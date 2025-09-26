सिर्फ 9 दिन में जॉब छोड़ दी! भारतीय Gen Z की वायरल कहानी जिसने खोली स्टार्टअप्स vs MNC की सच्चाई

Trending Photos
Work-Life Balance: रेडिट पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है जिसमें एक युवा प्रोफेशनल ने बताया कि उसने रिमोट जॉब जॉइन करने के सिर्फ 9 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया. वजह थी स्टार्टअप में अस्थिरता और बेहतर करियर अवसर की तलाश.
कैसे मिला नया मौका?
इस शख्स ने चार महीने बेरोजगार रहने के बाद एक स्टार्टअप में DevOps रोल पाया था. शुरुआत में लगा कि स्थिरता मिल गई है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे एक यूके-बेस्ड MNC से ऑफर मिला. यह ऑफर भले ही पैकेज में थोड़ा ज्यादा था, लेकिन इसके साथ बेंगलुरु में हाइब्रिड मॉडल और बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस का वादा था.
किसकी सलाह ने करवाया बड़ा फैसला?
युवक ने जल्दबाजी से बचने के लिए Nvidia, Amazon, Zeta और Nutanix जैसी कंपनियों के मैनेजर्स से सलाह ली. सभी का कहना था, “भाई, यह मौका मत छोड़ना.” भले ही पैसे में बहुत अंतर न हो, लेकिन करियर ग्रोथ और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए यह सही कदम होगा. उसने साझा किया कि स्टार्टअप ने उसका CTC कम ऑफर किया था—8 LPA से नेगोशिएट करके 14 LPA तक पहुँचा. यह बात हमेशा उसके दिमाग में रही. साथ ही, 2023 से लगातार वर्क-फ्रॉम-होम करने के कारण उसे ऑफिस इंटरैक्शन की कमी भी खल रही थी.
सोशल मीडिया ने कैसी प्रतिक्रिया दी?
इस पोस्ट ने ऑनलाइन वर्कप्लेस कल्चर और वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर बहस छेड़ दी. एक यूजर ने लिखा, “मेरे पिछले तीन स्टार्टअप्स ने वीकेंड तक काम करवाया, सैलरी भी नहीं दी और बंद हो गए. MNC ही स्थिरता देती है.” एक अन्य ने कहा, “कंपनी चाहें तो एक दिन बाद भी निकाल सकती है, इसलिए सही मौका मिलते ही बदल लेना चाहिए.”
कई यूजर्स ने इस युवक को बधाई दी और कहा कि भले ही 9 दिन में जॉब छोड़ना अजीब लगे, लेकिन स्थिरता और करियर पाथ ज्यादा मायने रखते हैं. यह कहानी युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनी कि संघर्ष के बाद सही अवसर जरूर मिलता है.
(यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर यूज़र-जेनरेटेड कंटेंट पर आधारित है. जी न्यूज इन दावों की पुष्टि नहीं करता है.)