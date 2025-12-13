Advertisement
trendingNow13039946
Hindi Newsजरा हटकेGen-Z इंजीनियर की बर्थडे पोस्ट ने मचाया तहलका, 1 साल के अंदर Apple, Microsoft में किया काम, META ने दिया लाखों का पैकेज

Gen-Z इंजीनियर की बर्थडे पोस्ट ने मचाया तहलका, 1 साल के अंदर Apple, Microsoft में किया काम, META ने दिया लाखों का पैकेज

Gen Z engineer: इंजीनियर ने थैंक्यू नोट की बजाय अपने जीवन के संघर्ष की पूरी कहानी एक तरह से अपनी पोस्ट में साझा की है. इस पोस्ट में जेन जी ने शुरुआती इंटरंशिप से लेकर प्रमुख रिसर्च तक का जिक्र किया है. जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उसकी जमकर तारीफ करते हुए इसे अविश्वसनीय भी बताया है.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 13, 2025, 07:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gen-Z इंजीनियर की बर्थडे पोस्ट ने मचाया तहलका, 1 साल के अंदर Apple, Microsoft में किया काम, META ने दिया लाखों का पैकेज

Engineer birthday Viral post: बेंगलुरु के एक इंजीनियर आदित्या एस कोलवी का जन्मदिन पर किया गया पोस्ट अचानक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. हालांकि, इस पोस्ट की चर्चा का कारण कोई केज का जश्न नहीं है. बल्कि उन्होंने अपने 22 वें जन्मदिन पर अपनी पिछले एक साल की जीवन यात्रा का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं. युवा इंजीनियर ने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर अपनी एजुकेशन से लेकर प्रोफेशनल्स अचीवमेंट्स की एक बड़ी लिस्ट शेयर की है, जो उन्होंने पिछले एक साल में हासिल की है. इस लिस्ट को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स चौंक गए कि आखिर इस जेन जी ने एक साल में कितनी सारी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं. 

22वां बर्थडे 
इंजीनियर ने थैंक्यू नोट की बजाय अपने जीवन के संघर्ष की पूरी कहानी एक तरह से अपनी पोस्ट में साझा की है. इस पोस्ट में जेन जी ने शुरुआती इंटरंशिप से लेकर प्रमुख रिसर्च तक का जिक्र किया है. जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उसकी जमकर तारीफ करते हुए इसे अविश्वसनीय भी बताया है. दरअसल, लिंक्डइन पर पोस्ट के दौरान इंजीनियर ने लिखा कि वो 22 साल का हो गया है और इस मौके पर अपने पिछले एक साल को याद करना चाहता है. जिसके बाद उसने पोस्ट में एक-एक कर सारी कामयाबियों का जिक्र किया. सबसे पहले जेन-जी ने एप्पल में अपनी मशीन लर्निंग इंटर्नशिप के बारे में बताया, वहां उसने एक अच्छी टीम के साथ मिलकर काम किया और बारीक तकनीक के बारे में जानकारी हासिल की. 

लाखों रुपए का पैकेज
इसके बाद इंजीनियर ने माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च के साथ एजेंटिक मेमोरी से रिलेटेड काम करने के बारे में बताया. हालांकि उनके इस कार्यकाल की सबसे बड़ी कामयाबी मेटा की तरफ से रिसर्च के लिए मिला लाखों का पैकेज मिलने को बताया. उन्होंने LLAMA इम्पैक्ट ग्रांट के नाम से मिलने वाले इस पैकेज को कॉग्निटिव लैब में एडवांस एआई मॉडल तैयार में उसकी सहायता करने वाला बताया. अपनी पोस्ट में युवा इंजीनियर ने अपनी एकडमिक योगदान के बारे में भी बताया, जिसमें उसने 5 रिसर्च पेपर पब्लिश किए, जिनको AAAI, NAACL, CVPR ICCV और NeurIPS जैसी दुनिया की वर्कशॉप में  स्वीकार किया गया. इतना ही नहीं उन्होंने वाइब मोशन नाम के एक प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया, जो मोशन ग्राफिक्स पर बेस्ड एक टूल है और इसको 2 लाख बार देखा गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: थैंक्यू सर... इंसानों की तरह बात करता कौवा, मदद मिलते ही बोला ऐसा कि वीडियो हो गया वायरल

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

viral post

Trending news

Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका? जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को घेर लिया
india us ties
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका? जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को घेर लिया
कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
Lionel Messi
कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
Jammu and Kashmir news
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
Kerala
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
भारत से गद्दारी का आरोपी IAF रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार, पाक को भेजी खुफिया जानकारी
India air force
भारत से गद्दारी का आरोपी IAF रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार, पाक को भेजी खुफिया जानकारी
एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा
kolkata News
एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा
'पत्नी जिंदा लाश बन गई...' गोवा नाइट क्लब डांसर का पति बोला, रो-रोकर 5 बुरा हाल
Goa Night Club Fire
'पत्नी जिंदा लाश बन गई...' गोवा नाइट क्लब डांसर का पति बोला, रो-रोकर 5 बुरा हाल
मेसी का कार्यक्रम करवाने वाला आयोजक हिरासत में, फैंस को मिलेगा रिफंड; सरकार का ऐलान
kolkata News
मेसी का कार्यक्रम करवाने वाला आयोजक हिरासत में, फैंस को मिलेगा रिफंड; सरकार का ऐलान
BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ
Maulana Madani
BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ
शिवराज पाटिल का ध्यान मुद्रा में बैठे हुए क्यों हुआ अंतिम संस्कार? खेत में दफनाए गए
shivraj patil news
शिवराज पाटिल का ध्यान मुद्रा में बैठे हुए क्यों हुआ अंतिम संस्कार? खेत में दफनाए गए