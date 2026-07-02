'मैं स्कूल में नहीं पढ़ता...' Sick Leave पर Gen Z कर्मचारी से बॉस ने मांगा डॉक्टर का पर्चा, जवाब वायरल

वायरल पोस्ट में एक वॉट्सऐप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है. इसमें कर्मचारी अपने मैनेजर को मैसेज करता है कि उसकी तबीयत खराब है और वह ऑफिस नहीं आ पाएगा. कर्मचारी ने बताया कि उसे बुखार है और वह आराम करना चाहता है. बॉस ने जवाब देते हुए कहा कि डॉक्टर के पास जाकर दिखा लो. कर्मचारी ने बताया कि अभी वह डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है और जरूरत पड़ने पर ही मेडिकल मदद लेगा. फिलहाल वह दवा लेकर आराम कर रहा है. इसके बाद बातचीत उस समय बदल गई, जब बॉस ने कहा कि डायरेक्टर सर ने कहा है कि जो भी कर्मचारी बीमारी की वजह से छुट्टी ले, उससे डॉक्टर की पर्ची लेनी होगी.