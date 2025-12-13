Gen-Z इंजीनियर की बर्थडे पोस्ट ने मचाया तहलका, 1 साल के अंदर Apple, Microsoft में किया काम, META ने दिया लाखों का पैकेज

Engineer birthday Viral post: बेंगलुरु के एक इंजीनियर आदित्या एस कोलवी का जन्मदिन पर किया गया पोस्ट अचानक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. हालांकि, इस पोस्ट की चर्चा का कारण कोई केज का जश्न नहीं है. बल्कि उन्होंने अपने 22 वें जन्मदिन पर अपनी पिछले एक साल की जीवन यात्रा का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं. युवा इंजीनियर ने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर अपनी एजुकेशन से लेकर प्रोफेशनल्स अचीवमेंट्स की एक बड़ी लिस्ट शेयर की है, जो उन्होंने पिछले एक साल में हासिल की है. इस लिस्ट को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स चौंक गए कि आखिर इस जेन जी ने एक साल में कितनी सारी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं.

22वां बर्थडे

इंजीनियर ने थैंक्यू नोट की बजाय अपने जीवन के संघर्ष की पूरी कहानी एक तरह से अपनी पोस्ट में साझा की है. इस पोस्ट में जेन जी ने शुरुआती इंटरंशिप से लेकर प्रमुख रिसर्च तक का जिक्र किया है. जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उसकी जमकर तारीफ करते हुए इसे अविश्वसनीय भी बताया है. दरअसल, लिंक्डइन पर पोस्ट के दौरान इंजीनियर ने लिखा कि वो 22 साल का हो गया है और इस मौके पर अपने पिछले एक साल को याद करना चाहता है. जिसके बाद उसने पोस्ट में एक-एक कर सारी कामयाबियों का जिक्र किया. सबसे पहले जेन-जी ने एप्पल में अपनी मशीन लर्निंग इंटर्नशिप के बारे में बताया, वहां उसने एक अच्छी टीम के साथ मिलकर काम किया और बारीक तकनीक के बारे में जानकारी हासिल की.

लाखों रुपए का पैकेज

इसके बाद इंजीनियर ने माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च के साथ एजेंटिक मेमोरी से रिलेटेड काम करने के बारे में बताया. हालांकि उनके इस कार्यकाल की सबसे बड़ी कामयाबी मेटा की तरफ से रिसर्च के लिए मिला लाखों का पैकेज मिलने को बताया. उन्होंने LLAMA इम्पैक्ट ग्रांट के नाम से मिलने वाले इस पैकेज को कॉग्निटिव लैब में एडवांस एआई मॉडल तैयार में उसकी सहायता करने वाला बताया. अपनी पोस्ट में युवा इंजीनियर ने अपनी एकडमिक योगदान के बारे में भी बताया, जिसमें उसने 5 रिसर्च पेपर पब्लिश किए, जिनको AAAI, NAACL, CVPR ICCV और NeurIPS जैसी दुनिया की वर्कशॉप में स्वीकार किया गया. इतना ही नहीं उन्होंने वाइब मोशन नाम के एक प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया, जो मोशन ग्राफिक्स पर बेस्ड एक टूल है और इसको 2 लाख बार देखा गया है.

