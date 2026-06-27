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हम काम पूरा करते हैं, मक्खन नहीं लगाते! एक कर्मचारी ने शेयर की अपने Gen Z कजिन की कहानी, पोस्ट से मचा हंगामा

Gen Z Office Culture: सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट ने ऑफिस कल्चर को लेकर बड़ी चर्चा शुरू कर दी है. पोस्ट में दावा किया गया है कि जेन जी एम्प्लॉय अब काम और पर्सनल जिंदगी के बीच साफ सीमा तय करते हैं और सिर्फ दिखावे के लिए देर तक ऑफिस में रुकना पसंद नहीं करते. इस सोच को लेकर इंटरनेट पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 27, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:15 PM IST
हम काम पूरा करते हैं, मक्खन नहीं लगाते! एक कर्मचारी ने शेयर की अपने Gen Z कजिन की कहानी, पोस्ट से मचा हंगामा
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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