रील्स-टिकटॉक की स्किनकेयर ट्रिक्स ने Gen Z की बिगाड़ी सेहत, डॉक्टर का बड़ा खुलासा! क्या आप भी कर रहे हैं यही गलती?
Advertisement
trendingNow12926703
Hindi Newsजरा हटके

रील्स-टिकटॉक की स्किनकेयर ट्रिक्स ने Gen Z की बिगाड़ी सेहत, डॉक्टर का बड़ा खुलासा! क्या आप भी कर रहे हैं यही गलती?

आजकल सोशल मीडिया पर वायरल स्किनकेयर रूटीन का क्रेज युवाओं में तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन इसी ट्रेंड के कारण कई लोग अपनी स्किन को नुकसान पहुंचा रहे हैं. मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. सैंडी स्कॉटनिकी ने चेतावनी दी है कि TikTok पर फैले ये ट्रेंड खतरनाक साबित हो सकते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 18, 2025, 10:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रील्स-टिकटॉक की स्किनकेयर ट्रिक्स ने Gen Z की बिगाड़ी सेहत, डॉक्टर का बड़ा खुलासा! क्या आप भी कर रहे हैं यही गलती?

आजकल सोशल मीडिया पर वायरल स्किनकेयर रूटीन का क्रेज युवाओं में तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन इसी ट्रेंड के कारण कई लोग अपनी स्किन को नुकसान पहुंचा रहे हैं. मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. सैंडी स्कॉटनिकी ने चेतावनी दी है कि TikTok पर फैले ये ट्रेंड खतरनाक साबित हो सकते हैं और युवाओं, खासकर Gen Z को इंफ्लुएंसर इंफ्लेमेशन नाम की स्किन प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है.

TikTok स्किनकेयर ट्रेंड्स क्यों हैं खतरनाक?

डॉ. स्कॉटनिकी के मुताबिक, कई युवा बिना सोचे-समझे TikTok पर दिखाए गए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने लगते हैं. इन प्रोडक्ट्स में अक्सर ग्लाइकोलिक एसिड, विटामिन सी, नियासिनामाइड और रेटिनॉल जैसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं. जब इन्हें एक साथ और ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है तो स्किन पर जलन, लालपन और सूजन जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बिना टिकट ट्रेन में घुसकर TTE से बोली महिला- अंधे हो क्या? फिर हुआ ऐसा हंगामा कि पूरा डिब्बा रह गया दंग 

किन्हें हो रहा है सबसे ज्यादा असर?

रिपोर्ट के अनुसार, सबसे ज्यादा केस 18 से 30 साल की महिलाओं में देखे जा रहे हैं. लेकिन पुरुष भी अब इन रूटीन को फॉलो कर रहे हैं और वही समस्याएं झेल रहे हैं. मजेदार बात यह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी स्किन अचानक सेंसिटिव हो गई है, जबकि असली वजह जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल है.

डॉक्टर ने क्या सलाह दी?

डॉ स्कॉटनिकी का कहना है कि हर नए प्रोडक्ट को ट्राय करने से पहले किसी स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह लेना जरूरी है. उन्होंने बताया कि जिन पेशेंट्स ने बेसिक रूटीन अपनाया- जैसे सिंपल क्लींजर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन उनकी स्किन कुछ ही हफ्तों में नॉर्मल हो गई. ये एक तरह का इरिटेंट डर्मेटाइटिस है जो तब होता है जब स्किन पर बार-बार एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लगाए जाएं. सोशल मीडिया पर ग्लो का वादा करने वाले वीडियो असल में स्किन को लंबे समय के लिए डैमेज कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: पुलिस की नौकरी छोड़कर ये लड़की क्यों बनी एडस्ट स्टार? वर्दी में बनाती ऐसे REELS, देखकर शरमा जाए

युवाओं को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

किसी भी वायरल रूटीन को तुरंत फॉलो न करें.
स्किन टाइप के हिसाब से ही प्रोडक्ट्स चुनें.
हमेशा पैच टेस्ट करें और ज़्यादा प्रोडक्ट्स को मिक्स न करें.
स्किन से जुड़ी हर समस्या के लिए डॉक्टर की सलाह लें, न कि इंफ्लुएंसर्स की.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Gen Z GenerationInfluencerviraltrending

Trending news

हैदराबाद में बारिश का कहर, कमर तक डूबे लोग, कई जगह बाढ़ जैसे हालात, IMD की चेतावनी
hyderabad heavy rain
हैदराबाद में बारिश का कहर, कमर तक डूबे लोग, कई जगह बाढ़ जैसे हालात, IMD की चेतावनी
सीमा लांघने की फिराक में पाकिस्तानी आतंकी, J&K के जंगल खंगालने उतरा सुरक्षा बल
Indian border security alert
सीमा लांघने की फिराक में पाकिस्तानी आतंकी, J&K के जंगल खंगालने उतरा सुरक्षा बल
कांग्रेस ने कहा बीजेपी को वोट चोर, खुद का MLA ही शक के कटघरे में, HC ने रद्द किया...
HC cancels Karnataka MLA election result
कांग्रेस ने कहा बीजेपी को वोट चोर, खुद का MLA ही शक के कटघरे में, HC ने रद्द किया...
AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
DNA Analysis
AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
DNA Analysis
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
Delhi Fatehpur Beri police attack
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
DNA Analysis
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
bengaluru news in hindi
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
Uri attack
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
Mumbai News
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
;