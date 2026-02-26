बॉस है तो बॉस बनकर रह... एयरपोर्ट पहुंची तो छुट्टी कर दी कैंसिल, गुस्साई Gen Z एम्प्लाई ने ऐसा करारा जवाब

Office Leave Cancelled Gen Z Debate: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला कर्मचारी ने अपनी कंपनी और बॉस के रवैये पर खुलकर नाराजगी जताई. महिला का नाम सिमरन बताया जा रहा है, एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट पकड़ने पहुंची थी. उसने कुछ हफ्ते पहले ही अपने वियतनाम ट्रिप के बारे में मैनेजर को बता दिया था और साफ कर दिया था कि वह उन दिनों में उपलब्ध नहीं रहेगी. उस समय मैनेजर ने कोई आपत्ति नहीं जताई. लेकिन जैसे ही वह ट्रिप पर निकलने वाली थी, ग्रुप में एक मैसेज आया कि उसकी छुट्टी तत्काल प्रभाव से रद्द की जा रही है.

क्यों भड़की सिमरन?

अचानक आए इस मैसेज ने सिमरन को हैरान और गुस्से से भर दिया. उसने वीडियो में कहा कि खराब कम्युनिकेशन और कर्मचारियों के निजी समय की अनदेखी ही ऐसी समस्याओं की जड़ है. उसका कहना था कि अगर छुट्टी पहले से प्लान और इन्फॉर्म की गई थी, तो आखिरी समय पर उसे रद्द करना गलत है. उसने साफ शब्दों में कहा कि वह काम सिर्फ कमाने के लिए करती है ताकि घूम सके और अपनी आजादी का आनंद ले सके.

क्या बोली वायरल वीडियो में?

वीडियो में सिमरन ने काफी बेबाक अंदाज में कहा कि वह अपने परिवार की सुनती है, किसी मैनेजर की नहीं. उसने यहां तक कह दिया कि ज्यादा से ज्यादा बॉस मामला आगे बढ़ा सकता है, लेकिन वह नई नौकरी ढूंढ सकती है. उसने कहा कि वह 10 दिन बाद ही लैपटॉप खोलेगी और कंपनी या प्रोजेक्ट की इमरजेंसी उसके पर्सनल प्लान से ऊपर नहीं हो सकती. उसके इस तेवर ने वीडियो को और ज्यादा वायरल बना दिया.

लोगों ने क्या कहा?

वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली. कई लोगों ने सिमरन का समर्थन किया और कहा कि कर्मचारियों के निजी समय का सम्मान होना चाहिए. कुछ यूजर्स ने लिखा कि जेन-जी जिद्दी नहीं है, बल्कि वह एकतरफा समझौते को मानने से इनकार कर रही है, जिसे पिछली पीढ़ियां चुपचाप स्वीकार करती थीं. उनका तर्क था कि अगर किसी एक कर्मचारी की गैरहाजिरी से पूरा प्रोजेक्ट रुक रहा है, तो यह प्लानिंग की कमी है.

वहीं कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए. उन्होंने पूछा कि क्या छुट्टी औपचारिक रूप से मंजूर हुई थी या नहीं. क्या बीच-बीच में रिमाइंडर दिया गया था. कुछ का मानना था कि अगर ट्रैवल के दिन अचानक लीव कैंसल करने की बात आई, तो दोनों पक्षों के बीच कम्युनिकेशन गैप जरूर रहा होगा.