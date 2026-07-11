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11 मिनट लेट होने पर कटी 1 घंटे की सैलरी, फिर Gen Z एम्प्लॉई ने कंपनी को उसी के नियम से दिया जवाब

एक कंपनी ने सख्त अटेंडेंस पॉलिसी के तहत एक Gen Z एम्प्लॉई की सिर्फ 11 मिनट देर से आने पर एक घंटे की सैलरी काट ली. लेकिन कुछ दिन बाद जब ऑफिस का इंटरनेट करीब एक घंटे तक बंद रहा, तो कर्मचारी ने कंपनी के उसी नियम को लागू करते हुए काम छोड़ दिया. सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो गया और लोग इसे 'नियमों का सही जवाब' बता रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 11, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:50 PM IST
11 मिनट लेट होने पर कटी 1 घंटे की सैलरी, फिर Gen Z एम्प्लॉई ने कंपनी को उसी के नियम से दिया जवाब
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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