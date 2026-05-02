नोटिस पीरियड में रात 1 बजे तक काम! Gen Z एम्प्लॉई ने ऑफिस छोड़ते समय खोली पोल, कंपनी को दी ये चेतावनी

Gen Z Employee: नौकरी छोड़ने का वक्त यानी नोटिस पीरियड आमतौर पर थोड़ा रिलैक्स होने के लिए होता है. लेकिन एक Gen Z प्रोफेशनल के लिए यह किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ. सोशल मीडिया पर एक शख्स की कहानी तेजी से वायरल हो रही है जिसने अपने आखिरी दिनों में रात के 1 बजे तक काम किया. उसकी इस आपबीती ने कॉर्पोरेट जगत के 'टॉक्सिक कल्चर' पर एक नई बहस छेड़ दी है.

नोटिस पीरियड में रात 1 बजे तक काम

आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में काम का दबाव आम बात है लेकिन नोटिस पीरियड में भी ओवरटाइम करना वाकई हैरान करने वाला है. एक युवा कर्मचारी ने रेडिट पर बताया कि कैसे वह अपनी कंपनी छोड़ने से ठीक पहले रात-रात भर जागकर काम पूरा कर रहा था. उसने बताया कि उसे महीने के अंत वाले महत्वपूर्ण टास्क अकेले ही हैंडल करने पड़ रहे थे. कंपनी ने उसकी जगह कोई बैकअप नहीं रखा था जिससे सारा बोझ उसी के कंधों पर आ गया.

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'कभी ज्यादा जरूरी मत बनो'

इस कड़वे अनुभव से गुजरने के बाद उस कर्मचारी ने दो बड़े सबक सोशल मीडिया पर शेयर किए. उसने लिखा कि 'ऑफिस में कभी भी खुद को इतना महत्वपूर्ण मत बनाओ कि आपके बिना काम ही न चले' और दूसरा यह कि 'कभी भी अपने काम से प्यार मत करो'. उसका कहना है कि जब आप बहुत ज्यादा काम संभाल लेते हैं तो कंपनी आपको हल्के में लेने लगती है और आप पर दबाव बढ़ा दिया जाता है.

मैनेजमेंट का रवैया

एम्प्लॉई का आरोप है कि मैनेजमेंट को पता था कि काम का बोझ बहुत ज्यादा है लेकिन उन्होंने इसे कम करने के लिए कुछ नहीं किया. सबसे दुखद बात यह रही कि इतनी मेहनत के बाद भी उसे कोई 'ओवरटाइम अलाउंस' नहीं मिला. मैनेजमेंट का तर्क था कि हमने तुम्हें देर तक रुकने के लिए नहीं कहा था. एम्प्लॉई ने सवाल उठाया कि जब काम का वॉल्यूम इतना ज्यादा था तो बिना देर तक रुके वह पूरा कैसे होता.

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पूरा वर्कफ्लो समझाने का मिला आदेश

जाते-जाते कंपनी ने उसे अपना पूरा 'वर्कफ्लो' डॉक्यूमेंट करने को कहा ताकि उसकी जगह आने वाला व्यक्ति काम समझ सके. एम्प्लॉई को यह बात काफी अजीब लगी क्योंकि उसके साथी एम्प्लॉई भी नहीं जानते थे कि वह काम असल में कितना पेचीदा था. उसे शक है कि कंपनी उसकी जगह किसी बाहरी व्यक्ति को रखेगी लेकिन क्या वह अकेला व्यक्ति इतना काम संभाल पाएगा यह बड़ा सवाल है.

सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा

इस पोस्ट के वायरल होते ही इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा कि नोटिस पीरियड में एक्स्ट्रा काम करना पागलपन है. वहीं एक दूसरे शख्स ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि उसने फ्रेशर रहते हुए लगातार 20 घंटे काम किया था. कई लोगों ने एम्प्लॉई को सलाह दी कि अब उसे अपनी पर्सनल लाइफ और आने वाले भविष्य पर ध्यान देना चाहिए और पुरानी कंपनी की टेंशन छोड़ देनी चाहिए.