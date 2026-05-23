Advertisement
trendingNow13226242
Hindi Newsजरा हटकेपरीक्षा में भी दिखा Gen Z का स्वैग; छात्र ने आंसर शीट में लिख डाले चैटिंग वाले शॉर्टकट शब्द, पढ़कर टीचर ने पकड़ लिया अपना माथा

परीक्षा में भी दिखा Gen Z का स्वैग; छात्र ने आंसर शीट में लिख डाले चैटिंग वाले शॉर्टकट शब्द, पढ़कर टीचर ने पकड़ लिया अपना माथा

Gen Z Student Used Chatting Words In Answer Sheet: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक Gen-Z छात्र की आंसर शीट तेजी से वायरल हो रही है, जिसने पेपर लिखते समय चैटिंग वाले शॉर्टकट वर्ड्स का इस्तेमाल किया है. इस कॉपी को देखकर चेक करने वाला शिक्षक भी पूरी तरह सन्न रह गया है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 23, 2026, 06:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit: instagram/@sudipto_2.0_
Image credit: instagram/@sudipto_2.0_

Gen Z Student Used Chatting Words In Answer Sheet: आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ युवा पीढ़ी (Gen-Z) की बातचीत का तरीका ही नहीं बदल रहा, बल्कि उनकी लिखने की आदतों पर भी असर डाल रहा है. इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर इस्तेमाल होने वाली शॉर्ट फॉर्म भाषा अब धीरे-धीरे Gen-Z की रोजमर्रा की जिंदगी में घुलती जा रही है. लेकिन हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने इंटरनेट यूजर्स को हंसने पर मजबूर कर दिया. एक Gen-Z छात्र की आंसर शीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, क्योंकि उसने परीक्षा में ऐसे शब्द लिख दिए, जिन्हें आज के युवा आमतौर पर चैटिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं.

एग्जाम कॉपी में दिखी सोशल मीडिया वाली भाषा

आमतौर पर परीक्षा के दौरान छात्र कोशिश करते हैं कि जवाब सही तरीके से लिखे जाएं, जिससे अच्छे नंबर मिल सकें. लेकिन वायरल हो रही इस कॉपी में Gen-Z छात्र ने सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन लिखने का तरीका लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. कॉपी में Gen-Z छात्र ने 'About' की जगह 'Abt' लिखा था. वहीं 'By The Way' की जगह सीधे 'BTW' लिख दिया. इतना ही नहीं, उसने 'Kinda' जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया. ये सभी ऐसे शब्द हैं, जो Gen-Z सोशल मीडिया और चैटिंग में खूब इस्तेमाल करते हैं.

यह भी पढ़ें:- ग्रेजुएशन की खुशी में मगरमच्छ को कर लिया Kiss! छात्रा ने करवाया खौफनाक फोटोशूट...

Add Zee News as a Preferred Source

टीचर भी देखकर रह गया हैरान

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कॉपी चेक करते समय टीचर भी इस जवाब को देखकर चौंक गया. शायद उसे भी अंदाजा नहीं था कि सोशल मीडिया वाली भाषा अब परीक्षा हॉल तक पहुंच जाएगी. इंटरनेट पर वायरल वीडियो को देखकर लोग कह रहे हैं कि छात्र ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब लिखा, जैसे उसे यकीन हो कि यही सही तरीका है. वीडियो देखने वाले लोग मजाक में कह रहे हैं कि आने वाले समय में शायद एग्जाम में भी इमोजी और चैटिंग वाले शब्द दिखने लगें.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sudipto Roy (@sudipto_2.0_)

इंटरनेट पर आई मजेदार कमेंट्स की बाढ़

इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने मजेदार कमेंट्स देने शुरू कर दिए. किसी ने कहा कि यह Gen-Z एग्जाम स्टाइल है, तो किसी ने लिखा कि अब टीचर्स को भी सोशल मीडिया की भाषा सीखनी पड़ेगी. एक यूजर ने लिखा कि मुझे अभी याद आया कि मैंने भी अपने एग्जाम में Gonna लिख दिया था. दूसरे यूजर ने मजाक करते हुए कहा कि मेरा बोर्ड एग्जाम भी शायद ऐसा ही जाने वाला है. एक और यूजर ने लिखा कि मैंने एक बार Because की जगह Cuz लिख दिया था, लेकिन शुक्र है कि टीचर ने नोटिस नहीं किया.

