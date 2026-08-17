/9 बजे कोर्ट नहीं आ सकता, जिम का टाइम है... Gen Z इंटर्न के जवाब से हक्की-बक्की रह गई वकील, इंटरनेट पर छिड़ी वर्कलाइफ बैलेंस की बहस

सोशल मीडिया पर यह पोस्ट शेयर करते ही वायरल हो गई. कई यूजर्स ने इसे इंटर्न की ओर से गैर जिम्मेदार वाला बर्ताव बताते हुए उसकी आलोचना की, तो वहीं कई यूजर्स का मानना था कि युवा पेशेवरों समेत कर्मचारियों को अपने निजी समय को लेकर सीमाएं बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए. वहीं कई यूजर्स का कहना था कि जल्दी रिपोर्टिंग से जुड़ी अपेक्षाएं कर्मचारी के काम के घंटों और सैलरी पर निर्भर होनी चाहिए. एक अन्य यूजर ने सवाल उठाया कि क्या इंटर्न को जल्दी काम शुरू करने के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट की जा रही थी? वहीं, यूजर ने वकील की ओर से इंटर्न को पर्सनल हेल्पर की तरह बर्ताव करने पर उसकी आलोचना की. हालांकि, वकील ने बाद में स्पष्ट किया कि मुद्दा इंटर्न के जिम जाने या समय से संबंधित नहीं था. उन्होंने कहा कि कोर्ट के काम में रूटीन वर्क और ब्रीफिंग शामिल थी और उनके वर्कप्लेस पर इंटर्न को वेतन और भुगतान दिया जाता है.