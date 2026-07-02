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'मैं स्कूल में नहीं पढ़ता...' Sick Leave पर Gen Z कर्मचारी से बॉस ने मांगा डॉक्टर का पर्चा, जवाब वायरल

एक Gen Z कर्मचारी ने बीमारी की छुट्टी लेने के लिए डॉक्टर की पर्ची मांगने पर अपने बॉस को ऐसा जवाब दिया कि वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस जवाब के बाद सिक लीव के नियमों को लेकर बहस शुरू हो गई है. वॉट्सऐप चैट के वायरल स्क्रीनशॉट में कर्मचारी ने कहा कि वह स्कूल का छात्र नहीं है, जो हर छुट्टी के लिए सबूत देना पड़े.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 02, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:05 AM IST
'मैं स्कूल में नहीं पढ़ता...' Sick Leave पर Gen Z कर्मचारी से बॉस ने मांगा डॉक्टर का पर्चा, जवाब वायरल
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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