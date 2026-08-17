/9 बजे कोर्ट नहीं आ सकता, जिम का टाइम है... Gen Z इंटर्न के जवाब से हक्की-बक्की रह गई वकील, इंटरनेट पर छिड़ी वर्कलाइफ बैलेंस की बहस

Gen Z In Workplace: देश में आजकल युवाओं की कटैगरी 'जेन जी' के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. ये जनरेशन अपनी मर्जी की मालिक है और अपन शर्तों पर ही जीवन जीना पसंद करती है. इंटरनेट पर आए दिन इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं. अब इससे जुड़ा एक और ताजा मामला सामने आया है.
इंटरनेट पर एक वकील ने अपने वर्कप्लेस के बारे में बात करते हुए बताया कि उनके एक इंटर्न ने कोर्ट आने से केवल इसलिए मना कर दिया, क्योंकि उसे जिम जाना था. वकील के मुताबिक इंटर्न का कहना था कि वह वक्त उसके जिम जाने के लिए है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक वकील ने उनके जेन जी इंटर्न के साथ हुई बातचीत का एक वाकया शेयर किया. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इंटर्न से अगले दिन 9 बजे आने के लिए कहा तो उसने सीधा मना करते हुए कहा कि वह कोर्ट में सुबह 9 बजे उपस्थित नहीं हो सकता, क्योंकि यह टाइम उसके जिम जाने के समय से मैच नहीं करता.
Told an intern to reach Court by 9 AM to manage some work. He said that won’t be possible, as he has to go the gym and agreed to do it as a one-time exception.
At this point, I’m not sure if I’m his senior, his junior, or his personal assistant.
Can't normalize this.
— Tanatan (@is_enticing) August 16, 2026
इंटर्न ने बोला कि वह जिम के चलते आ नहीं सकता है, लेकिन अपवाद के तौर पर केवल एकबार ऐसा कर सकता है.
दिल्ली की एक वकील ने अपने 'X' प्लेटफॉर्म पर लिखा,' मैंने एक इंटर्न से कुछ काम संभालने के लिए सुबह 9 बजे तक कोर्ट पहुंचने के लिए कहा. उसने कहा कि यह मुमकिन नहीं है क्योंकि उसे जिम जाना है, फिर उसने इसे एक बार अपवाद (exception) के तौर पर आने के लिए हामी भर दी. अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसकी सीनियर हूं, जूनियर हूं या पर्सनल असिस्टेंट. इसे नॉर्मल नहीं माना जा सकता.'
सोशल मीडिया पर यह पोस्ट शेयर करते ही वायरल हो गई. कई यूजर्स ने इसे इंटर्न की ओर से गैर जिम्मेदार वाला बर्ताव बताते हुए उसकी आलोचना की, तो वहीं कई यूजर्स का मानना था कि युवा पेशेवरों समेत कर्मचारियों को अपने निजी समय को लेकर सीमाएं बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए. वहीं कई यूजर्स का कहना था कि जल्दी रिपोर्टिंग से जुड़ी अपेक्षाएं कर्मचारी के काम के घंटों और सैलरी पर निर्भर होनी चाहिए. एक अन्य यूजर ने सवाल उठाया कि क्या इंटर्न को जल्दी काम शुरू करने के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट की जा रही थी? वहीं, यूजर ने वकील की ओर से इंटर्न को पर्सनल हेल्पर की तरह बर्ताव करने पर उसकी आलोचना की. हालांकि, वकील ने बाद में स्पष्ट किया कि मुद्दा इंटर्न के जिम जाने या समय से संबंधित नहीं था. उन्होंने कहा कि कोर्ट के काम में रूटीन वर्क और ब्रीफिंग शामिल थी और उनके वर्कप्लेस पर इंटर्न को वेतन और भुगतान दिया जाता है.