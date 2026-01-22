Viral Love Story: ये है Gen Z का सच्चा प्यार! आज तक नहीं देखी होगी ऐसी लव स्टोरी

Gen Z Love Story: एक जमाना था जब लोग प्यार में महबूब के नाम खत लिखते थे चिट्ठी भेजते थे. एक दूसरे से बात करने में सालों लग जाते थे. शादी और लव मैरिज तो दूर की बात है, मिलने के लिए भी सो जतन करने पड़ते थे. पहले का प्रेम इंतजार और दूरियों का प्रेम था फिर उसके बाद फेसबुक और व्हाट्सएप का जमाना आया और यहां प्रेम पत्र सिर्फ किताबों और कहानियों में रह गया. एक दूसरे से फोन या चैट पर बात करना, मेल करना बहुत आसान हो गया था. लेकिन अब वो दौर चल रहा है जहां प्यार का मतलब केयर और मनाना ही रह गया है. ज्यादातर जेन जी Gen Z (उन युवाओं की पीढ़ी है जिनका जन्म मुख्य रूप से 1997 से 2012 के बीच हुआ है) एक दूसरे को चिड़ाने या मनाने में ही लग रहे हैं. एक दूसरे को लेटर सेंड कर रहे हैं, प्रेम पत्र एक बार फिर नए रूम में प्रेमियों के पॉपुलर हो रहा है, लेकिन ये दौर अलग है, हर दौर की प्रेम कहानियां अलग होती हैं. सोशल मीडिया पर एक Gen Z लड़के की लव स्टोरी वायरल हो रही है, जिसमें लड़के की बहन उसकी गर्लफ्रेंड द्वारा दिए गए गिफ्ट और बोली गई सॉरी को दिखाती है. चलिए देखते हैं कैसी होती है Gen Z की लव स्टोरी.

लड़की ने कैसे मनाया?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक बहन अपने भाई के पास बैठी है और उसकी गर्लफ्रेंड के दिए हुए गिफ्ट और लेटर देख रही है. इस दौरान भाई शरमाता है और दिखाने से इंकार करता है, लेकिन बहन के जोर देने पर दिखा देता है. इसके बाद जो वीडियो में दिखता है उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे, एक लड़की ने इस जेन जी लड़के के लिए कितना कुछ किया है. सबसे पहले एक रुमाल दिखाई देता है जिस पर एक लिपस्टिक से 'I Love You' लिखा है. इसके बाद एक नोट बुक खुलती है जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कैसा जुनून है? पूरी एक नोट बुक सिर्फ सॉरी बोलने के लिए है. जी हां, नोटबुक के हर पन्ने पर 'I Am Sorry' और 'I Love You' लिखा है. हर पन्ने की हर लाइन में यही लिखा है, कोई प्यार में किसी को मनाने के लिए इतना कैसे कर सकता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

क्या था यूजर्स का रिएक्शन?

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @we_the_explorer_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, यूजर कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "वो इसके साथ बहुत ज्यादा प्यार में है." दूसरे यूजर ने लिखा, "दीदी शक्ल नहीं दिल देखा जाता है." दरअसल, वीडियो में बहन भाई की ओर इशारा करके कहती है कि इस शक्ल के लिए कोई इतना कैसे कर सकता है. कुछ यूजर्स को इस कहानी पर भरोसा नहीं हुआ उन्होंने मजे लेते हुए इसे AI बता दिया.

