सुबह 10 बजे आई पहली सैलरी, 10:05 मिनट पर भेज दिया इस्तीफा… क्या ये है Gen Z का सबसे चौंकाने वाला प्रोफेशनल ट्रेंड?
Advertisement
trendingNow12874687
Hindi Newsजरा हटके

सुबह 10 बजे आई पहली सैलरी, 10:05 मिनट पर भेज दिया इस्तीफा… क्या ये है Gen Z का सबसे चौंकाने वाला प्रोफेशनल ट्रेंड?

LinkedIn Post: एक भारतीय एचआर प्रोफेशनल के लिंक्डइन पोस्ट ने सोशल मीडिया पर गरमागरम बहस छेड़ दी. उन्होंने एक घटना शेयर की जिसमें एक कर्मचारी ने अपनी पहली सैलरी मिलने के सिर्फ 5 मिनट बाद ही इस्तीफा दे दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 10, 2025, 12:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुबह 10 बजे आई पहली सैलरी, 10:05 मिनट पर भेज दिया इस्तीफा… क्या ये है Gen Z का सबसे चौंकाने वाला प्रोफेशनल ट्रेंड?

Employee Rights: एक भारतीय एचआर प्रोफेशनल के लिंक्डइन पोस्ट ने सोशल मीडिया पर गरमागरम बहस छेड़ दी. उन्होंने एक घटना शेयर की जिसमें एक कर्मचारी ने अपनी पहली सैलरी मिलने के सिर्फ 5 मिनट बाद ही इस्तीफा दे दिया. एचआर ने लिखा, “सुबह 10:00 बजे सैलरी क्रेडिट हुई और 10:05 बजे इस्तीफे का ईमेल आ गया.” एचआर के अनुसार, कंपनी ने कर्मचारी का स्वागत किया उस पर भरोसा किया और उसे बढ़ने का मौका दिया. टीम ने हफ्तों तक ट्रेनिंग दी और एचआर टीम ने घंटों मेहनत कर ऑनबोर्डिंग पूरी की. ऐसे में सिर्फ पांच मिनट में नौकरी छोड़ना क्या नैतिक रूप से सही है?

यह भी पढ़ें: एक ऐसा शहर जहां हकीकत और साइंस फिक्शन में फर्क करना मुश्किल हो जाए

एचआर ने एम्प्लाई के लिए आखिर क्या कहा?

पोस्ट में एचआर ने कहा कि अगर काम या माहौल ठीक न लगे, तो कर्मचारी को खुलकर बात करनी चाहिए थी. मदद मांगी जा सकती थी या सही तरीके से बाहर निकला जा सकता था, न कि अचानक. हर नौकरी में समय, धैर्य और मेहनत की जरूरत होती है. असली ग्रोथ पहली सैलरी से नहीं, बल्कि लगातार कोशिश और धैर्य से आती है. इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर राय दो हिस्सों में बंट गई. कुछ लोग एचआर के साथ थे तो कुछ ने कर्मचारी का समर्थन किया. एक यूजर ने लिखा, “जब कंपनियां अपने कर्मचारियों को प्राथमिकता देंगी, तभी कर्मचारी भी कंपनियों को प्राथमिकता देंगे.”

वायरल पोस्ट पर लोगों ने क्या कहा?

एक अन्य यूजर ने कहा, “सैलरी उस काम का भुगतान है जो पहले ही किया जा चुका है, यह कोई एहसान नहीं है. अगर कोई सैलरी के बाद इस्तीफा देता है तो उसने उस महीने की जिम्मेदारी पूरी कर दी है.” वहीं कुछ ने यह भी जोड़ा कि कंपनियां भी बिना नोटिस के अचानक कर्मचारियों को निकाल देती हैं, तो फिर कर्मचारियों को गलत क्यों ठहराया जाए? इस घटना ने एक अहम सवाल खड़ा किया, क्या प्रोफेशनल रिश्तों में जिम्मेदारी सिर्फ कर्मचारियों की है या कंपनियों की भी?

About the Author
author img
अल्केश कुशवाहा

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Gen Z Generationviraltrending

Trending news

3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
bengaluru metro
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
S-400 air defence system
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
duck eating
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
ladki bahan yojana
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
Upendra Dwivedi
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
today weather update
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
Nagpur news in hindi
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
DNA
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
DNA
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
;