परीक्षा में भी दिखा Gen Z का स्वैग; छात्र ने आंसर शीट में लिख डाले चैटिंग वाले शॉर्टकट शब्द, पढ़कर टीचर ने पकड़ लिया अपना माथा

Gen Z Student Used Chatting Words In Answer Sheet: आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ युवा पीढ़ी (Gen-Z) की बातचीत का तरीका ही नहीं बदल रहा, बल्कि उनकी लिखने की आदतों पर भी असर डाल रहा है. इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर इस्तेमाल होने वाली शॉर्ट फॉर्म भाषा अब धीरे-धीरे Gen-Z की रोजमर्रा की जिंदगी में घुलती जा रही है. लेकिन हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने इंटरनेट यूजर्स को हंसने पर मजबूर कर दिया. एक Gen-Z छात्र की आंसर शीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, क्योंकि उसने परीक्षा में ऐसे शब्द लिख दिए, जिन्हें आज के युवा आमतौर पर चैटिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं.

एग्जाम कॉपी में दिखी सोशल मीडिया वाली भाषा

आमतौर पर परीक्षा के दौरान छात्र कोशिश करते हैं कि जवाब सही तरीके से लिखे जाएं, जिससे अच्छे नंबर मिल सकें. लेकिन वायरल हो रही इस कॉपी में Gen-Z छात्र ने सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन लिखने का तरीका लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. कॉपी में Gen-Z छात्र ने 'About' की जगह 'Abt' लिखा था. वहीं 'By The Way' की जगह सीधे 'BTW' लिख दिया. इतना ही नहीं, उसने 'Kinda' जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया. ये सभी ऐसे शब्द हैं, जो Gen-Z सोशल मीडिया और चैटिंग में खूब इस्तेमाल करते हैं.

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टीचर भी देखकर रह गया हैरान

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कॉपी चेक करते समय टीचर भी इस जवाब को देखकर चौंक गया. शायद उसे भी अंदाजा नहीं था कि सोशल मीडिया वाली भाषा अब परीक्षा हॉल तक पहुंच जाएगी. इंटरनेट पर वायरल वीडियो को देखकर लोग कह रहे हैं कि छात्र ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब लिखा, जैसे उसे यकीन हो कि यही सही तरीका है. वीडियो देखने वाले लोग मजाक में कह रहे हैं कि आने वाले समय में शायद एग्जाम में भी इमोजी और चैटिंग वाले शब्द दिखने लगें.

इंटरनेट पर आई मजेदार कमेंट्स की बाढ़

इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने मजेदार कमेंट्स देने शुरू कर दिए. किसी ने कहा कि यह Gen-Z एग्जाम स्टाइल है, तो किसी ने लिखा कि अब टीचर्स को भी सोशल मीडिया की भाषा सीखनी पड़ेगी. एक यूजर ने लिखा कि मुझे अभी याद आया कि मैंने भी अपने एग्जाम में Gonna लिख दिया था. दूसरे यूजर ने मजाक करते हुए कहा कि मेरा बोर्ड एग्जाम भी शायद ऐसा ही जाने वाला है. एक और यूजर ने लिखा कि मैंने एक बार Because की जगह Cuz लिख दिया था, लेकिन शुक्र है कि टीचर ने नोटिस नहीं किया.

सोशल मीडिया की आदत बदल रही लिखने का तरीका

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज की Gen-Z जनरेशन डिजिटल दुनिया में काफी ज्यादा समय बिताती है. दिनभर चैटिंग और छोटे शब्दों के इस्तेमाल की वजह से कई बार वही भाषा लोगों की आदत बन जाती है. धीरे-धीरे लोग पूरे शब्द लिखने की बजाय छोटे रूप इस्तेमाल करने लगते हैं. यही वजह है कि कुछ लोग अनजाने में पढ़ाई, ऑफिस के काम या दूसरे जरूरी कामकाज में भी वही शब्द लिख देते हैं, जो वे रोज चैटिंग में इस्तेमाल करते हैं.

हंसाने के साथ सोचने पर भी मजबूर कर रहा वीडियो

यह वायरल वीडियो लोगों को हंसा जरूर रहा है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी खड़ा कर रहा है. क्या सोशल मीडिया की भाषा अब हमारी सामान्य लिखावट और पढ़ाई पर असर डालने लगी है? फिलहाल यह आंसर शीट इंटरनेट पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है. कुछ लोग इसे छात्र का कॉन्फिडेंस बता रहे हैं, तो कुछ इसे सोशल मीडिया का साइड इफेक्ट कह रहे हैं. लेकिन एक बात तय है कि इस छात्र की कॉपी ने इंटरनेट पर लोगों को हंसने का एक नया कारण जरूर दे दिया है.

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