Gen Z बेटे ने WhatsApp पर भेजी पहली वेल्डिंग क्लास की तस्वीर, पिता ने किया ऐसा रिप्लाई; पोस्ट हो गई वायरल

Gen Z Son and Millennial Father Post Viral: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिससे ये साफ है कि जेन जेड कितना भी आज के जमाने का खुद को बता लें लेकिन मिलेनियल के सामने वो अपने घुटने टेक ही लेते हैं. दरअसल, इंटरनेट पर जेन जेड बेटे और मिलेनियल पिता की एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें दोनों के बीच की WhatsApp चैट दिख रही है. इसमें वेल्डिंग क्लास की तस्वीर को भेजा गया है जिसे देखकर पिता का ऐसा रिप्लाई आता है कि तारीफ की जगह वो ही ट्रोल हो जाता है. इंटरनेट पर पोस्ट को देखने वाले यूजर्स द्वारा पिता के सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ की जा रही है. आइए जानते हैं कि वायरल पोस्ट में क्या दिख रहा है.

मिलेनियल पिता ने मारी बाजी

भले ही मिलेनियल जनरेशन के माता-पिता Gen Z बच्चों की तरह ज्यादा टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया में एक्टिव न रहते हो लेकिन जब बात सेंस ऑफ ह्यूमर की आती है तो मिलेनियल माता-पिता भी कम नहीं है. सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में दिखा गया है कि जब एक लड़का अपने पिता को पहली प्रैक्टिकल वेल्डिंग क्लास की तस्वीर भेजता है तो वो उनसे शाबाशी की उम्मीद रखता है लेकिन रिप्लाई के आने के बाद लड़के को ही पिता ट्रोल कर देते हैं.

पापा के रिप्लाई से बेटा हुआ हैरान

वायरल WhatsApp चैट में देख सकते हैं कि लड़के ने अपने पिता को पहली प्रैक्टिकल वेल्डिंग क्लास की तस्वीर भेजी है जिसके रिप्लाई में पिता ने लिखा ‘ये क्या है, मशीन लर्निंग?’ इस मैसेज को पढ़ने के बाद लड़का हैरान हो जाता है और अपने पापा के साथ की चैट का स्क्रीनशॉट रेडिट पर पोस्ट कर देता है.

रेडिट पोस्ट पर किया शेयर

रेडिट पोस्ट पर चैट के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए बताया कि उसकी वेल्डिंग क्लास का पहला प्रैक्टिकल था और उसने सोचा कि क्लास की तस्वीर क्लिक करके घरवालों को भेजता हूं, लेकिन अपने पापा का रिएक्शन देखकर वो हैरान रह गया. बेटे को उम्मीद थी कि शायद खुशी जाहिर की जाएगी लेकिन उल्टा उसी का मजाक उड़ गया और रिप्लाई में 'मशीन लर्निंग' बोल दिया.

वायरल पोस्ट पर यूजर्स ने लिए मजे

वायरल पोस्ट पर यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी. एक यूजर ने लिखा कि भाई अंकल का ह्यूमर तो बहुत अच्छा है. दूसरे ने लिखा कि अंकल ने ट्रोल कर दिया. तीसरे यूजर ने लिखा कि ‘मेरे पापा कहते कि कॉलेज जाने की क्या जरूरत है घर के पास ही सीखा देते बेटा.’ इस तरह के ढेरों कमेंट देखने को मिले और सभी अंकल जी की तारीफ कर रहे हैं.

