बॉस ने कहा 6:30 बजे ऑफिस आओ, Gen Z लड़के ने दे डाला ऐसा जवाब; साहब की हो गई बोलती बंद

बॉस ने कहा 6:30 बजे ऑफिस आओ, Gen Z लड़के ने दे डाला ऐसा जवाब; साहब की हो गई बोलती बंद

Gen Z Employees: नई नौकरी जॉइन करने के सिर्फ 14 दिन बाद कर्मचारी को सुबह 6:30 बजे ऑफिस बुलाने और सस्पेंशन की धमकी दी गई. वर्चुअल मीटिंग को लेकर हुआ विवाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जहां इसे टॉक्सिक वर्क कल्चर और पावर शो का उदाहरण बताया गया. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 03, 2026, 07:06 PM IST
बॉस ने कहा 6:30 बजे ऑफिस आओ, Gen Z लड़के ने दे डाला ऐसा जवाब; साहब की हो गई बोलती बंद

नई नौकरी का मतलब होता है सीखना, खुद को साबित करना और धीरे-धीरे सिस्टम में फिट होना. लेकिन सोचिए, अगर जॉइन करने के महज 14 दिन बाद ही बॉस आपको धमकियों भरे मैसेज भेजने लगे और नियमों के नाम पर दबाव बनाने लगे, तो क्या होगा? ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसने Gen Z और कॉरपोरेट कल्चर को लेकर नई बहस छेड़ दी है. एक वायरल चैट में कंपनी का रवैया देखकर लोग हैरान हैं. यूजर्स का कहना है कि यह मामला सिर्फ अनुशासन का नहीं, बल्कि पावर शो और टॉक्सिक वर्क कल्चर का उदाहरण है, जहां कर्मचारी को डराकर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है.

 

 

सुबह 6:30 बजे ऑफिस बुलाने का फरमान

वायरल स्क्रीनशॉट एक मैसेज चैट का है, जिसे X पर शेयर किया गया. इसमें कंपनी की ओर से कर्मचारी को सुबह 6:30 बजे तक ऑफिस में फिजिकली मौजूद रहने का आदेश दिया गया. हैरानी की बात यह थी कि मीटिंग “वर्चुअल” थी, जो सुबह 7 बजे होनी थी. मैसेज में साफ लिखा गया कि अगर कर्मचारी तय समय पर ऑफिस की कुर्सी पर बैठा नहीं मिला, तो इसे “इंसबॉर्डिनेशन” माना जाएगा. यहां तक कि सस्पेंशन जैसी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई. कर्मचारी की छुट्टियां भी अप्रूव नहीं की गई थीं, जिससे मामला और गंभीर हो गया.

Gen Z कर्मचारी का शांत लेकिन करारा जवाब

जहां कई लोग ऐसे मैसेज पर घबरा जाते, वहीं इस Gen Z कर्मचारी ने बेहद शांत और प्रोफेशनल अंदाज में जवाब दिया. उसने साफ कहा कि वह मीटिंग अटेंड करेगा, लेकिन वर्चुअली. कर्मचारी ने लिखा कि “वर्चुअल मीटिंग के लिए फिजिकली ऑफिस बुलाना नीति से ज्यादा पावर का दुरुपयोग लगता है.” उसने यह भी साफ किया कि सस्पेंशन की धमकी लोकेशन को लेकर देना गलत है, जबकि अटेंडेंस का कोई मुद्दा ही नहीं है. यह जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोग इसे आत्मसम्मान की जीत बता रहे हैं.

 

 

 

 

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस 

पोस्ट के वायरल होते ही लाखों लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने कहा कि ऐसी कंपनियों में काम करना खुद के मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है और ऐसे में तुरंत रिजाइन कर देना ही बेहतर है. कुछ ने सवाल उठाया कि अगर ऑफिस आना ही था तो मीटिंग को फिजिकल क्यों नहीं रखा गया. वहीं कुछ लोगों ने इसे Gen Z नहीं, बल्कि “कॉमन सेंस” बताया. हालांकि, कुछ यूजर्स ने कर्मचारी के रवैये को भी कठोर बताया. कुल मिलाकर यह मामला आज के कॉरपोरेट सिस्टम में बढ़ती टॉक्सिसिटी और बदलती कर्मचारी सोच की सच्चाई दिखाता है. 

