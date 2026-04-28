मूवी देखनी है, छुट्टी दे दो! Gen Z एम्प्लॉई ने मांगा फिल्म देखने के लिए ब्रेक, मैनेजर का 'कूल' रिप्लाई हुआ वायरल

Gen Z Employee Leave Viral: कॉर्पोरेट की दुनिया में 'वर्क-लाइफ बैलेंस' और 'लीव एप्लीकेशन' के तरीके अब धीरे-धीरे बदल रहे हैं. बेंगलुरु की एक Gen-Z कर्मचारी ने अपनी छुट्टी के लिए जो वजह बताई और उसके मैनेजर ने जो जवाब दिया, वह अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है. आइए जानते हैं इसमें क्या खास है?
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Gen Z Employee Leave Viral: ऑफिस में अक्सर छुट्टी मांगना बहुत मुश्किल काम हो जाता है. कई कर्मचारी छुट्टी मांगने के लिए बहानों या झूठ का इस्तेमाल करते हैं. लोग अपने बॉस को 'पेट दर्द' और 'जरूरी काम' का बहाना देते हैं. लेकिन अब नई पीढ़ी, जिन्हें लोग Gen-Z (जेन-जी) कहते हैं, उन्होंने ऑफिस से छुट्टी मांगने वाली कई सालों पुरानी झूठ बोलने की परंपरा को खत्म कर दिया है. Gen-Z अब छुट्टी के लिए झूठा कारण नहीं देते हैं. ऐसा ही एक मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें Gen-Z और उसके बॉस के बीच हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट है. इस स्क्रीनशॉट ने कॉरपोरेट वर्ल्ड में हलचल मचा दी है. जहां पुराने जमाने में लोग छुट्टी मांगने से पहले सौ बार सोचते थे और बहाने बनाते थे, वहीं इस कर्मचारी ने अपनी पसंदीदा फिल्म का सीक्वल देखने के लिए छुट्टी मांग ली. हैरानी की बात छुट्टी मांगना नहीं, बल्कि बॉस का जवाब है, जिसने लोगों को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि काश! हमारे पास भी ऐसा ही बॉस होता.
वायरल हो रहे इस ईमेल में कर्मचारी (Employee) ने किसी भी तरह की औपचारिक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया. उसने साफ लिखा कि वह ठीक महसूस नहीं कर रही है और ऑफिस का माहौल उसे तनाव दे रहा है. उसने बताया कि काम के दबाव से उसे शारीरिक परेशानी भी हो रही है और उसे थोड़ा ब्रेक चाहिए. इसके आगे उसने लिखा कि वह चार दिन की छुट्टी लेना चाहती है, जिससे वह खुद को 'रीसेट' कर सके और अपनी लाइफ को फिर से बैलेंस कर सके. लेकिन असली ट्विस्ट तब आया, जब उसने बताया कि वह आने वाली फिल्म The Devil Wears Prada 2 के लिए खुद को तैयार करना चाहती है. उसने यह भी कहा कि यह फिल्म उसके लिए बहुत खास है और इसी से प्रेरित होकर उसने फैशन की पढ़ाई करने का फैसला लिया था. इसलिए यह छुट्टी उसके लिए सिर्फ आराम नहीं, बल्कि एक खास पल की तैयारी भी है.
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ईमेल में कर्मचारी ने अपनी छुट्टी की पूरी योजना भी बता दी. उसने लिखा कि वह इस दौरान खुद का ख्याल रखेगी, नाखून बनवाएगी, अपने कपड़े तैयार करेगी और खुद को बेहतर महसूस कराने की कोशिश करेगी. इसका मतलब यह छुट्टी सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि खुद को खुश और आत्मविश्वासी बनाने के लिए थी.
आमतौर पर ऐसे मेल पर सख्त या औपचारिक जवाब की उम्मीद की जाती है. लेकिन यहां मामला बिल्कुल उल्टा निकला. मैनेजर ने सिर्फ इतना लिखा 'Okay, approved bestie'. यह छोटा सा जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोगों को यह इसलिए खास लगा, क्योंकि इसमें दोस्ताना अंदाज था और कोई औपचारिकता नहीं थी.
Corporate world is not ready for GenZ girls pic.twitter.com/JIM8mLfFz1
Prayag (@theprayagtiwari) April 24, 2026
इस घटना के सामने आते ही इंटरनेट पर लोगों की राय दो हिस्सों में बंट गई. कुछ लोगों ने कहा कि यह नया और अच्छा बदलाव है, जहां कर्मचारी अपनी बात खुलकर कह पा रहे हैं और मैनेजर भी समझदारी दिखा रहे हैं. वहीं कुछ लोगों ने इसे गैर-पेशेवर बताया. उनका कहना है कि ऑफिस में इस तरह की भाषा और कारणों को बढ़ावा देना सही नहीं है.
यह घटना एक बड़ी सच्चाई भी दिखाती है कि आज के दौर में ऑफिस का माहौल बदल रहा है. नई पीढ़ी यानी Gen Z अब काम के साथ-साथ अपनी मानसिक सेहत और निजी जिंदगी को भी उतनी ही अहमियत दे रही है. कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर कर्मचारियों को खुलकर बात करने का मौका दिया जाए, तो इससे उनका प्रदर्शन भी बेहतर होता है और कंपनी के साथ उनका जुड़ाव भी बढ़ता है.
जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि 2006 की यह फिल्म फैशन वर्ल्ड और हार्ड बॉस-एम्प्लॉई रिश्तों पर आधारित है. सालों बाद इसके सीक्वल की खबर ने दुनिया भर के 'फैशनिस्टा' और कॉरपोरेट वर्कर्स को दीवाना बना दिया है, जिसे इस कर्मचारी ने छुट्टी का आधार बनाया है.
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