सोशल मीडिया की आदत बदल रही लिखने का तरीका

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज की Gen-Z जनरेशन डिजिटल दुनिया में काफी ज्यादा समय बिताती है. दिनभर चैटिंग और छोटे शब्दों के इस्तेमाल की वजह से कई बार वही भाषा लोगों की आदत बन जाती है. धीरे-धीरे लोग पूरे शब्द लिखने की बजाय छोटे रूप इस्तेमाल करने लगते हैं. यही वजह है कि कुछ लोग अनजाने में पढ़ाई, ऑफिस के काम या दूसरे जरूरी कामकाज में भी वही शब्द लिख देते हैं, जो वे रोज चैटिंग में इस्तेमाल करते हैं.

हंसाने के साथ सोचने पर भी मजबूर कर रहा वीडियो

यह वायरल वीडियो लोगों को हंसा जरूर रहा है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी खड़ा कर रहा है. क्या सोशल मीडिया की भाषा अब हमारी सामान्य लिखावट और पढ़ाई पर असर डालने लगी है? फिलहाल यह आंसर शीट इंटरनेट पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है. कुछ लोग इसे छात्र का कॉन्फिडेंस बता रहे हैं, तो कुछ इसे सोशल मीडिया का साइड इफेक्ट कह रहे हैं. लेकिन एक बात तय है कि इस छात्र की कॉपी ने इंटरनेट पर लोगों को हंसने का एक नया कारण जरूर दे दिया है.

यह भी पढ़ें:- दुनिया का सबसे अनोखा देश! जहां एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए नहीं है सड़क...

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Gen-Z student viral answer sheetsocial media language in examGen-Z exam paper viral

Trending news

तेल, रक्षा और क्वाड… भारत दौरे में क्या बड़ा एजेंडा लेकर आ रहे मार्को रुबियो?
India US News in Hindi
तेल, रक्षा और क्वाड… भारत दौरे में क्या बड़ा एजेंडा लेकर आ रहे मार्को रुबियो?
क्या भारत ‘Climate Emergency’ की तरफ बढ़ रहा? बीते 10 सालों में कितना बढ़ गया तापमान
weather update
क्या भारत ‘Climate Emergency’ की तरफ बढ़ रहा? बीते 10 सालों में कितना बढ़ गया तापमान
क्या IMEC बनेगा तुर्किये का तोड़? साइप्रस से दोस्ती क्यों मजबूत कर रहा भारत
India Cyprus News in Hindi
क्या IMEC बनेगा तुर्किये का तोड़? साइप्रस से दोस्ती क्यों मजबूत कर रहा भारत
क्या भारतीय युवाओं को ‘कॉकरोच’ बताकर नया एजेंडा चलाया जा रहा है?
DNA
क्या भारतीय युवाओं को ‘कॉकरोच’ बताकर नया एजेंडा चलाया जा रहा है?
दिल्ली में झील सूखी, कश्मीर में 'लू' चली... ये गर्मी जंग से ज्यादा खतरनाक कैसे है?
Heat wave
दिल्ली में झील सूखी, कश्मीर में 'लू' चली... ये गर्मी जंग से ज्यादा खतरनाक कैसे है?
RG Kar के पूर्व प्रिंसिपल घोष की बढ़ी मुश्किल, घर पर चलेगा बुलडोजर; नगर निगम का आदेश
kolkata
RG Kar के पूर्व प्रिंसिपल घोष की बढ़ी मुश्किल, घर पर चलेगा बुलडोजर; नगर निगम का आदेश
अब घुसपैठिया बंगाल में घुस नहीं पाएगा, बांग्लादेश बॉर्डर पर 'तारबंदी' से क्या बदलेगा
DNA
अब घुसपैठिया बंगाल में घुस नहीं पाएगा, बांग्लादेश बॉर्डर पर 'तारबंदी' से क्या बदलेगा
अच्छी शिक्षा-नौकरी पा चुके परिवारों के बच्चों को आरक्षण क्यों मिले? SC ने उठाया सवाल
Supreme Court
अच्छी शिक्षा-नौकरी पा चुके परिवारों के बच्चों को आरक्षण क्यों मिले? SC ने उठाया सवाल
शपथ ग्रहण में राहुल-प्रियंका के सामने जो हुआ... उस पर कांग्रेस में क्यों मचा घमासान?
DNA
शपथ ग्रहण में राहुल-प्रियंका के सामने जो हुआ... उस पर कांग्रेस में क्यों मचा घमासान?
खीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्वीट लवर्स को भी नहीं पता होगा सही जवाब
India popular dish
खीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्वीट लवर्स को भी नहीं पता होगा सही जवाब