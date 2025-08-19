Gen-Z ने गाया लोकल ट्रेन में भजन, सुनकर आप भी कहेंगे वाह रे नई जनरेशन; देखें वायरल Video
Advertisement
trendingNow12887815
Hindi Newsजरा हटके

Gen-Z ने गाया लोकल ट्रेन में भजन, सुनकर आप भी कहेंगे वाह रे नई जनरेशन; देखें वायरल Video

Gen-Z Generation Singing Bhajan: सोशल मीडिया पर जेन जेड का भजन गाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि भाई यहां भी खिचड़ी पका दी. आइए वायरल वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 02:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gen-Z ने गाया लोकल ट्रेन में भजन, सुनकर आप भी कहेंगे वाह रे नई जनरेशन; देखें वायरल Video

Gen-Z Generation Singing Bhajan: जेन जेड जनरेशन, ये कौन सी पीढ़ी है? शायद इसके बारे में अब आपको बताना न पड़े. सोशल मीडिया से लेकर लोगों के घरों में इन दिनों इसी पीढ़ी का राज चल रहा है. 1998 से 2012 के जन्मे जेन जेड जनरेशन को हम सभी समझने की कोशिश में है. ऑफिस में बॉस परेशान है तो घर में मम्मी के लिए समझना मुश्किल है कि आखिर मेरी औलाद क्या है और उसे क्या चाहिए. इंटरनेट की दुनिया की अगर बात करें तो तरह-तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर जगह बना रहा है. एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जेन जेड को लोकल ट्रेन में नए अंदाज के साथ भजन गाते देखा जा रहा है.

Gen-Z ने गाया लोकल ट्रेन में गजब का भजन

जेन जेड जनरेशन के लोगों को शब्दों को तोड़-मरोड़कर बोलने के लिए जाना जाता है और अगर ऐसे में आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो भजन सही तरीके से गा रहे होंगे तो माफी चाहेंगे लेकिन आप जेन जेड को अभी तक समझ नहीं पाए हैं. जिंदगी को मौज-मस्ती के साथ जीने वाले जेन जेड का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक लड़का लोकल ट्रेन में भजन की शुरुआत के साथ बॉलीवुड के गाने को मिक्स करता दिख रहा है.

ट्रेन में हर कोई हैरान

वायरल वीडियो में लड़का शुरुआत में बोलता है सारे बोलो... और फिर प्रेमिका ने प्यार से जो भी दे दिया गाना गाने लगता है. इसके बाद वो फिर सारे बोला, कहते हुए गुलाबी साड़ी वाला ट्रेंडिंग गाना गाने लगता है. कभी हे.... तो कभी सारे बोलो... की शुरुआत के साथ लड़का ट्रेन में चार-पांच गाना गा देता है. आसपास के लोग बस उसे हैरानी के साथ देखते नजर आ रहे होते हैं. इंस्टाग्राम पर @prannayjoshi के नाम से वीडियो को साझा किया गया है. इसके कैप्शन में लिखा- ‘मुझे आगे कौन से गाने करने चाहिए?’

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Prannay (@prannayjoshi)

वायरल वीडियो पर यूजर्स के कमेंट

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर यूजर्स के कई कमेंट देखने को मिले. एक यूजर ने कमेंट किया कि भाई का आत्मविश्वास मेरे अंकों से बेहतर है. दूसरे यूजर ने कमेंट में लिखा- ‘दूसरे वाली क्लिप में बंदा पैसे देने ही वाला था.’ तीसरे यूजर ने लिखा कि ‘इसको देखकर मुझे शर्म आ रही है.’

ये भी पढ़ें- Dance Video: अंकल ने डांस से तोड़ा स्टेज, महिलाएं भी गईं शर्मा; यूजर्स बोले- ‘खा लिया ज्यादा बंगाली रसगुल्ला’

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Gen-Z generationviraltrending

Trending news

शुभांशु शुक्ला को लेकर विशेष सत्र में शामिल नहीं हुए राहुल, उदित राज ने बताई वजह
Rahul Gandhi
शुभांशु शुक्ला को लेकर विशेष सत्र में शामिल नहीं हुए राहुल, उदित राज ने बताई वजह
केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
Netaji Subhash Chandra Bose
केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
Netaji Subhash Chandra Bose
केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
कर्नाटक धर्मस्थल विवाद मामले में बीजेपी नेता सीटी रवि का सरकार पर गंभीर आरोप
karnataka
कर्नाटक धर्मस्थल विवाद मामले में बीजेपी नेता सीटी रवि का सरकार पर गंभीर आरोप
माता वैष्णो देवी के लिए वापस चालू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, खराब मौसम के कारण हुई थी ठप
vaishno devi yatra
माता वैष्णो देवी के लिए वापस चालू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, खराब मौसम के कारण हुई थी ठप
कौन हैं सुदर्शन रेड्डी? विपक्ष के होंगे उपराष्ट्रपति कैंडिडेट, जानें इनकी पूरी कहानी
Vice President
कौन हैं सुदर्शन रेड्डी? विपक्ष के होंगे उपराष्ट्रपति कैंडिडेट, जानें इनकी पूरी कहानी
मुंबई हुई पानी-पानी, बारिश से त्राहिमाम; लोगों का फूटा गुस्‍सा- हम हो गए परेशान
mumbai red alert heavy rainfall
मुंबई हुई पानी-पानी, बारिश से त्राहिमाम; लोगों का फूटा गुस्‍सा- हम हो गए परेशान
'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' PM ने पूछा, शुभांशु ने मुस्कुराकर दिया जवाब
Shubhanshu shukla
'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' PM ने पूछा, शुभांशु ने मुस्कुराकर दिया जवाब
BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
vice president election
BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
भारत ने चीन से बढ़ा ली दोस्ती? क्या है वांग यी-अजित डोभाल की मुलाकात के असली मायने?
china
भारत ने चीन से बढ़ा ली दोस्ती? क्या है वांग यी-अजित डोभाल की मुलाकात के असली मायने?
;