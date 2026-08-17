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9 बजे कोर्ट नहीं आ सकता, जिम का टाइम है... Gen Z इंटर्न के जवाब से हक्की-बक्की रह गई वकील, इंटरनेट पर छिड़ी वर्कलाइफ बैलेंस की बहस

Gen Z Refuse To Work In Court: दिल्ली की एक वकील ने अदालत में जेन जी इंटर्न के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया है. उन्होंने बताया कि कैसे इंटर्न ने जिम जाने के लिए सुबह 9 बजे कोर्ट आने से मना कर दिया.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 17, 2026, 10:59 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:59 PM IST
9 बजे कोर्ट नहीं आ सकता, जिम का टाइम है... Gen Z इंटर्न के जवाब से हक्की-बक्की रह गई वकील, इंटरनेट पर छिड़ी वर्कलाइफ बैलेंस की बहस

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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