ऑटो चलाने वाली Gen Z लड़की ने जीत लिया दिल, कहानी सुनकर आप भी कहेंगे- सपना देखो तो ऐसा...
जरा हटके

ऑटो चलाने वाली Gen Z लड़की ने जीत लिया दिल, कहानी सुनकर आप भी कहेंगे- सपना देखो तो ऐसा...

Woman Auto Driver Viral Video: यह कहानी है सफुरा की, जिसने अपने ड्राइविंग के शौक को ही अपना पेशा बना लिया. जहां लोग कार, बाइक या बड़े वाहन चलाने का सपना देखते हैं, वहीं सफुरा ने बजट न होने की वजह से ऑटो रिक्शा खरीदा और उसी से अपनी यात्रा शुरू की.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 19, 2025, 01:04 PM IST
ऑटो चलाने वाली Gen Z लड़की ने जीत लिया दिल, कहानी सुनकर आप भी कहेंगे- सपना देखो तो ऐसा...

Bengaluru Woman Auto Driver: सोशल मीडिया पर इन दिनों बेंगलुरु की एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है. यह कहानी है सफुरा की, जिसने अपने ड्राइविंग के शौक को ही अपना पेशा बना लिया. जहां लोग कार, बाइक या बड़े वाहन चलाने का सपना देखते हैं, वहीं सफुरा ने बजट न होने की वजह से ऑटो रिक्शा खरीदा और उसी से अपनी यात्रा शुरू की. दरअसल, सोशल मीडिया यूजर तमन्ना तनवीर ने बताया कि वह लंबे समय तक उबर, ओला या रैपिडो बुक करने की कोशिश कर रही थीं लेकिन गाड़ी नहीं मिल रही थी. तभी उनकी मुलाकात सफुरा से हुई, जो ऑटो चला रही थीं. यह उनके लिए पहली बार था कि किसी लड़की को ऑटो चलाते देखा तो उन्होंने बातचीत शुरू कर दी और वीडियो बना लिया.

यह भी पढ़ें: इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं रही... डिक्शनरी में घुसे Gen Z वाले ये अजीब शब्द तो लोगों के आए ऐसे रिएक्शन

क्यों चुना ऑटो रिक्शा चलाने का रास्ता?

सफुरा ने बताया कि उन्हें बचपन से ही ड्राइविंग का बहुत शौक है. चाहे कार हो, बाइक या ऑटो – उन्हें हर वाहन चलाना पसंद है. लेकिन बजट की कमी के कारण वे कार नहीं खरीद सकीं. ऐसे में उन्होंने सोचा कि शुरुआत ऑटो से ही की जाए. सफुरा का मानना है कि भविष्य में अगर बजट हुआ तो वे कार भी खरीदेंगी, लेकिन फिलहाल उन्हें अपने काम से बेहद खुशी मिलती है.

 

 

यह भी पढ़ें: ननद ने ही घर में किया कलेश! शादी के दिन दिया ऐसा धोखा, दुल्हन की उड़ गई नींद- भाई के एक्स-वाइफ को भेजा ऐसा VIDEO

क्या सफुरा को काम करते हुए थकान महसूस होती है?

सफुरा ने हंसते हुए कहा कि उन्हें कभी मंडे ब्लूज (सोमवार की थकान और आलस) महसूस नहीं होता. हर दिन उनके लिए नया जोश और ऊर्जा लेकर आता है. उन्होंने कहा – “मैं हर दिन एंजॉय करती हूं. मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये काम बोझ है. बल्कि मैं खुश हूं और एनर्जी से भरी रहती हूं.” तमन्ना तनवीर द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया. अब तक इसे 7.6 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. 

लोग सफुरा की मुस्कान, उनकी हिम्मत और उनके पॉजिटिव एटीट्यूड की जमकर तारीफ कर रहे हैं. किसी ने लिखा – “रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए उन्हें सलाम.” तो किसी ने कहा – “उसकी स्माइल बहुत फ्रेशिंग है, भगवान करे उसके सारे सपने पूरे हों.”

