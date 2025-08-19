Gen-Z ने गाया लोकल ट्रेन में भजन, सुनकर आप भी कहेंगे वाह रे नई जनरेशन; देखें वायरल Video

Gen-Z Generation Singing Bhajan: सोशल मीडिया पर जेन जेड का भजन गाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि भाई यहां भी खिचड़ी पका दी. आइए वायरल वीडियो देखते हैं.
Gen-Z Generation Singing Bhajan: जेन जेड जनरेशन, ये कौन सी पीढ़ी है? शायद इसके बारे में अब आपको बताना न पड़े. सोशल मीडिया से लेकर लोगों के घरों में इन दिनों इसी पीढ़ी का राज चल रहा है. 1998 से 2012 के जन्मे जेन जेड जनरेशन को हम सभी समझने की कोशिश में है. ऑफिस में बॉस परेशान है तो घर में मम्मी के लिए समझना मुश्किल है कि आखिर मेरी औलाद क्या है और उसे क्या चाहिए. इंटरनेट की दुनिया की अगर बात करें तो तरह-तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर जगह बना रहा है. एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जेन जेड को लोकल ट्रेन में नए अंदाज के साथ भजन गाते देखा जा रहा है.
Gen-Z ने गाया लोकल ट्रेन में गजब का भजन
जेन जेड जनरेशन के लोगों को शब्दों को तोड़-मरोड़कर बोलने के लिए जाना जाता है और अगर ऐसे में आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो भजन सही तरीके से गा रहे होंगे तो माफी चाहेंगे लेकिन आप जेन जेड को अभी तक समझ नहीं पाए हैं. जिंदगी को मौज-मस्ती के साथ जीने वाले जेन जेड का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक लड़का लोकल ट्रेन में भजन की शुरुआत के साथ बॉलीवुड के गाने को मिक्स करता दिख रहा है.
ट्रेन में हर कोई हैरान
वायरल वीडियो में लड़का शुरुआत में बोलता है सारे बोलो... और फिर प्रेमिका ने प्यार से जो भी दे दिया गाना गाने लगता है. इसके बाद वो फिर सारे बोला, कहते हुए गुलाबी साड़ी वाला ट्रेंडिंग गाना गाने लगता है. कभी हे.... तो कभी सारे बोलो... की शुरुआत के साथ लड़का ट्रेन में चार-पांच गाना गा देता है. आसपास के लोग बस उसे हैरानी के साथ देखते नजर आ रहे होते हैं. इंस्टाग्राम पर @prannayjoshi के नाम से वीडियो को साझा किया गया है. इसके कैप्शन में लिखा- ‘मुझे आगे कौन से गाने करने चाहिए?’
वायरल वीडियो पर यूजर्स के कमेंट
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर यूजर्स के कई कमेंट देखने को मिले. एक यूजर ने कमेंट किया कि भाई का आत्मविश्वास मेरे अंकों से बेहतर है. दूसरे यूजर ने कमेंट में लिखा- ‘दूसरे वाली क्लिप में बंदा पैसे देने ही वाला था.’ तीसरे यूजर ने लिखा कि ‘इसको देखकर मुझे शर्म आ रही है.’
