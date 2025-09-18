रील्स-टिकटॉक की स्किनकेयर ट्रिक्स ने Gen Z की बिगाड़ी सेहत, डॉक्टर का बड़ा खुलासा! क्या आप भी कर रहे हैं यही गलती?

आजकल सोशल मीडिया पर वायरल स्किनकेयर रूटीन का क्रेज युवाओं में तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन इसी ट्रेंड के कारण कई लोग अपनी स्किन को नुकसान पहुंचा रहे हैं. मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. सैंडी स्कॉटनिकी ने चेतावनी दी है कि TikTok पर फैले ये ट्रेंड खतरनाक साबित हो सकते हैं और युवाओं, खासकर Gen Z को इंफ्लुएंसर इंफ्लेमेशन नाम की स्किन प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है.

TikTok स्किनकेयर ट्रेंड्स क्यों हैं खतरनाक?

डॉ. स्कॉटनिकी के मुताबिक, कई युवा बिना सोचे-समझे TikTok पर दिखाए गए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने लगते हैं. इन प्रोडक्ट्स में अक्सर ग्लाइकोलिक एसिड, विटामिन सी, नियासिनामाइड और रेटिनॉल जैसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं. जब इन्हें एक साथ और ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है तो स्किन पर जलन, लालपन और सूजन जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं.

किन्हें हो रहा है सबसे ज्यादा असर?

रिपोर्ट के अनुसार, सबसे ज्यादा केस 18 से 30 साल की महिलाओं में देखे जा रहे हैं. लेकिन पुरुष भी अब इन रूटीन को फॉलो कर रहे हैं और वही समस्याएं झेल रहे हैं. मजेदार बात यह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी स्किन अचानक सेंसिटिव हो गई है, जबकि असली वजह जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल है.

डॉक्टर ने क्या सलाह दी?

डॉ स्कॉटनिकी का कहना है कि हर नए प्रोडक्ट को ट्राय करने से पहले किसी स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह लेना जरूरी है. उन्होंने बताया कि जिन पेशेंट्स ने बेसिक रूटीन अपनाया- जैसे सिंपल क्लींजर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन उनकी स्किन कुछ ही हफ्तों में नॉर्मल हो गई. ये एक तरह का इरिटेंट डर्मेटाइटिस है जो तब होता है जब स्किन पर बार-बार एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लगाए जाएं. सोशल मीडिया पर ग्लो का वादा करने वाले वीडियो असल में स्किन को लंबे समय के लिए डैमेज कर सकते हैं.

युवाओं को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

किसी भी वायरल रूटीन को तुरंत फॉलो न करें.

स्किन टाइप के हिसाब से ही प्रोडक्ट्स चुनें.

हमेशा पैच टेस्ट करें और ज़्यादा प्रोडक्ट्स को मिक्स न करें.

स्किन से जुड़ी हर समस्या के लिए डॉक्टर की सलाह लें, न कि इंफ्लुएंसर्स की.