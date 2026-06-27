/हम काम पूरा करते हैं, मक्खन नहीं लगाते! एक कर्मचारी ने शेयर की अपने Gen Z कजिन की कहानी, पोस्ट से मचा हंगामा

Gen Z Office Culture: ऑफिस की दुनिया पिछले कुछ सालों में तेजी से बदल रही है. जहां पहले देर तक रुकना और ओवरटाइम करना मेहनत की पहचान माना जाता था, वहीं अब नई पीढ़ी इस सोच को अलग नजर से देख रही है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सामने आई एक पोस्ट में दावा किया गया कि जेन जी कर्मचारी समय खत्म होते ही ऑफिस छोड़ देते हैं और वीकेंड पर काम के कॉल्स भी नहीं लेते. इसी पोस्ट ने इंटरनेट पर नई बहस छेड़ दी है.
पोस्ट में बताया गया है कि जेन जी कर्मचारी एक ग्रुप में काम करते हैं और सभी तय समय पर एक साथ ऑफिस छोड़ देते हैं. इनका साफ मानना है कि सिर्फ मैनेजर को इम्प्रेस करने के लिए ऑफिस में देर तक रुकना जरूरी नहीं है. वे अपने काम को समय पर पूरा करने और पर्सनल जिंदगी को प्राथमिकता देने पर ज्यादा ध्यान देते हैं.
इस वायरल पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि जेन जी कर्मचारी वीकेंड पर काम से जुड़े कॉल्स लेना पसंद नहीं करते. उनका कहना है कि वीकेंड निजी समय है और उसे काम से अलग रखना चाहिए. अगर किसी मैनेजर का व्यवहार ठीक नहीं होता, तो ये कर्मचारी सीधे एचआर को रिपोर्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई की जाए.
पोस्ट में एक और घटना का जिक्र किया गया है. बताया गया कि एक दिन ऑफिस का एसी खराब हो गया, जिसके बाद पूरा जेन जी ग्रुप पास के कैफे में चला गया और एचआर को साफ कह दिया कि जब तक एसी ठीक नहीं होगा, वे वापस ऑफिस नहीं आएंगे. यह बात सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई और लोगों ने इस पर अलग-अलग राय दी.
Gen Z might actually be the generation that changes toxic work culture.
My Gen Z cousin told me they have a group at work with only Gen Z employees.
They all leave the office together, on time. Nobody stays late just to impress the manager. Nobody answers work calls on…
— Sheetal Rijhwani (@RijhwaniSheetal) June 26, 2026
पोस्ट में यह भी कहा गया कि मिलेनियल्स और जेन जी की सोच में बड़ा अंतर है. मिलेनियल्स अक्सर ज्यादा समझौता करते हैं और लंबे समय तक चुप रहकर काम करते रहे हैं, जबकि जेन जी अब खुलकर अपनी बात रखने लगे हैं. इस तुलना पर भी सोशल मीडिया पर बहस देखने को मिली.
इस वायरल पोस्ट पर लोगों ने कमेंट्स में अलग-अलग राय सामने रखी है. कुछ लोगों का कहना है कि जेन जी की यह सोच काम और जिंदगी के बीच सही संतुलन दिखाती है. वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि यह रवैया हर जगह संभव नहीं है, खासकर जब नौकरी का दबाव और प्रतिस्पर्धा ज्यादा हो. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि काम के घंटे पूरे करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए देर तक रुकना सही नहीं है.
यह बहस सिर्फ एक पोस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि ऑफिस की दुनिया में बड़ा बदलाव हो रहा है. नई पीढ़ी अब मेंटल हेल्थ और पर्सनल टाइम को भी उतना ही महत्व दे रही है जितना काम को. वहीं पुरानी सोच अभी भी मेहनत और लंबे घंटे को सफलता से जोड़कर देखती है.
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