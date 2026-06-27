/हम काम पूरा करते हैं, मक्खन नहीं लगाते! एक कर्मचारी ने शेयर की अपने Gen Z कजिन की कहानी, पोस्ट से मचा हंगामा

Gen Z Office Culture: ऑफिस की दुनिया पिछले कुछ सालों में तेजी से बदल रही है. जहां पहले देर तक रुकना और ओवरटाइम करना मेहनत की पहचान माना जाता था, वहीं अब नई पीढ़ी इस सोच को अलग नजर से देख रही है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सामने आई एक पोस्ट में दावा किया गया कि जेन जी कर्मचारी समय खत्म होते ही ऑफिस छोड़ देते हैं और वीकेंड पर काम के कॉल्स भी नहीं लेते. इसी पोस्ट ने इंटरनेट पर नई बहस छेड़ दी है.