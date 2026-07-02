'मैं स्कूल में नहीं पढ़ता...' Sick Leave पर Gen Z कर्मचारी से बॉस ने मांगा डॉक्टर का पर्चा, जवाब वायरल

बीमारी कभी बताकर नहीं आती. कई बार अचानक तबीयत खराब हो जाती है और कर्मचारी को ऑफिस से छुट्टी लेकर आराम करना पड़ता है. लेकिन कई जगहों पर कर्मचारियों को बीमारी से ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि उनकी छुट्टी पर सवाल तो नहीं उठाए जाएंगे. ऐसा ही एक मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक Gen Z कर्मचारी और उसके बॉस के बीच हुई बातचीत वायरल हो गई.
मामला बीमारी के लिए छुट्टी यानी Sick Leave से जुड़ा है. कर्मचारी ने जब तबीयत खराब होने की बात कहकर छुट्टी मांगी तो बॉस ने उससे डॉक्टर की पर्ची या मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन मांग लिया. इसके बाद कर्मचारी ने जो जवाब दिया, वह अब सोशल मीडिया पर बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है.
वायरल पोस्ट में एक वॉट्सऐप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है. इसमें कर्मचारी अपने मैनेजर को मैसेज करता है कि उसकी तबीयत खराब है और वह ऑफिस नहीं आ पाएगा. कर्मचारी ने बताया कि उसे बुखार है और वह आराम करना चाहता है. बॉस ने जवाब देते हुए कहा कि डॉक्टर के पास जाकर दिखा लो. कर्मचारी ने बताया कि अभी वह डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है और जरूरत पड़ने पर ही मेडिकल मदद लेगा. फिलहाल वह दवा लेकर आराम कर रहा है. इसके बाद बातचीत उस समय बदल गई, जब बॉस ने कहा कि डायरेक्टर सर ने कहा है कि जो भी कर्मचारी बीमारी की वजह से छुट्टी ले, उससे डॉक्टर की पर्ची लेनी होगी.
इसके बाद कर्मचारी ने साफ शब्दों में जवाब दिया. उसने कहा कि वह स्कूल का छात्र नहीं है कि हर छुट्टी के लिए किसी तरह का प्रूफ देना पड़े. उसके पास छुट्टी थी और उसने उसी का इस्तेमाल किया है. कर्मचारी ने आगे कहा कि अगर हर सिक लीव के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी है तो कंपनी को पहले से इसकी जानकारी देनी चाहिए थी. उसने यह भी कहा कि उसके पास न तो डॉक्टर की पर्ची है और न ही ऐसा कोई छुट्टी का आवेदन, जिस पर माता-पिता के साइन करवाने हों. अंत में कर्मचारी ने लिखा कि वह अभी आराम कर रहा है और फिलहाल कॉल या मैसेज का जवाब नहीं देगा.
यह चैट वायरल होते ही लोगों ने इस पर अपनी-अपनी राय देनी शुरू कर दी. कई यूजर्स ने कर्मचारी का समर्थन किया और कहा कि अगर किसी कर्मचारी को छुट्टी मिली हुई है तो उस पर भरोसा किया जाना चाहिए. कुछ लोगों का कहना था कि हर बार बीमारी साबित करने के लिए मेडिकल डॉक्यूमेंट मांगना कर्मचारियों की प्राइवेसी पर असर डाल सकता है. उनका कहना था कि ऑफिस और कर्मचारी के बीच भरोसा होना जरूरी है.
एक यूजर ने लिखा कि अगर कंपनियां कर्मचारियों को छुट्टी देती हैं तो उन्हें यह भी समझना चाहिए कि हर कर्मचारी छुट्टी का गलत इस्तेमाल नहीं करता. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि कंपनियों के पास भी अपनी पॉलिसी बनाने का अधिकार है, जिससे छुट्टी का गलत फायदा न उठाया जाए.
Gen Z कर्मचारियों को लेकर पिछले कुछ समय से वर्क कल्चर पर काफी चर्चा होती रही है. यह पीढ़ी अपने काम के साथ-साथ पर्सनल लाइफ, मेंटल हेल्थ और प्राइवेसी को भी ज्यादा महत्व देती है. कई युवा कर्मचारी मानते हैं कि ऑफिस में सम्मान और भरोसा होना चाहिए. वहीं कंपनियां चाहती हैं कि काम की जिम्मेदारी और नियमों का भी पालन किया जाए. इसी वजह से सिक लीव, वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस पॉलिसी जैसे मुद्दों पर अक्सर बहस देखने को मिलती है.
कई कंपनियां लंबी बीमारी या ज्यादा दिनों की छुट्टी के लिए मेडिकल डॉक्यूमेंट मांगती हैं. वहीं छोटी छुट्टी के लिए कुछ जगहों पर केवल कर्मचारी की जानकारी के आधार पर छुट्टी मंजूर कर दी जाती है. जानकारों की मानें तो हर कंपनी की अपनी सिक लीव पॉलिसी होती है और कर्मचारियों को भी इन नियमों की जानकारी होनी चाहिए.
फिलहाल यह वायरल चैट सिर्फ एक कर्मचारी और बॉस की बातचीत नहीं रह गई है, बल्कि इसने एक बड़ी चर्चा शुरू कर दी है कि आखिर ऑफिस में भरोसे और नियमों के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए. कई लोगों के लिए यह मामला एक सवाल छोड़ गया है कि क्या बीमारी के समय कर्मचारी को आराम और भरोसा मिलना चाहिए या फिर हर बार अपनी परेशानी साबित करनी चाहिए?
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