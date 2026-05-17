छुट्टी के लिए ईमेल नहीं, बॉस को भेजा Netflix सीरीज जैसा ट्रेलर! महिला का धांसू आइडिया वायरल; क्रिएटिविटी देख मैनेजर भी रह गए दंग

Netflix Style Leave Request: कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाले लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अपने बॉस से छुट्टी (Leave) मांगना कितना मुश्किल काम है. सभी को कभी न कभी बीमारी, शादी या घर के जरूरी काम जैसे कारण बताने पड़ते हैं. लेकिन अब यह सब पुराने तरीके लगने लगे हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑफिस में काम करने वाली महिला टालिया का एक अनोखा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने छुट्टी मांगने के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए. इस महिला ने अपने बॉस को कोई साधारण ईमेल या मैसेज नहीं भेजा, बल्कि नेटफ्लिक्स (Netflix) वेब सीरीज के स्टाइल में एक धमाकेदार 'लीव ट्रेलर वीडियो' बनाकर भेज दिया. इस क्रिएटिव और मजेदार तरीके को देखकर खुद बॉस भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है.

फिल्मी अंदाज में शुरू हुई छुट्टी की कहानी

वीडियो की शुरुआत किसी सस्पेंस से भरी वेब सीरीज की तरह होती है. शुरुआत में एक इंटरव्यूअर टालिया से पूछता है कि आखिर पिछले कुछ दिनों से वह इतनी परेशान क्यों दिख रही है? सवाल सुनकर वह गंभीर चेहरा बनाकर बैठ जाती है और ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी बात सामने आने वाली है. इसके बाद वीडियो में आगे ड्रामेटिक म्यूजिक के साथ कई अलग-अलग सीन दिखाई देते हैं. इस दौरान कभी टालिया चुप बैठी नजर आती है, तो कभी सोच में डूबी हुई दिखाई देती है. पूरे वीडियो का माहौल ऐसा रखा गया कि देखने वाला आखिर तक समझ नहीं पाता कि असली मामला क्या है?

यह भी पढ़ें:- भूखे बच्चे के पास पहुंची नन्हीं परी, फिर जो किया उसे देख रो पड़े लोग; वायरल हुआ...

Add Zee News as a Preferred Source

आखिर में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट

वीडियो जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, लोगों की उत्सुकता भी बढ़ने लगती है. इंटरव्यू के दौरान टालिया कहती है कि वह लंबे समय से सही समय का इंतजार कर रही थी और अब तक हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी. इसके बाद आखिर में वह असली वजह बताती है. टालिया कहती है कि उसे अपने बॉस फ्रैंक और जैक से सिर्फ एक सवाल पूछना है. फिर वह कहती है कि उसे बाली घूमने और मस्ती करने के लिए 10 दिन की छुट्टी चाहिए. दिलचस्प बात यह रही कि वीडियो खत्म होने के बाद भी यह नहीं बताया गया कि छुट्टी मंजूर हुई या नहीं. यही सस्पेंस लोगों को और मजेदार लगा.

बॉस का जवाब सुन लोग भी हंस पड़े

वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा तब आया, जब उसके बॉस फ्रैंक और जैक ने यह ट्रेलर देखा. दोनों हंसते हुए पूछते हैं कि क्या अब उन्हें भी जवाब वीडियो बनाकर देना होगा? इस पर टालिया बिना देर किए कहती है कि हां, लेकिन जवाब भी डॉक्यूमेंट्री ट्रेलर स्टाइल में होना चाहिए. दोनों की बातचीत देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ

वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने कमेंट सेक्शन में मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा कि इस लड़की को सिर्फ छुट्टी नहीं, बल्कि प्रमोशन भी मिलना चाहिए. दूसरे ने कहा कि इतनी मेहनत से छुट्टी मांगी गई है, तो बॉस को मना नहीं करना चाहिए. कई लोगों ने कहा कि आजकल ऑफिस का माहौल काफी तनाव भरा हो गया है, ऐसे में इस तरह के हल्के-फुल्के पल लोगों को मुस्कुराने का मौका देते हैं. वहीं, कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा कि अब वे भी अगली बार छुट्टी मांगने के लिए ईमेल की जगह ट्रेलर बनाकर भेजेंगे.

वीडियो ने लोगों को दिया खास संदेश

यह वीडियो सिर्फ छुट्टी मांगने का तरीका नहीं था, बल्कि इसने लोगों को यह भी दिखाया कि थोड़ी क्रिएटिव सोच साधारण चीजों को भी खास बना सकती है. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें:- मैडम जी, प्लीज...थोड़ा मुस्कुरा दो ना!स्कूल में बच्ची ने बनाए ऐसे बहाने; पिघल गया...

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.