चाहिए या फिर सभी के लिए बराबर? आज के समय में नई पीढ़ी के कर्मचारी अपने अधिकारों और काम की शर्तों को लेकर ज्यादा जागरूक हैं. यही वजह है कि ऐसी घटनाएं सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बन जाती हैं. इस पूरे मामले से एक बात साफ है कि किसी भी सिस्टम की मजबूती तभी होती है, जब उसमें नियम सभी के लिए एक जैसे हों. आखिर निष्पक्षता की उम्मीद सिर्फ कर्मचारियों से नहीं, बल्कि कंपनियों से भी की जाती है.
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