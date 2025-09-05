Gen Z बेटे ने WhatsApp पर भेजी पहली वेल्डिंग क्लास की तस्वीर, पिता ने किया ऐसा रिप्लाई; पोस्ट हो गई वायरल
Advertisement
trendingNow12909922
Hindi Newsजरा हटके

Gen Z बेटे ने WhatsApp पर भेजी पहली वेल्डिंग क्लास की तस्वीर, पिता ने किया ऐसा रिप्लाई; पोस्ट हो गई वायरल

Gen Z Son and Millennial Father Post Viral: इंटरनेट पर बेटे और पिता की चैट की एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें यूजर्स अंकल जी की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं, आइए जानते हैं कैसे एक पिता द्वारा बेटा ट्रोल हो रहा है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 05, 2025, 03:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gen Z बेटे ने WhatsApp पर भेजी पहली वेल्डिंग क्लास की तस्वीर, पिता ने किया ऐसा रिप्लाई; पोस्ट हो गई वायरल

Gen Z Son and Millennial Father Post Viral: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिससे ये साफ है कि जेन जेड कितना भी आज के जमाने का खुद को बता लें लेकिन मिलेनियल के सामने वो अपने घुटने टेक ही लेते हैं. दरअसल, इंटरनेट पर जेन जेड बेटे और मिलेनियल पिता की एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें दोनों के बीच की WhatsApp चैट दिख रही है. इसमें वेल्डिंग क्लास की तस्वीर को भेजा गया है जिसे देखकर पिता का ऐसा रिप्लाई आता है कि तारीफ की जगह वो ही ट्रोल हो जाता है. इंटरनेट पर पोस्ट को देखने वाले यूजर्स द्वारा पिता के सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ की जा रही है. आइए जानते हैं कि वायरल पोस्ट में क्या दिख रहा है.

मिलेनियल पिता ने मारी बाजी

भले ही मिलेनियल जनरेशन के माता-पिता Gen Z बच्चों की तरह ज्यादा टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया में एक्टिव न रहते हो लेकिन जब बात सेंस ऑफ ह्यूमर की आती है तो मिलेनियल माता-पिता भी कम नहीं है. सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में दिखा गया है कि जब एक लड़का अपने पिता को पहली प्रैक्टिकल वेल्डिंग क्लास की तस्वीर भेजता है तो वो उनसे शाबाशी की उम्मीद रखता है लेकिन रिप्लाई के आने के बाद लड़के को ही पिता ट्रोल कर देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पापा के रिप्लाई से बेटा हुआ हैरान

वायरल WhatsApp चैट में देख सकते हैं कि लड़के ने अपने पिता को पहली प्रैक्टिकल वेल्डिंग क्लास की तस्वीर भेजी है जिसके रिप्लाई में पिता ने लिखा ‘ये क्या है, मशीन लर्निंग?’ इस मैसेज को पढ़ने के बाद लड़का हैरान हो जाता है और अपने पापा के साथ की चैट का स्क्रीनशॉट रेडिट पर पोस्ट कर देता है.

रेडिट पोस्ट पर किया शेयर

रेडिट पोस्ट पर चैट के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए बताया कि उसकी वेल्डिंग क्लास का पहला प्रैक्टिकल था और उसने सोचा कि क्लास की तस्वीर क्लिक करके घरवालों को भेजता हूं, लेकिन अपने पापा का रिएक्शन देखकर वो हैरान रह गया. बेटे को उम्मीद थी कि शायद खुशी जाहिर की जाएगी लेकिन उल्टा उसी का मजाक उड़ गया और रिप्लाई में 'मशीन लर्निंग' बोल दिया.

My father when I sent him photo of welding machine
byu/lambda1407 inBtechtards

वायरल पोस्ट पर यूजर्स ने लिए मजे

वायरल पोस्ट पर यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी. एक यूजर ने लिखा कि भाई अंकल का ह्यूमर तो बहुत अच्छा है. दूसरे ने लिखा कि अंकल ने ट्रोल कर दिया. तीसरे यूजर ने लिखा कि ‘मेरे पापा कहते कि कॉलेज जाने की क्या जरूरत है घर के पास ही सीखा देते बेटा.’ इस तरह के ढेरों कमेंट देखने को मिले और सभी अंकल जी की तारीफ कर रहे हैं.

 ये भी पढ़ें- Weird Tribes: यहां होते हैं नाव और भैंस के सींग के आकार के घर, लटकाए जाते हैं सूअर और भैंसे के जबड़े; जानें क्या है ये परंपरा?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Gen Z Generation

Trending news

'...तो इसमें गलत क्या है?', महिला IPS को अजित पवार की धमकी, इस नेता ने किया बचाव
Ajit Pawar
'...तो इसमें गलत क्या है?', महिला IPS को अजित पवार की धमकी, इस नेता ने किया बचाव
पोते की कस्टडी का दादी को अधिकार नहीं... हाई कोर्ट का यह फैसला आपको जानना चाहिए
Bombay High Court News
पोते की कस्टडी का दादी को अधिकार नहीं... हाई कोर्ट का यह फैसला आपको जानना चाहिए
JK में 2,493 कब्रें विदेशी आतंकवादियों की, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई ऐतिहासिक रिपोर्ट!
opration sindoor
JK में 2,493 कब्रें विदेशी आतंकवादियों की, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई ऐतिहासिक रिपोर्ट!
'आरएसएस और मुस्लिमों के बीच बातचीत जरूरी'! मौलाना ने क्यों की मोहन भागवत की तारीफ?
Mohan Bhagwat statement
'आरएसएस और मुस्लिमों के बीच बातचीत जरूरी'! मौलाना ने क्यों की मोहन भागवत की तारीफ?
400 किलो RDX के साथ पूरी मुंबई हिला देंगे... धमकी मिलते ही शहर में हाई अलर्ट जारी
mumbai
400 किलो RDX के साथ पूरी मुंबई हिला देंगे... धमकी मिलते ही शहर में हाई अलर्ट जारी
दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
Sai Baba
दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
Halal Lifestyle Township mumbai
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
CBI Interpol Case
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
GST
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
Happy Teacher Day
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
;