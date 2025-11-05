Advertisement
ज्यादा बोला तो जेल में कटेगा बुढ़ापा... ऑफिस में Reels देख रही थी Gen Z लड़की, सीनियर ने काम के लिए टोका तो धमका डाला

 Gen Z Viral Video: ऑफिस में रील देख रही एक महिला कर्मचारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जब सीनियर ने उसे काम के लिए टोका तो उसने जेल भेजने की धमकी दे डाली. वीडियो पर लोगों ने लड़की के एटीट्यूड को लेकर जमकर फटकार लगाई और मजेदार कमेंट किए. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 05, 2025, 03:16 PM IST
ज्यादा बोला तो जेल में कटेगा बुढ़ापा... ऑफिस में Reels देख रही थी Gen Z लड़की, सीनियर ने काम के लिए टोका तो धमका डाला

Gen Z Generation Viral Video: कभी-कभी ऑफिस में थोड़ा फोन चलाना आम बात होती है, लेकिन अगर काम छोड़कर सोशल मीडिया पर रील देखने लगें तो मामला बिगड़ सकता है. भारत में कई दफ्तरों में कर्मचारियों की लापरवाही किसी से छिपी नहीं है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक महिला कर्मचारी ऑफिस के बीच में बैठकर रील देखती नजर आती है. जब उसका सीनियर अधिकारी उसे काम करने के लिए कहता है, तो वह उल्टा उसी को धमकाने लगती है. वीडियो में उसकी बदतमीजी और एटीट्यूड देखकर हर कोई हैरान रह गया.

 Gen Z की धमकी सुनकर दंग रह गए लोग

वायरल वीडियो में साफ दिखता है कि लड़की डेस्क पर बैठी फोन स्क्रॉल कर रही होती है. तभी उसका सीनियर पास आकर उसे काम करने के लिए कहता है. यह सुनते ही लड़की गुस्से में आ जाती है और कहती है, “काम तुम्हारा, जेल तुम जाओगे. 100 नंबर मिलाकर पुलिस बुला लूंगी. मेरी एसपी तक पहचान है, पूरा स्टाफ निकलवा दूंगी. बुढ़ापा जेल में कटेगा.” यह सुनकर ऑफिस में मौजूद बाकी लोग भी चौंक जाते हैं. एक महिला कर्मचारी उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की किसी की बात नहीं मानती.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस पूरे वाकये का वीडियो एक्स (पहले ट्विटर) पर @mktyaggi नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, “Reel देखने में व्यस्त इस लड़की को अधिकारी ने काम के लिए क्या बोल दिया, बेचारे को जेल भेजने की धमकी देने लगी.” खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 38 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके थे. लोग इस वीडियो को देखकर दंग रह गए कि कैसे एक कर्मचारी अपने सीनियर से इस तरह बात कर सकती है. कुछ लोगों ने इसे ऑफिस डिसिप्लिन की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाने वाला मामला बताया.

 

वीडियो देख यूजर कर रहे कमेंट 

वीडियो पर लोगों के रिएक्शन भी खूब आए. एक यूजर ने लिखा, “नारी शक्ति ज्यादा मात्रा में जाग गई है.” दूसरे ने लिखा, “कैसे-कैसे लोगों को नौकरी पर रख लेते हैं, इसे तुरंत बर्खास्त करो.” तीसरे ने कहा, “जब काम करना ही नहीं तो नौकरी क्यों करते हैं?” वहीं चौथे यूजर ने तंज कसा, “काम करने के बदले अब धमकी देना नया ट्रेंड है क्या?” सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच Gen Z कर्मचारियों के रवैये पर नई बहस छेड़ दी है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Gen Z Generation

Trending news

