Advertisement
trendingNow13082838
Hindi Newsजरा हटकेViral Love Story: ये है Gen Z का सच्चा प्यार! आज तक नहीं देखी होगी ऐसी लव स्टोरी

Viral Love Story: ये है Gen Z का सच्चा प्यार! आज तक नहीं देखी होगी ऐसी लव स्टोरी

Viral Gen Z Love Story: सोशल मीडिया पर एक Gen Z लड़के की लव स्टोरी वायरल हो रही है, जिसमें लड़के की बहन उसकी गर्लफ्रेंड द्वारा दिए गए गिफ्ट और बोली गई सॉरी को दिखाती है. चलिए देखते हैं कैसी होती है Gen Z की लव स्टोरी.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 22, 2026, 03:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral Love Story: ये है Gen Z का सच्चा प्यार! आज तक नहीं देखी होगी ऐसी लव स्टोरी

Gen Z Love Story: एक जमाना था जब लोग प्यार में महबूब के नाम खत लिखते थे चिट्ठी भेजते थे. एक दूसरे से बात करने में सालों लग जाते थे. शादी और लव मैरिज तो दूर की बात है, मिलने के लिए भी सो जतन करने पड़ते थे. पहले का प्रेम इंतजार और दूरियों का प्रेम था फिर उसके बाद फेसबुक और व्हाट्सएप का जमाना आया और यहां प्रेम पत्र सिर्फ किताबों और कहानियों में रह गया. एक दूसरे से फोन या चैट पर बात करना, मेल करना बहुत आसान हो गया था. लेकिन अब वो दौर चल रहा है जहां प्यार का मतलब केयर और मनाना ही रह गया है. ज्यादातर जेन जी Gen Z  (उन युवाओं की पीढ़ी है जिनका जन्म मुख्य रूप से 1997 से 2012 के बीच हुआ है) एक दूसरे को चिड़ाने या मनाने में ही लग रहे हैं. एक दूसरे को लेटर सेंड कर रहे हैं, प्रेम पत्र एक बार फिर नए रूम में प्रेमियों के पॉपुलर हो रहा है, लेकिन ये दौर अलग है, हर दौर की प्रेम कहानियां अलग होती हैं. सोशल मीडिया पर एक Gen Z लड़के की लव स्टोरी वायरल हो रही है, जिसमें लड़के की बहन उसकी गर्लफ्रेंड द्वारा दिए गए गिफ्ट और बोली गई सॉरी को दिखाती है. चलिए देखते हैं कैसी होती है Gen Z की लव स्टोरी.

लड़की ने कैसे मनाया?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक बहन अपने भाई के पास बैठी है और उसकी गर्लफ्रेंड के दिए हुए गिफ्ट और लेटर देख रही है. इस दौरान भाई शरमाता है और दिखाने से इंकार करता है, लेकिन बहन के जोर देने पर दिखा देता है. इसके बाद जो वीडियो में दिखता है उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे, एक लड़की ने इस जेन जी लड़के के लिए कितना कुछ किया है. सबसे पहले एक रुमाल दिखाई देता है जिस पर एक लिपस्टिक से 'I Love You' लिखा है. इसके बाद एक नोट बुक खुलती है जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कैसा जुनून है? पूरी एक नोट बुक सिर्फ सॉरी बोलने के लिए है. जी हां, नोटबुक के हर पन्ने पर 'I Am Sorry' और 'I Love You' लिखा है. हर पन्ने की हर लाइन में यही लिखा है, कोई प्यार में किसी को मनाने के लिए इतना कैसे कर सकता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

यह भी पढ़ें: बच्चे ने की ठांय ठांय, नन्हा हाथी हो गया ढेर! आज तक नहीं देखा इतना प्यारा वीडियो

Add Zee News as a Preferred Source

क्या था यूजर्स का रिएक्शन?
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @we_the_explorer_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, यूजर कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "वो इसके साथ बहुत ज्यादा प्यार में है." दूसरे यूजर ने लिखा, "दीदी शक्ल नहीं दिल देखा जाता है." दरअसल, वीडियो में बहन भाई की ओर इशारा करके कहती है कि इस शक्ल के लिए कोई इतना कैसे कर सकता है. कुछ यूजर्स को इस कहानी पर भरोसा नहीं हुआ उन्होंने मजे लेते हुए इसे AI बता दिया. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Gen Zlove storyviral

Trending news

विदेश में नौकरी मिली नहीं, म्यांमार में उल्टे फंस गए;ओवैसी ने बताई 16 लोगों की कहानी
Asaduddin Owaisi
विदेश में नौकरी मिली नहीं, म्यांमार में उल्टे फंस गए;ओवैसी ने बताई 16 लोगों की कहानी
12 बांग्लादेशी जिंदगी बचाने की लगा रहे थे गुहार, भारतीय पुलिस ने सुनी आवाज और फिर...
bangladesh
12 बांग्लादेशी जिंदगी बचाने की लगा रहे थे गुहार, भारतीय पुलिस ने सुनी आवाज और फिर...
डोडा में दर्दनाक हादसा: पहाड़ी मोड़ पर फिसला सेना का वाहन, 10 जवान शहीद; 10 घायल
Indian Army Vehicle Crash
डोडा में दर्दनाक हादसा: पहाड़ी मोड़ पर फिसला सेना का वाहन, 10 जवान शहीद; 10 घायल
राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा तंज, मनरेगा खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप
MNREGA
राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा तंज, मनरेगा खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप
महिला कोटे में गई BMC मेयर की पोस्ट, लॉटरी पर सरकार के फैसले से भड़का उद्धव गुट
mumbai bmc mayor
महिला कोटे में गई BMC मेयर की पोस्ट, लॉटरी पर सरकार के फैसले से भड़का उद्धव गुट
भोजशाला में होगी पूजा और नमाज, SC ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, क्या होगी टाइमिंग?
dhar bhojshala
भोजशाला में होगी पूजा और नमाज, SC ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, क्या होगी टाइमिंग?
बख्शे नहीं जाएंगे देश के गद्दार, युवाओं को 'आतंकी' बनाने वाले को 10 साल की सजा
West Bengal news
बख्शे नहीं जाएंगे देश के गद्दार, युवाओं को 'आतंकी' बनाने वाले को 10 साल की सजा
83, 80, 79, 78... शिविर में चिंतन करके भी चूक गई कांग्रेस, भाजपा निकली एक कदम आगे
BJP President Nitin Nabin
83, 80, 79, 78... शिविर में चिंतन करके भी चूक गई कांग्रेस, भाजपा निकली एक कदम आगे
कांग्रेस सांसद के भतीजे ने खुद को मारी गोली, फायरिंग में गई पत्नी की जान
Gujarat news
कांग्रेस सांसद के भतीजे ने खुद को मारी गोली, फायरिंग में गई पत्नी की जान
एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी
bengaluru news
एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी